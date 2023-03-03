Как война «красных» и «белых» изменила Екатеринбург

Историк Бугров: большевики сделали Екатеринбурга столицей, но обрекли его элиту на изгнание

04 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

В разгар противостояния Екатеринбург дважды переходил от одной группы к другой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Приход большевиков в Екатеринбург сделал его административным центром, но привел к тому, что значительная часть купеческой элиты и интеллигенции покинула город. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров — в рамках серии публикаций, посвященных новой энциклопедии о столице Урала, где Бугров — замглавы редколлегии. По словам Бугрова, к началу революции 1917 года было сложно сказать, «красный» Екатеринбург или «белый». Он насчитывал 81000 жителей, а с окраинами — Верх-Исетский завод (в то время он не был в черте города), Арамиль, Шарташ — 120000 человек. Поэтому город был буржуазный, «белый», а вот поселки-сателлиты — пролетарские и «красные». В 1917-м Екатеринбург входил в Пермскую губернию. Именно в губернском центре, в Перми, и проходили съезды Советов. Однако социалисты, доминировавшие в Советах, считали нужным изменить административные границы. «Вместо устаревшей Пермской губернии предполагалось образовать большую Уральскую область, по экономическим критериям выделив ее границы и сделав центром Екатеринбург. В этом смысле „красные“ оказали городу большую услугу: он стал теперь административной столицей Урала», — отметил Бугров. Весной 1918-го с выступлением чехословацкого корпуса началась полномасштабная Гражданская война. И летом город пал, причем без особых боев. «Оказалось, что эта часть Среднего Урала большевиков поддерживает плохо. По краю прокатилась череда восстаний. Их подавляли, но они вспыхивали вновь по мере приближения „белых“. К лету 1918-го все устали от радикализма большевиков, особенно Екатеринбург. В нем важную роль играла буржуазия, земская интеллигенция, бывшая в значительной мере кадетской. А вот севернее „белые“ встретились с отчаянным сопротивлением», — объяснил историк. Перед падением Екатеринбурга, в июле, произошла трагедия: большевики расстреляли последнего российского императора — Николая II — его семью и слуг. А еще перед отступлением они вывезли половину Академии Генштаба, которая в большинстве была сторонницей демократических преобразований в России, без большевистской идеологии. Вторая половина Академии осталась с «белыми». Новость по теме Как Екатеринбург перехватил у Казани важнейший статус В августе 1918-го «красные» попытались отбить город, но неудачно. Почти год Екатеринбург прожил под властью «белых», которыми с осени 1918 года руководил адмирал Александр Колчак. Здесь даже возникло «Временное областное правительство Урала», которое, впрочем, вскоре прекратило работу. Теперь в городе действовало «красное» подполье, жестоко преследуемое. Весной 1919-го армии Колчака потерпели неудачу, и уже летом «красные» вернулись на Урал. «Белые» оставили город, стремясь спасти свои силы от окружения. А вместе с ними уходили на восток предприниматели, юристы, почти целиком уезжал Горный институт, организованный в 1914 году. Многие из этих людей никогда не вернулись. «Когда по центру Екатеринбурга идешь, все дома имеют имена — дома Ошурковых, Агафуровых и других — потому что построены купцами и предпринимателями. А что потом стало с этими людьми? После 1919 года они теряются… Вопрос: Екатеринбург „красный“ или „белый“? Что-то он от „красных“ приобрел — статус столицы индустриального края, а что-то потерял, потому что уехавшие, конечно, занимали большое место в городской истории», — заключил Бугров. Суровому времени Гражданской войны в энциклопедии посвящен целый раздел, написанный доктором исторических наук Сергеем Константиновым. А статьи о боях за Екатеринбург в 1918—1919 гг. подготовил знаток истории войны, член военно-исторического клуба «Горный Щит» Александр Кручинин. Энциклопедия выйдет летом 2023 года, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Подготовку издания инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приход большевиков в Екатеринбург сделал его административным центром, но привел к тому, что значительная часть купеческой элиты и интеллигенции покинула город. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров — в рамках серии публикаций, посвященных новой энциклопедии о столице Урала, где Бугров — замглавы редколлегии. По словам Бугрова, к началу революции 1917 года было сложно сказать, «красный» Екатеринбург или «белый». Он насчитывал 81000 жителей, а с окраинами — Верх-Исетский завод (в то время он не был в черте города), Арамиль, Шарташ — 120000 человек. Поэтому город был буржуазный, «белый», а вот поселки-сателлиты — пролетарские и «красные». В 1917-м Екатеринбург входил в Пермскую губернию. Именно в губернском центре, в Перми, и проходили съезды Советов. Однако социалисты, доминировавшие в Советах, считали нужным изменить административные границы. «Вместо устаревшей Пермской губернии предполагалось образовать большую Уральскую область, по экономическим критериям выделив ее границы и сделав центром Екатеринбург. В этом смысле „красные“ оказали городу большую услугу: он стал теперь административной столицей Урала», — отметил Бугров. Весной 1918-го с выступлением чехословацкого корпуса началась полномасштабная Гражданская война. И летом город пал, причем без особых боев. «Оказалось, что эта часть Среднего Урала большевиков поддерживает плохо. По краю прокатилась череда восстаний. Их подавляли, но они вспыхивали вновь по мере приближения „белых“. К лету 1918-го все устали от радикализма большевиков, особенно Екатеринбург. В нем важную роль играла буржуазия, земская интеллигенция, бывшая в значительной мере кадетской. А вот севернее „белые“ встретились с отчаянным сопротивлением», — объяснил историк. Перед падением Екатеринбурга, в июле, произошла трагедия: большевики расстреляли последнего российского императора — Николая II — его семью и слуг. А еще перед отступлением они вывезли половину Академии Генштаба, которая в большинстве была сторонницей демократических преобразований в России, без большевистской идеологии. Вторая половина Академии осталась с «белыми». В августе 1918-го «красные» попытались отбить город, но неудачно. Почти год Екатеринбург прожил под властью «белых», которыми с осени 1918 года руководил адмирал Александр Колчак. Здесь даже возникло «Временное областное правительство Урала», которое, впрочем, вскоре прекратило работу. Теперь в городе действовало «красное» подполье, жестоко преследуемое. Весной 1919-го армии Колчака потерпели неудачу, и уже летом «красные» вернулись на Урал. «Белые» оставили город, стремясь спасти свои силы от окружения. А вместе с ними уходили на восток предприниматели, юристы, почти целиком уезжал Горный институт, организованный в 1914 году. Многие из этих людей никогда не вернулись. «Когда по центру Екатеринбурга идешь, все дома имеют имена — дома Ошурковых, Агафуровых и других — потому что построены купцами и предпринимателями. А что потом стало с этими людьми? После 1919 года они теряются… Вопрос: Екатеринбург „красный“ или „белый“? Что-то он от „красных“ приобрел — статус столицы индустриального края, а что-то потерял, потому что уехавшие, конечно, занимали большое место в городской истории», — заключил Бугров. Суровому времени Гражданской войны в энциклопедии посвящен целый раздел, написанный доктором исторических наук Сергеем Константиновым. А статьи о боях за Екатеринбург в 1918—1919 гг. подготовил знаток истории войны, член военно-исторического клуба «Горный Щит» Александр Кручинин. Энциклопедия выйдет летом 2023 года, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Подготовку издания инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта.