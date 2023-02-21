Путин ответил на главные вопросы россиян

Президент раскрыл, какой видит Россию и ее будущее. Рассказ URA.RU из Гостиного двора

21 февраля 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в своем послании ответил на главные вопросы россиян Фото: kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС Президент РФ Владимир Путин ответил на главные вопросы и опасения россиян. Он дал понять, что Россию не удалось сломать и развалить за год спецоперации на Украине, этого не будет сделано и впредь. Напротив, страна укрепляется изнутри, а у людей проявилось главное — желание жить дальше и строить свое будущее, комментируют эксперты послание Путина 21 февраля. По их словам, внешние угрозы — это то, чему жители страны готовы противостоять все вместе, и это важное качество, проявившееся в обществе. Этого президентского послания жители России (да и жители Запада, других стран) ждали почти два года. В Гостиный двор гости стали съезжаться за два часа до начала в ожидании этого, как его уже успели окрестить, исторического выступления Путина. Как правило, на послание не приглашают зарубежных гостей. Но в этом году было исключение: послушать президента России в живую смогли сербские военные, в том числе командир штурмового взвода Братислав Живкович, который с 2014 года воюет в Донбассе, как он сказал URA.RU, «за братский русский народ». Участники СВО стали одними из приглашенных на оглашение послания президента Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Участники СВО — выделялись среди приглашенных: наглаженные мундиры, начищенные ботинки, звенящие на груди ордена и медали, блестящие на солнце вышитые золотыми нитями погоны. Здесь же — несколько ребят в гражданке: они тоже вернулись из зоны СВО, но из-за полученных ранений уже не могут участвовать в боевых действиях. К ним и ко всем участникам СВО, к их семьям президент обращался в первую очередь. Он поблагодарил всех, кто воюет сейчас и кто уже вернулся домой, их семьи. Память погибших по предложению Путина зал почтил минутой молчания. Все ветераны и семьи погибших бойцов будут получать помощь от государства через специальный фонд, о создании которого заявил президент. «За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой соцработник, координатор. Все должно работать по принципу одного окна, без волокиты», — подчеркнул глава государства. Российской армии приходится противостоять потомкам фашистов, которые используют гитлеровскую атрибутику, убежден президент Владимир Путин Фото: Министерство обороны Украины Путин говорил о том, с кем сегодня приходится бороться в Донбассе. «Стыдно сказать, недавно одной из бригад ВСУ присвоили наименование „Эдельвейс“, как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии», — отметил Путин. Запад, спровоцировавший украинский конфликт, сейчас только подогревает его обещаниями поставить новые вооружения. Но, заверил Путин, чем более дальнобойные западные системы вооружения «будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ». Президент заявил, что Россия приостанавливает свое членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Это вынужденная мера, ведь Штаты сами ведут себя «как захотят», не выполняя условий документа. Возобновит ли Россия свое участие в ДСНВ, зависит от Запада, мечтающего о стратегическом поражении РФ. «Прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их арсеналы», — заявил Путин. Россия будет противостоять Западу и украинским нацистам не только на поле боя (а Запад понимает, по словам Путина, что «победить РФ на поле боя невозможно»), но и на информационном. Это — защита прежде всего молодых поколений россиян. Современной молодежи есть, на чьих примерах учиться — общество сплотилось ради свободы своей страны, считает президент Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, молодежи есть на чьих примерах учиться — это те же военные, волонтеры, все жители страны, которые создали единый фронт в тылу и помогают армии. Путин особо подчеркнул, что народ России «занял принципиальную позицию в отношении спецоперации». «В этой поддержке проявился настоящий патриотизм», — заявил президент. Россияне поддержали не только военных, но и жителей новых территорий. И государство, по словам президента, будет делать все, чтобы как можно скорее интегрировать ДНР и ЛНР, Херсонскую и Луганскую области в состав России. В частности, сегодня он озвучил, что семьи смогут претендовать на материнский капитал на детей, родившихся в 2007 году и позже — как раз с того времени, когда и был введен этот инструмент поддержки в России. «Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами!» — сказал Путин. Россияне по-разному отнеслись к СВО, но большая часть проявила единство, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент показал социальную направленность госполитики, и он чувствует уровень поддержки россиянами его стремлений по защите суверенитета страны, убежден губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Люди поддерживают стремление президента сохранить Россию единой, неделимой и защитить наших соотечественников. И здесь важен посыл о заботе и почете военных и их семей. В целом, посыл президента о безопасности страны и дальнейшем ее развитии полностью соответствует ожиданиям людей», — сказал Азаров URA.RU. По мнению челябинского губернатора Алексея Текслера, Западу не удалось разделить русский народ. Напротив, люди стали «более сплоченными». «Мы видим это по поддержке нашей армии. Это сплоченность вокруг победы. Все объединены одной идеей — борьба за свою независимость», — отметил Текслер в разговоре с URA.RU. Путин показал, как сильно изменилось российское общество за год СВО, сказал URA.RU глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев. «Какая-то часть общества уехала из России. Другая — переместилась в соседние страны. Но важно, что за этот год не видно никакого социального напряжения, я не вижу, чтобы люди требовали прекратить спецоперацию. Наше общество в этом отношении очень зрелое, оно отдает себе отчет в том, что и почему происходит», — убежден Фадеев. Жители страны проявили за первый год СВО волю к жизни, и президент дал им уверенность на будущее, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Люди, конечно, обеспокоены за свое будущее, и именно поэтому жители страны ждали послания и хотели услышать от президента его видение дальнейшего развития ситуации в России и ее места в мире, объяснил URA.RU глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «За год СВО россияне как гражданская нация проявили очень важное качество — волю к жизни. Несмотря на все трудности, они понимают, что надо жить, адаптироваться к происходящему, вставать и идти вперед. Эта воля к жизни для любой политической нации очень важна», — полагает политолог. Более того, общество становится более честным, считает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. И того же люди требуют от чиновников — правды. Новость по теме Путин: Россия готова возобновить ядерные испытания Спецоперация помогла понять кто есть кто, а теперь просто нужно жить, убежден депутат Госдумы, политолог Дмитрий Гусев. «Все встало на свои места. Понятно, что нам не надо питать никаких иллюзий, надо спокойно научиться в этом мире жить. Президент сказал, как мы будем это делать. Он показал, что у нас есть все, чтобы быть сильными, чтобы жить по правде, основываясь на наших принципах, на нашей вере, на нашем понимании мира», — резюмировал Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ответил на главные вопросы и опасения россиян. Он дал понять, что Россию не удалось сломать и развалить за год спецоперации на Украине, этого не будет сделано и впредь. Напротив, страна укрепляется изнутри, а у людей проявилось главное — желание жить дальше и строить свое будущее, комментируют эксперты послание Путина 21 февраля. По их словам, внешние угрозы — это то, чему жители страны готовы противостоять все вместе, и это важное качество, проявившееся в обществе. Этого президентского послания жители России (да и жители Запада, других стран) ждали почти два года. В Гостиный двор гости стали съезжаться за два часа до начала в ожидании этого, как его уже успели окрестить, исторического выступления Путина. Как правило, на послание не приглашают зарубежных гостей. Но в этом году было исключение: послушать президента России в живую смогли сербские военные, в том числе командир штурмового взвода Братислав Живкович, который с 2014 года воюет в Донбассе, как он сказал URA.RU, «за братский русский народ». Участники СВО — выделялись среди приглашенных: наглаженные мундиры, начищенные ботинки, звенящие на груди ордена и медали, блестящие на солнце вышитые золотыми нитями погоны. Здесь же — несколько ребят в гражданке: они тоже вернулись из зоны СВО, но из-за полученных ранений уже не могут участвовать в боевых действиях. К ним и ко всем участникам СВО, к их семьям президент обращался в первую очередь. Он поблагодарил всех, кто воюет сейчас и кто уже вернулся домой, их семьи. Память погибших по предложению Путина зал почтил минутой молчания. Все ветераны и семьи погибших бойцов будут получать помощь от государства через специальный фонд, о создании которого заявил президент. «За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой соцработник, координатор. Все должно работать по принципу одного окна, без волокиты», — подчеркнул глава государства. Путин говорил о том, с кем сегодня приходится бороться в Донбассе. «Стыдно сказать, недавно одной из бригад ВСУ присвоили наименование „Эдельвейс“, как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии», — отметил Путин. Запад, спровоцировавший украинский конфликт, сейчас только подогревает его обещаниями поставить новые вооружения. Но, заверил Путин, чем более дальнобойные западные системы вооружения «будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ». Президент заявил, что Россия приостанавливает свое членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Это вынужденная мера, ведь Штаты сами ведут себя «как захотят», не выполняя условий документа. Россия будет противостоять Западу и украинским нацистам не только на поле боя (а Запад понимает, по словам Путина, что «победить РФ на поле боя невозможно»), но и на информационном. Это — защита прежде всего молодых поколений россиян. Впрочем, молодежи есть на чьих примерах учиться — это те же военные, волонтеры, все жители страны, которые создали единый фронт в тылу и помогают армии. Путин особо подчеркнул, что народ России «занял принципиальную позицию в отношении спецоперации». «В этой поддержке проявился настоящий патриотизм», — заявил президент. Россияне поддержали не только военных, но и жителей новых территорий. И государство, по словам президента, будет делать все, чтобы как можно скорее интегрировать ДНР и ЛНР, Херсонскую и Луганскую области в состав России. В частности, сегодня он озвучил, что семьи смогут претендовать на материнский капитал на детей, родившихся в 2007 году и позже — как раз с того времени, когда и был введен этот инструмент поддержки в России. Президент показал социальную направленность госполитики, и он чувствует уровень поддержки россиянами его стремлений по защите суверенитета страны, убежден губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Люди поддерживают стремление президента сохранить Россию единой, неделимой и защитить наших соотечественников. И здесь важен посыл о заботе и почете военных и их семей. В целом, посыл президента о безопасности страны и дальнейшем ее развитии полностью соответствует ожиданиям людей», — сказал Азаров URA.RU. По мнению челябинского губернатора Алексея Текслера, Западу не удалось разделить русский народ. Напротив, люди стали «более сплоченными». «Мы видим это по поддержке нашей армии. Путин показал, как сильно изменилось российское общество за год СВО, сказал URA.RU глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев. «Какая-то часть общества уехала из России. Другая — переместилась в соседние страны. Люди, конечно, обеспокоены за свое будущее, и именно поэтому жители страны ждали послания и хотели услышать от президента его видение дальнейшего развития ситуации в России и ее места в мире, объяснил URA.RU глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «За год СВО россияне как гражданская нация проявили очень важное качество — волю к жизни. Несмотря на все трудности, они понимают, что надо жить, адаптироваться к происходящему, вставать и идти вперед. Эта воля к жизни для любой политической нации очень важна», — полагает политолог. Более того, общество становится более честным, считает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. И того же люди требуют от чиновников — правды. Спецоперация помогла понять кто есть кто, а теперь просто нужно жить, убежден депутат Госдумы, политолог Дмитрий Гусев. «Все встало на свои места. Понятно, что нам не надо питать никаких иллюзий, надо спокойно научиться в этом мире жить. Президент сказал, как мы будем это делать. Он показал, что у нас есть все, чтобы быть сильными, чтобы жить по правде, основываясь на наших принципах, на нашей вере, на нашем понимании мира», — резюмировал Гусев.