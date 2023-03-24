Россия ответила на культурный бойкот Запада

Власти РФ продемонстрировали безграничность русского искусства

24 марта 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Западу не удалось «отменить» российскую культуру Фото: Дарья Попова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам Запада не удалось отменить российскую культуру, артисты несмотря на санкции продолжают свою зарубежную деятельность и расширяют репертуар. При этом культуру РФ могут начать продвигать в Азии, Африке и Латинской Америке, где у нее также есть почитатели. Так эксперты URA.RU трактуют вручение премий правительства в области культуры за 2022 год, которое накануне Дня работника культуры 24 марта провел премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство продолжит оказывать всестороннюю помощь учреждениям культуры и творческим объединениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поздравление деятелей культуры с их профессиональным праздником Мишустин начал с цитаты писателя Федора Михайловича Достоевского о том, что «Искусство — такая же потребность для человека, как есть и пить». «Поэтому правительство продолжает делать все необходимое, создавая для жителей каждого региона страны возможность увидеть новый фильм, спектакль, послушать хороший концерт», — пояснил премьер, уточнив, что для этого по всей России приводятся в порядок учреждения культуры. Мишустин особо подчеркнул, что у детей должно быть все необходимое для занятия творчеством и раскрытия своих талантов. Чтобы молодежь ходила в театры и музеи два года назад был запущен проект «Пушкинская карта». Ее оформили 8 миллионов молодых людей от 14 до 22 лет. Благодаря карте они посетили 240 тысяч мероприятий. «Как отмечал в своем послании президент, развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в наших новых регионах, где потребуется восстановить и оборудовать сотни театров, музеев, концертных залов, библиотек. Тем более что в этом году планируется провести там десятки интересных выставок, концертов, спектаклей», — сказал Мишустин, начиная награждение. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) наградил главу «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского» Аскольда Запашного (справа) Фото: government.ru Премии правительства за 2022 год были удостоены семь лучших проектов из разных сфер — архитектуры, театрального и музыкального, изобразительного и циркового искусства. Были отмечены представители «Росконцерта», создавшие всероссийский проект «Большие гастроли», который, по словам премьера, «формирует единое культурное пространство, дарит зрителям возможность увидеть лучшие постановки и встретиться с любимыми актерами». Остановился Мишустин и на проекте по сохранению и пропаганде русской культуры за рубежом. «Русскую культуру, традиции за пределами нашей страны, несмотря на запреты и ограничения, продвигает Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. По-прежнему проводит там и образовательные мероприятия. Оказывает им нужную поддержку», — подчеркнул глава правительства. Среди лауреатов премии стали зодчие, восстановившие деревянный храм на острове Кижи (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поблагодарил Мишустин и специалистов, сохранивших шедевр русского зодчества — церковь Преображения Господня Кижского погоста, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. «Огромная реставрационная работа, которую вы проделали, не имеет аналогов в мире. И во многом благодаря вам теперь все смогут увидеть уникальный памятник. Этого события ждали 40 лет», — отметил он. Также государственные награды получили артисты «Малого театра» за спектакль «Мертвые души» в инсценировке Михаила Булгакова. Был отмечен спектакль «История», созданный к столетию отечественного цирка. Худрук «Филармонии имени А. Хамхоева» Илья Петренко удостоен премии за создание первого профессионального оркестра народных инструментов в республике Ингушетия. А народный художник РФ Виктор Глухов награжден за серию персональных художественных выставок из цикла «Детство». По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, от ухода российских театров в первую очередь пострадал иностранный зритель. При этом российские артисты несмотря на санкции продолжают свою зарубежную деятельность и расширяют репертуар. «Возможно, сейчас будем больше рассказывать о русской культуре в Азии, Африке и Латинской Америке, где у нас тоже много почитателей. Также очень важно, что правительство оказывает всю необходимую поддержку, ведь через культуру мы закладываем систему ценностей у молодого поколения, объединяя страну. Через различные образы мы показываем детям разницу между плохим и хорошим, помогаем сформировать образ мышления», — говорит парламентарий. От ухода российских театров в первую очередь пострадал иностранный зритель, уверены эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В том, что культурный бойкот, который пытаются вводить некоторые страны, мало повлиял на работу российских учреждений, уверен и культуролог, процессор кафедры социокультурных практик и коммуникаций РГГУ Игорь Яковенко. «Нельзя просто взять и отменить какую-то культуру, особенно в современном мире. А позиция правительства в поддержке культуры ясна — развитие и укрепление института традиционных ценностей, на который сейчас есть спрос у общества», — высказал мнение культуролог. Статья по теме Путин определил особый фронт борьбы с Западом Попытки отмены России на Западе вызывают сопротивление внутри страны, в том числе и на культурном уровне, считает генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Правительство будет уделять очень большое внимание этому вопросу, потому что у общества сегодня есть запрос на собственную идентичность и суверенитет», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Странам Запада не удалось отменить российскую культуру, артисты несмотря на санкции продолжают свою зарубежную деятельность и расширяют репертуар. При этом культуру РФ могут начать продвигать в Азии, Африке и Латинской Америке, где у нее также есть почитатели. Так эксперты URA.RU трактуют вручение премий правительства в области культуры за 2022 год, которое накануне Дня работника культуры 24 марта провел премьер-министр Михаил Мишустин. Поздравление деятелей культуры с их профессиональным праздником Мишустин начал с цитаты писателя Федора Михайловича Достоевского о том, что «Искусство — такая же потребность для человека, как есть и пить». «Поэтому правительство продолжает делать все необходимое, создавая для жителей каждого региона страны возможность увидеть новый фильм, спектакль, послушать хороший концерт», — пояснил премьер, уточнив, что для этого по всей России приводятся в порядок учреждения культуры. Мишустин особо подчеркнул, что у детей должно быть все необходимое для занятия творчеством и раскрытия своих талантов. Чтобы молодежь ходила в театры и музеи два года назад был запущен проект «Пушкинская карта». Ее оформили 8 миллионов молодых людей от 14 до 22 лет. Благодаря карте они посетили 240 тысяч мероприятий. Премии правительства за 2022 год были удостоены семь лучших проектов из разных сфер — архитектуры, театрального и музыкального, изобразительного и циркового искусства. Были отмечены представители «Росконцерта», создавшие всероссийский проект «Большие гастроли», который, по словам премьера, «формирует единое культурное пространство, дарит зрителям возможность увидеть лучшие постановки и встретиться с любимыми актерами». Остановился Мишустин и на проекте по сохранению и пропаганде русской культуры за рубежом. «Русскую культуру, традиции за пределами нашей страны, несмотря на запреты и ограничения, продвигает Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. По-прежнему проводит там и образовательные мероприятия. Оказывает им нужную поддержку», — подчеркнул глава правительства. Поблагодарил Мишустин и специалистов, сохранивших шедевр русского зодчества — церковь Преображения Господня Кижского погоста, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. «Огромная реставрационная работа, которую вы проделали, не имеет аналогов в мире. И во многом благодаря вам теперь все смогут увидеть уникальный памятник. Этого события ждали 40 лет», — отметил он. Также государственные награды получили артисты «Малого театра» за спектакль «Мертвые души» в инсценировке Михаила Булгакова. Был отмечен спектакль «История», созданный к столетию отечественного цирка. Худрук «Филармонии имени А. Хамхоева» Илья Петренко удостоен премии за создание первого профессионального оркестра народных инструментов в республике Ингушетия. А народный художник РФ Виктор Глухов награжден за серию персональных художественных выставок из цикла «Детство». По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, от ухода российских театров в первую очередь пострадал иностранный зритель. При этом российские артисты несмотря на санкции продолжают свою зарубежную деятельность и расширяют репертуар. В том, что культурный бойкот, который пытаются вводить некоторые страны, мало повлиял на работу российских учреждений, уверен и культуролог, процессор кафедры социокультурных практик и коммуникаций РГГУ Игорь Яковенко. «Нельзя просто взять и отменить какую-то культуру, особенно в современном мире. А позиция правительства в поддержке культуры ясна — развитие и укрепление института традиционных ценностей, на который сейчас есть спрос у общества», — высказал мнение культуролог. Попытки отмены России на Западе вызывают сопротивление внутри страны, в том числе и на культурном уровне, считает генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Правительство будет уделять очень большое внимание этому вопросу, потому что у общества сегодня есть запрос на собственную идентичность и суверенитет», — подытожил эксперт.