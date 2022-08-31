Путин обратил санкции против «Газпрома» на пользу России

Власти нашли, куда направить растущие излишки топлива

31 августа 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ нашел, куда направить излишки российского газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Растущие излишки природного газа, которые возникли из-за антироссийских санкций со стороны стран ЕС, будут направлены на внутренний рынок. Для этого принято решение сделать программу социальной газификации бессрочной. Новые установки членам правительства, «Газпрому» и губернаторам президент РФ Владимир Путин дал во время совещания с кабмином 31 августа. Такое решение позволит решить сразу две задачи: люди получат недорогое топливо, а «Газпром» — надежных потребителей, пояснили эксперты URA.RU. О начале социальной газификации Путин объявил в апреле 2021 года во время своего послания федеральному собранию. За это время создан единый оператор, в каждом регионе появились центры газораспределительных организаций, доложил главе государства вице-премьер РФ Александр Новак. От жителей страны принято более 670 тысяч заявок на бесплатное доведение газовой трубы до границ земельного участка. Подписано 645 тысяч договоров, а по 240 тысячам из них работы уже завершены — газ доведен до границ домовладений. «Если подаются заявки от нескольких домовладений с улицы (не от всех собственников), рекомендовано, чтобы газопровод проводился по всей улице, чтобы обеспечить перспективную газификацию. Это задел под будущие подключения. Это экономически целесообразно», — сообщил Новак. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил президенту об ускорении темпов газификации России Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом программа социальной газификации не закончится 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее. Теперь она будет бессрочной. «Газпром» получит дополнительные средства для обеспечения всех поступающих заявок. Президент Путин попросил обратить внимание на основные причины, которые сдерживают социальную газификацию — стоимость оборудования и остальных работ, связанных с проведением газовой трубы к дому, монтажом новых систем водоснабжения и отопления внутри жилищ. «Если средняя субсидия малообеспеченным, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям в регионах составляет от 70 до 80 тысяч, то средняя стоимость оборудования где-то 75 тысяч. Но это средняя, а бывает и подороже. Плюс еще прокладка внутри участка, это тоже где-то 45-50 тысяч. А если к этому еще надо добавить смену оборудования внутри дома, то цифра для многих семей становится неподъемной. Надо обязательно проработать предложения о поддержке граждан, которые в ней нуждаются, и принять соответствующее решение», — поручил Путин. По словам президента, «работа налажена». Большое количество заявок на подключение говорит о том, что газификация проводится не зря. «Это меняет качество жизни людей», — подчеркнул глава государства. Люди действительно получили возможность газифицировать свои дома дешевле и без лишней волокиты, считает депутат ГД Светлана Разворотнева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проведение социальной газификации в России Путин отслеживает лично, поэтому и совещания с членами правительства по этой теме он проводит регулярно. Поручения президента о социальной газификации в России «серьезно сдвинули эту проблему на местах», отметила в разговоре с URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Внимание главы государства к этой проблеме, безусловно, стимулирует ее решение. Процесс газификации стал более прозрачным. Нет никаких дополнительных поборов, как раньше было. Оформить документы стало проще и быстрее. Газификация стала дешевле — люди экономят на подводе газа к участку и за счет принятия исчерпывающего перечня оборудования — можно рассчитать примерную стоимость. Если раньше говорили, что мы газифицируем по одному проценту в год, и это рекордные темпы, то сейчас все идет гораздо быстрее», — рассказала Разворотнева. Примечательно, что сегодняшний разговор президента с правительством о социальной газификации совпал с датой остановки прокачки газа в Европу по «Северному потоку — 1» из-за ремонта турбины. Решение Путина о расширении программы газификации можно объяснить тем, что у «Газпрома» появился избыток топлива, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. Связно это с отказом европейских потребителей от покупки российского газа, пояснил политолог. Новость по теме Кремль ответил на опасения Европы об остановке «Северного потока» Газификация позволит не только повысить качество жизни россиян, о чем говорит президент Путин, но и поддержать внутренний рынок, обеспечив тем самым стабильность «Газпрома», полагает политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «„Газпрому“ нужно иметь долгосрочную программу потребления. Чем больше потребляют на внутреннем рынке, тем более „Газпром“ устойчив. Ни у одной другой компании в мире нет возможности подстраховать себя во время таких политических и экономических штормов. Он может даже какое-то время работать себе в убыток. Его конкуренты же не смогут этого сделать — они тут же умрут», — резюмировал Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Растущие излишки природного газа, которые возникли из-за антироссийских санкций со стороны стран ЕС, будут направлены на внутренний рынок. Для этого принято решение сделать программу социальной газификации бессрочной. Новые установки членам правительства, «Газпрому» и губернаторам президент РФ Владимир Путин дал во время совещания с кабмином 31 августа. Такое решение позволит решить сразу две задачи: люди получат недорогое топливо, а «Газпром» — надежных потребителей, пояснили эксперты URA.RU. О начале социальной газификации Путин объявил в апреле 2021 года во время своего послания федеральному собранию. За это время создан единый оператор, в каждом регионе появились центры газораспределительных организаций, доложил главе государства вице-премьер РФ Александр Новак. От жителей страны принято более 670 тысяч заявок на бесплатное доведение газовой трубы до границ земельного участка. Подписано 645 тысяч договоров, а по 240 тысячам из них работы уже завершены — газ доведен до границ домовладений. «Если подаются заявки от нескольких домовладений с улицы (не от всех собственников), рекомендовано, чтобы газопровод проводился по всей улице, чтобы обеспечить перспективную газификацию. Это задел под будущие подключения. Это экономически целесообразно», — сообщил Новак. При этом программа социальной газификации не закончится 31 декабря 2022 года, как планировалось ранее. Теперь она будет бессрочной. «Газпром» получит дополнительные средства для обеспечения всех поступающих заявок. Президент Путин попросил обратить внимание на основные причины, которые сдерживают социальную газификацию — стоимость оборудования и остальных работ, связанных с проведением газовой трубы к дому, монтажом новых систем водоснабжения и отопления внутри жилищ. «Если средняя субсидия малообеспеченным, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям в регионах составляет от 70 до 80 тысяч, то средняя стоимость оборудования где-то 75 тысяч. Но это средняя, а бывает и подороже. Плюс еще прокладка внутри участка, это тоже где-то 45-50 тысяч. А если к этому еще надо добавить смену оборудования внутри дома, то цифра для многих семей становится неподъемной. Надо обязательно проработать предложения о поддержке граждан, которые в ней нуждаются, и принять соответствующее решение», — поручил Путин. По словам президента, «работа налажена». Большое количество заявок на подключение говорит о том, что газификация проводится не зря. «Это меняет качество жизни людей», — подчеркнул глава государства. Проведение социальной газификации в России Путин отслеживает лично, поэтому и совещания с членами правительства по этой теме он проводит регулярно. Поручения президента о социальной газификации в России «серьезно сдвинули эту проблему на местах», отметила в разговоре с URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Внимание главы государства к этой проблеме, безусловно, стимулирует ее решение. Процесс газификации стал более прозрачным. Нет никаких дополнительных поборов, как раньше было. Оформить документы стало проще и быстрее. Газификация стала дешевле — люди экономят на подводе газа к участку и за счет принятия исчерпывающего перечня оборудования — можно рассчитать примерную стоимость. Если раньше говорили, что мы газифицируем по одному проценту в год, и это рекордные темпы, то сейчас все идет гораздо быстрее», — рассказала Разворотнева. Примечательно, что сегодняшний разговор президента с правительством о социальной газификации совпал с датой остановки прокачки газа в Европу по «Северному потоку — 1» из-за ремонта турбины. Решение Путина о расширении программы газификации можно объяснить тем, что у «Газпрома» появился избыток топлива, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. Связно это с отказом европейских потребителей от покупки российского газа, пояснил политолог. Газификация позволит не только повысить качество жизни россиян, о чем говорит президент Путин, но и поддержать внутренний рынок, обеспечив тем самым стабильность «Газпрома», полагает политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «„Газпрому“ нужно иметь долгосрочную программу потребления. Чем больше потребляют на внутреннем рынке, тем более „Газпром“ устойчив. Ни у одной другой компании в мире нет возможности подстраховать себя во время таких политических и экономических штормов. Он может даже какое-то время работать себе в убыток. Его конкуренты же не смогут этого сделать — они тут же умрут», — резюмировал Баширов.