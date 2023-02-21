Топ заявлений Путина из послания Федеральному собранию

Какие посылы президента больше всего запомнились россиянам

22 февраля 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ответил на ключевые запросы россиян в послании Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Якорные фразы президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию отразили настоящее и будущее России. Так эксперты объяснили топ-цитат главы государства, которые больше всего понравились россиянам. По словам политологов, с помощью этих фраз Путин ответил на главные запросы жителей страны — о том, почему случилась спецоперация, как власти поддержат население и как изменятся элиты. О том, какие заявления Путина стали главными для россиян — в материале URA.RU. Наиболее популярные цитаты и посылы Путина по версии людей можно разбить на три условные группы — разъяснение геополитических вызовов, социальная помощь государства и смена элит в стране, отмечают эксперты. В топ заявлений президента вошли цитаты: «Россия ответит на любые вызовы. Правда за нами»

«К карательной операции на Донбассе готовились и ставили следующей целью удары по Крыму»

«У бизнесменов есть выбор — быть с Родиной, работать на благо соотечественников»

«Бойцы сегодня сражаются за своих предков, будущее детей и внуков, историческую справедливость и воссоединение нашего народа» Послание Владимира Путина разобрали на цитаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цитирование Путиным Столыпина о «праве России быть сильной»

«Граждане не пожалели тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках, имущество за рубежом»

«На передовой сражаются бойцы из разных регионов, разных национальностей, но все они за товарищей и за Родину»

«Все для дела! Все для результата!» Кроме того, не оставили жителей равнодушными поручение президента о создании Государственного Фонда адресной поддержки семей погибших и ветеранов СВО, призыв к представителям бизнеса создавать новые проекты, помогать социальной сфере, планы по развитию дорог и бесплатной газификации. Также стало важным обещание «за каждой семьей погибшего и ветерана закрепить своего персонального координатора». Эти цитаты президента — опорные пункты того, как он видит настоящее и будущее, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Ключевые фразы послания хорошо сформулированы и в них заложены ответы на запросы людей. Я прекрасно понимаю, что формула «старые элиты на свалку, новые элиты — учителя, врачи, военные» больше нравится россиянам. Другой важнейший вопрос людей: понятно, что на нас напали, но что собственно происходит? Западная пропаганда же говорит, что Россия напала на Украину, а тут президент объясняет, что не все так просто. А акцент на социальной помощи жителям страны сделан, потому что глава государства понимает — это допинг для экономики», — уточнил политолог. Владимир Путин применил в послании психотерапевтический сценарий, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В послании в виде этих фраз прозвучали ответы на главные запросы россиян, объясняет глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Президент пошел по психотерапевтическому сценарию. Ему это удобно, понятно. Что значит политическая психотерапия? Мы услышали твердое слово, четкую отработку фраз. Фразы показывают, что Путин отвечает на вопрос коллективного россиянина: Владимир Владимирович, точно все будет нормально со страной в ближайшие годы? Ответ в послании был таким: не только будет все нормально, но будет лучше, чем нормально. Президент отработал бизнесовую формулу „Кризис — это точка роста“. Санкционное давление — плохо для экономики России, но с помощью него мы растем — логистику меняем, переналаживаем, усиливаем технологии. Путин пообещал, что государство поможет всем, оно оценит вклад населения в спецоперацию и добавит за подвиги. Отсюда дополнительные опции — льготы, внимание к семьям, целый пакет, который завязан на героях СВО», — пояснил эксперт. Сквозная идея послания — «снаружи опасности, но мы внутри готовы, мы готовы сделать дополнительные опции». «Чем больше нам угрожают, тем больше будет патернализма и государство будет защищать жителей», — добавил Маркелов. Статья по теме Путин ответил на главные вопросы россиян Послание было большим и насыщенным, фразы, которые запомнились людям достаточно яркие и затрагивают их восприятие, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Эти посылы позитивны, поэтому людей они зацепили. Путин выражает ими определенную стилистику — социальную, направленную на национальную независимость страны», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Якорные фразы президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию отразили настоящее и будущее России. Так эксперты объяснили топ-цитат главы государства, которые больше всего понравились россиянам. По словам политологов, с помощью этих фраз Путин ответил на главные запросы жителей страны — о том, почему случилась спецоперация, как власти поддержат население и как изменятся элиты. О том, какие заявления Путина стали главными для россиян — в материале URA.RU. Наиболее популярные цитаты и посылы Путина по версии людей можно разбить на три условные группы — разъяснение геополитических вызовов, социальная помощь государства и смена элит в стране, отмечают эксперты. В топ заявлений президента вошли цитаты: Кроме того, не оставили жителей равнодушными поручение президента о создании Государственного Фонда адресной поддержки семей погибших и ветеранов СВО, призыв к представителям бизнеса создавать новые проекты, помогать социальной сфере, планы по развитию дорог и бесплатной газификации. Также стало важным обещание «за каждой семьей погибшего и ветерана закрепить своего персонального координатора». Эти цитаты президента — опорные пункты того, как он видит настоящее и будущее, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Ключевые фразы послания хорошо сформулированы и в них заложены ответы на запросы людей. А акцент на социальной помощи жителям страны сделан, потому что глава государства понимает — это допинг для экономики», — уточнил политолог. В послании в виде этих фраз прозвучали ответы на главные запросы россиян, объясняет глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Президент пошел по психотерапевтическому сценарию. Ему это удобно, понятно. Что значит политическая психотерапия? Мы услышали твердое слово, четкую отработку фраз. Фразы показывают, что Путин отвечает на вопрос коллективного россиянина: Владимир Владимирович, точно все будет нормально со страной в ближайшие годы? Ответ в послании был таким: не только будет все нормально, но будет лучше, чем нормально. Президент отработал бизнесовую формулу „Кризис — это точка роста“. Санкционное давление — плохо для экономики России, но с помощью него мы растем — логистику меняем, переналаживаем, усиливаем технологии. Путин пообещал, что государство поможет всем, оно оценит вклад населения в спецоперацию и добавит за подвиги. Отсюда дополнительные опции — льготы, внимание к семьям, целый пакет, который завязан на героях СВО», — пояснил эксперт. Послание было большим и насыщенным, фразы, которые запомнились людям достаточно яркие и затрагивают их восприятие, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Эти посылы позитивны, поэтому людей они зацепили. Путин выражает ими определенную стилистику — социальную, направленную на национальную независимость страны», — резюмировал собеседник.