Путин показал, что Запад зря отказался от газа из России

Европе все же придется открыть свой рынок для РФ

17 февраля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, куда уйдет газ, от которого отказалась Европа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин дал понять странам Евросоюза, что они просчитались с отказом от российского газа. Избежать удара Россия смогла во многом потому, что не отказалась от монополий в ключевых секторах, например, в газовой отрасли, объяснили URA.RU эксперты. Путин это показал во время телемоста с работниками «Газпрома» по случаю 30-летия госкорпорации 17 февраля. Компании удалось адаптироваться к новым условиям, а уход с европейского рынка — временное явление, убеждены аналитики. Телемост из президентского кабинета в резиденции в Ново-Огарево был установлен не только с головным офисом «Газпрома» в «Лахта-центре» в Санкт-Петербурге, но и с «дочками» компании в разных регионах страны — от Дальнего Востока до Ленинградской области. «Рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников „Газпрома“, а это без малого полмиллиона человек, и все специалисты высшего класса, которыми гордится вся страна», — обратился Путин к сотрудникам госкорпорации. Шапка главы «Газпрома» Алексея Миллера все время сползала, закрывая ему правый глаз. Президент Владимир Путин заметил, что Миллер носит шапку, как Соловей-Разбойник Скриншот из видеотрансляции на сайте kremlin.ru Путин подчеркнул, что решение сохранить «Газпром» как «цельный комплекс оказалось стратегически верным». Компания стала «одним из локомотивов экономического возрождения и роста» и регионов присутствия, и страны в целом. «Несмотря на недобросовестную конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, „Газпром“ идет вперед, запускает новые проекты. Компания обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес. „Газпром“ особое внимание уделяет реализации востребованных социальных, гуманитарных проектов: поддерживает культуру, образование, важные экологические программы, строит жилые дома и школы, помогает оснащать больницы и благоустраивать улицы, набережные, парки», — отметил президент. По словам Путина, планы «Газпрома» «всегда устремлены в будущее, рассчитаны на годы и даже десятилетия вперед». «Это в полной мере отвечает национальным интересам, целям и приоритетам России как большой державы, одного из суверенных центров многополярного мира. Конкретные задачи, новые проекты «Газпрома» прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений, тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», — подчеркнул глава государства. Если Европе российский газ не нужен, его заберет Китай и другие страны АТР, убеждены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие 20 лет рост потребления газа, отметил Путин, составит минимум 20%. И наибольший прирост будет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, в Китае, где прогнозируются самые высокие темпы роста экономики. В связи с этим важно развитие созданного на Дальнем Востоке «колоссального газопромышленного комплекса», в который в том числе входит газопровод «Сила Сибири». «В области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед „Газпромом“ стоят масштабные, сложные задачи. Они связаны с перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках», — заявил президент. Но важен и внутренний рынок — снабжение газом отечественных предприятий, расширение программы социальной газификации, которая стала бессрочной. «Некоторые экономисты считают, что эта работа низкомаржинальная. Но „Газпром“ делает правильно, потому что создает рынок на будущее. Газификация влечет рост благосостояния, а подача газа в домохозяйства повышает благосостояние российских семей, создает будущего потребителя», — сказал Путин. Работы по добыче газа госкорпорации хватит на годы вперед — запасы «астрономические», по словам президента Владимира Путина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Газпрому» еще долго будет что предложить своим потребителям, ведь, по словам Путина, запасы газа в России — «астрономические». На одном только Бованенковском месторождении почти 5 трлн кубометров разведанных запасов, на Харасавэйском — около 2 трлн. И это не все. «Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях „Газпрома“, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира. Это колоссальные запасы!» — подчеркнул президент. В приоритете «Газпрома» остается социальная газификация Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ситуации санкционного давления Запада, с фактической блокировкой поставок российского газа в Европу, «Газпром» выступает одним из инструментов противодействия этому давлению, объяснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Компания позволяет выстраивать отношения с Востоком и сохранять хоть какую-то линию взаимодействия с Западом. Это некая инфраструктурная сеть, вокруг которой возникает коммуникационная сфера и политическое влияние. Западной аудитории вообще непонятно, чем закончится украинский конфликт — там большие сомнения, что они победят. Кроме того, там незримы и результаты санкций против России. Их больше беспокоят вопросы экономического состояния и того, что будет, если Запад проиграет. А Россия (и Путин это показывает) найдет, куда направить газ», — пояснил политолог. Сохранение таких монополий, как «Газпром» и «РЖД» и других, позволило России эффективно противостоять санкциям, полагают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU России удается эффективно противостоять санкциям во многом благодаря тому, что в свое время президент Путин не отказался от монополий и сохранил как госструктуры «Газпром», «Роснефть», «РЖД» и другие компании, убежден руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Экономисты Чикагской школы настаивали на том, что эти структуры нужно расчленить, так как монополии нарушают конкуренцию на рынках. Путин не дал это сделать. Сегодня он закрыл дискуссию на этот счет. Путин показал, что крупные экономические структуры являются достижением в России и опорными точками для ее развития. В то же время это инструмент участия в конкурентной борьбе: они потому и могут конкурировать на мировом рынке, что являются крупными корпорациями. Никакие санкции мы не пережили бы, если бы все было разрознено», — завил экономист. Статья по теме Путин обратил санкции против «Газпрома» на пользу России Похожей позиции придерживается и политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его мнению, «вертикальная интегрированность „Газпрома“» оказалась верным решением. «У „Газпрома“ сейчас задача — переориентироваться на новые рынки сбыта — это и АТР, и Иран с выходом к Индийскому океану. Но и Европа не полностью „отвалилась“, просто сейчас острый момент. Никуда от нас европейский рынок не денется», — заключил Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять странам Евросоюза, что они просчитались с отказом от российского газа. Избежать удара Россия смогла во многом потому, что не отказалась от монополий в ключевых секторах, например, в газовой отрасли, объяснили URA.RU эксперты. Путин это показал во время телемоста с работниками «Газпрома» по случаю 30-летия госкорпорации 17 февраля. Компании удалось адаптироваться к новым условиям, а уход с европейского рынка — временное явление, убеждены аналитики. Телемост из президентского кабинета в резиденции в Ново-Огарево был установлен не только с головным офисом «Газпрома» в «Лахта-центре» в Санкт-Петербурге, но и с «дочками» компании в разных регионах страны — от Дальнего Востока до Ленинградской области. «Рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников „Газпрома“, а это без малого полмиллиона человек, и все специалисты высшего класса, которыми гордится вся страна», — обратился Путин к сотрудникам госкорпорации. Путин подчеркнул, что решение сохранить «Газпром» как «цельный комплекс оказалось стратегически верным». Компания стала «одним из локомотивов экономического возрождения и роста» и регионов присутствия, и страны в целом. «Несмотря на недобросовестную конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, „Газпром“ идет вперед, запускает новые проекты. Компания обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес. „Газпром“ особое внимание уделяет реализации востребованных социальных, гуманитарных проектов: поддерживает культуру, образование, важные экологические программы, строит жилые дома и школы, помогает оснащать больницы и благоустраивать улицы, набережные, парки», — отметил президент. По словам Путина, планы «Газпрома» «всегда устремлены в будущее, рассчитаны на годы и даже десятилетия вперед». «Это в полной мере отвечает национальным интересам, целям и приоритетам России как большой державы, одного из суверенных центров многополярного мира. В ближайшие 20 лет рост потребления газа, отметил Путин, составит минимум 20%. И наибольший прирост будет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, в Китае, где прогнозируются самые высокие темпы роста экономики. В связи с этим важно развитие созданного на Дальнем Востоке «колоссального газопромышленного комплекса», в который в том числе входит газопровод «Сила Сибири». «В области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед „Газпромом“ стоят масштабные, сложные задачи. Они связаны с перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках», — заявил президент. Но важен и внутренний рынок — снабжение газом отечественных предприятий, расширение программы социальной газификации, которая стала бессрочной. «Некоторые экономисты считают, что эта работа низкомаржинальная. Но „Газпром“ делает правильно, потому что создает рынок на будущее. Газификация влечет рост благосостояния, а подача газа в домохозяйства повышает благосостояние российских семей, создает будущего потребителя», — сказал Путин. «Газпрому» еще долго будет что предложить своим потребителям, ведь, по словам Путина, запасы газа в России — «астрономические». На одном только Бованенковском месторождении почти 5 трлн кубометров разведанных запасов, на Харасавэйском — около 2 трлн. И это не все. В ситуации санкционного давления Запада, с фактической блокировкой поставок российского газа в Европу, «Газпром» выступает одним из инструментов противодействия этому давлению, объяснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Компания позволяет выстраивать отношения с Востоком и сохранять хоть какую-то линию взаимодействия с Западом. Это некая инфраструктурная сеть, вокруг которой возникает коммуникационная сфера и политическое влияние. России удается эффективно противостоять санкциям во многом благодаря тому, что в свое время президент Путин не отказался от монополий и сохранил как госструктуры «Газпром», «Роснефть», «РЖД» и другие компании, убежден руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Экономисты Чикагской школы настаивали на том, что эти структуры нужно расчленить, так как монополии нарушают конкуренцию на рынках. Путин не дал это сделать. Сегодня он закрыл дискуссию на этот счет. Похожей позиции придерживается и политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его мнению, «вертикальная интегрированность „Газпрома“» оказалась верным решением. «У „Газпрома“ сейчас задача — переориентироваться на новые рынки сбыта — это и АТР, и Иран с выходом к Индийскому океану. Но и Европа не полностью „отвалилась“, просто сейчас острый момент. Никуда от нас европейский рынок не денется», — заключил Баширов.