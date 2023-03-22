Знатоки Екатеринбурга разобьют главные мифы о городе к 300-летию

И обновят список самых достойных. Кто туда попадет?

23 марта 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в августе 2023-го Фото: Александр Мамаев © URA.RU Авторы новой энциклопедии о Екатеринбурге — сборника наиболее ценной и точной информации — развенчают сразу несколько популярных мифов и обновят «пантеон» горожан. Со вторым вышло непросто: как никого не обидеть? Тонкости для URA.RU раскрыл член научно-редакционного совета проекта, директор Института истории и археологии УрО РАН, член-корреспондент РАН Игорь Побережников. И объяснил отказ пиарить «лихие 90-е». Кстати, институту в этом году исполняется 35 лет, с чем его и поздравляет редакция. Книга выйдет в аккурат к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в августе). Ее подготовку инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Маслаков же был идеологом первой энциклопедии — от 2002 года. С тех пор многое поменялось. К тому же, как это всегда бывает с большими изданиями, она имела «некоторые неточности». Многое, как отмечает Побережников, удалось исправить, уточнить, прояснить. Выход энциклопедии намечен на лето 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основной акцент сделан на предприятиях, через них авторы (а это десятки специалистов в своих областях) описывают развитие уральской столицы. «У нас все-таки индустриальный край, заводы для нас — как дворцы для петербуржцев. Потом, ведь предприятия — это и вузы, и театры, и больницы», — отметил Побережников. Уралмашу посвятили одну из самых больших статей — больше 15 тысяч знаков; лишь немногим меньше статья о Верх-Исетском заводе. Это немало для такого формата, зато читателю удобно: не надо перебирать десятки трудов в поисках главной фактуры. А вот на политике внимание решили не заострять. Хотя информация о первых лицах города разных десятилетий, конечно, присутствует. Основной акцент авторы сделали на предприятиях. На фото — Верх-Исетский завод Фото: госархив Свердловской области Особое внимание историк обратил на разделы, подготовленные совместно с Уральским университетом путей сообщения. Все думают, что современный Екатеринбург рос только вокруг заводов, а на самом деле, если посмотреть на его «анатомию», — то еще и вокруг железнодорожных путей. «Мы даже не представляем, насколько огромна роль железной дороги в истории города», — отметил ученый. Будут и статьи о горожанах, в разное время получавших награды за трудовые подвиги. Многие из этих людей оказались на грани забвения. «Сталевар Нурулла Базетов с ВИЗа, он еще известен, о нем говорят. А многие другие — те, кто „гремел“ в годы Великой Отечественной войны, кто потом осваивал новейшую технику, сложные станки… Вот, например: первая женщина — Герой соцтруда в городе? Это Анна Партина с Уралмаша. Думаю, мы должны здесь восстановить справедливость», — привел пример Побережников. То же самое — с учителями («раньше их неохотно награждали»), врачами. Новость по теме Как война «красных» и «белых» изменила Екатеринбург Кстати, один из самых обширных блоков энциклопедии посвящен именно здравоохранению. Его подготовили специалисты медуниверситета и областного музея медицины. Отметят и ученых, именитых спортсменов, деятелей культуры и градостроения, а также — Героев России, военных, спасателей (с описанием их главных подвигов), работников госбезопасности и МВД. С бизнесменами, фронтменами предприятий нового, рыночного формата — тяжелее. «До 1991 года у нас была очень понятная система. Советская власть не могла стимулировать людей деньгами, стимулировала наградами. А после 1991-го возник огромный частный сектор, мощные предприятия торговли, услуг… Как с этим быть?» — описал дилемму Побережников. Критерием в итоге определили наличие звания «Почетный гражданин», премии имени Татищева и де Геннина, различных областных и городских наград, а также формальные показатели размаха бизнеса. Один из развенчиваемых в энциклопедии мифов — гибель промышленности. На фото — УЗТМ Фото: госархив Свердловской области Про криминал решили не писать, следует из ответа Побережникова на вопрос о прославившихся в 1990-е бандах. «Не лучше ли поговорить о людях, которые у нас ковали щит и меч, создавали новые бизнесы, спасали коммунальное хозяйство, образование и медицину? К тому же, разве преступность у нас только в 1990-е была? Она была и до революции, и после, и даже в годы Великой Отечественной войны… Но, конечно, мы говорим и о правоохранительных органах, и об исправительных учреждениях, и о тех, кто свою жизнь отдал, защищая горожан от преступников», — объяснил Побережников расстановку приоритетов. Возвращаясь к теме 1990-х, Побережников подчеркнул, что, изучая данные по городской экономике и социальной сфере, убедился: слухи о гибели промышленности преувеличены. Как и слухи о гибели среднего профессионального образования. Кризис 1990-х был жестоким, но и «запас прочности» у Екатеринбурга оказался солидным. У энциклопедии будет не только печатная, но и электронная версия. «Энциклопедия — для читателя, которому нужно о чем-то справиться. Не хочешь открывать — не открывай. Но если откроешь, узнаешь много интересного и полезного. Каждый квартал, дом, улица с тобой начнет говорить, потому что везде где-то что-то интересное происходило — люди, события, дела. Кстати говоря, предусмотрена и синхронистическая таблица, позволяющая сопоставить события в Екатеринбурге, в стране и в мире. Это то издание, которое, когда оно нужно, должно вам помочь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторы новой энциклопедии о Екатеринбурге — сборника наиболее ценной и точной информации — развенчают сразу несколько популярных мифов и обновят «пантеон» горожан. Со вторым вышло непросто: как никого не обидеть? Тонкости для URA.RU раскрыл член научно-редакционного совета проекта, директор Института истории и археологии УрО РАН, член-корреспондент РАН Игорь Побережников. И объяснил отказ пиарить «лихие 90-е». Кстати, институту в этом году исполняется 35 лет, с чем его и поздравляет редакция. Книга выйдет в аккурат к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в августе). Ее подготовку инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Маслаков же был идеологом первой энциклопедии — от 2002 года. С тех пор многое поменялось. К тому же, как это всегда бывает с большими изданиями, она имела «некоторые неточности». Многое, как отмечает Побережников, удалось исправить, уточнить, прояснить. Основной акцент сделан на предприятиях, через них авторы (а это десятки специалистов в своих областях) описывают развитие уральской столицы. «У нас все-таки индустриальный край, заводы для нас — как дворцы для петербуржцев. Потом, ведь предприятия — это и вузы, и театры, и больницы», — отметил Побережников. Уралмашу посвятили одну из самых больших статей — больше 15 тысяч знаков; лишь немногим меньше статья о Верх-Исетском заводе. Это немало для такого формата, зато читателю удобно: не надо перебирать десятки трудов в поисках главной фактуры. А вот на политике внимание решили не заострять. Хотя информация о первых лицах города разных десятилетий, конечно, присутствует. Особое внимание историк обратил на разделы, подготовленные совместно с Уральским университетом путей сообщения. Все думают, что современный Екатеринбург рос только вокруг заводов, а на самом деле, если посмотреть на его «анатомию», — то еще и вокруг железнодорожных путей. «Мы даже не представляем, насколько огромна роль железной дороги в истории города», — отметил ученый. Будут и статьи о горожанах, в разное время получавших награды за трудовые подвиги. Многие из этих людей оказались на грани забвения. «Сталевар Нурулла Базетов с ВИЗа, он еще известен, о нем говорят. А многие другие — те, кто „гремел“ в годы Великой Отечественной войны, кто потом осваивал новейшую технику, сложные станки… Вот, например: первая женщина — Герой соцтруда в городе? Это Анна Партина с Уралмаша. Думаю, мы должны здесь восстановить справедливость», — привел пример Побережников. То же самое — с учителями («раньше их неохотно награждали»), врачами. Кстати, один из самых обширных блоков энциклопедии посвящен именно здравоохранению. Его подготовили специалисты медуниверситета и областного музея медицины. Отметят и ученых, именитых спортсменов, деятелей культуры и градостроения, а также — Героев России, военных, спасателей (с описанием их главных подвигов), работников госбезопасности и МВД. С бизнесменами, фронтменами предприятий нового, рыночного формата — тяжелее. «До 1991 года у нас была очень понятная система. Советская власть не могла стимулировать людей деньгами, стимулировала наградами. А после 1991-го возник огромный частный сектор, мощные предприятия торговли, услуг… Как с этим быть?» — описал дилемму Побережников. Критерием в итоге определили наличие звания «Почетный гражданин», премии имени Татищева и де Геннина, различных областных и городских наград, а также формальные показатели размаха бизнеса. Про криминал решили не писать, следует из ответа Побережникова на вопрос о прославившихся в 1990-е бандах. «Не лучше ли поговорить о людях, которые у нас ковали щит и меч, создавали новые бизнесы, спасали коммунальное хозяйство, образование и медицину? К тому же, разве преступность у нас только в 1990-е была? Она была и до революции, и после, и даже в годы Великой Отечественной войны… Но, конечно, мы говорим и о правоохранительных органах, и об исправительных учреждениях, и о тех, кто свою жизнь отдал, защищая горожан от преступников», — объяснил Побережников расстановку приоритетов. Возвращаясь к теме 1990-х, Побережников подчеркнул, что, изучая данные по городской экономике и социальной сфере, убедился: слухи о гибели промышленности преувеличены. Как и слухи о гибели среднего профессионального образования. Кризис 1990-х был жестоким, но и «запас прочности» у Екатеринбурга оказался солидным. У энциклопедии будет не только печатная, но и электронная версия. «Энциклопедия — для читателя, которому нужно о чем-то справиться. Не хочешь открывать — не открывай. Но если откроешь, узнаешь много интересного и полезного. Каждый квартал, дом, улица с тобой начнет говорить, потому что везде где-то что-то интересное происходило — люди, события, дела. Кстати говоря, предусмотрена и синхронистическая таблица, позволяющая сопоставить события в Екатеринбурге, в стране и в мире. Это то издание, которое, когда оно нужно, должно вам помочь».