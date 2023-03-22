Путин определил особый фронт борьбы с Западом

В противостоянии ставка сделана на молодежь. Рассказ URA.RU из Кремля

22 марта 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Россия ведет борьбу с Западом на культурном фронте за национальную идентичность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ определил особый фронт борьбы с Западом — поддержание народных традиций и культуры, которые являются основой идентичности любой нации. Это идеологическая часть противостояния, в котором Россия не может проиграть, объяснили URA.RU политологи вручение Путиным премий молодым деятелям культуры и премий за произведения для детей 22 марта. Поэтому, по словам экспертов, глава государства делает ставку на юные поколения. Из семерых лауреатов президентских премий в Кремль на церемонию вручения приехали четверо. Глава государства, обращаясь к награжденным и рассказывая о достижениях каждого из них, немного удивился, что не всех увидел в зале. Но, как выяснилось, причины отсутствия оказались уважительными. Из семи лауреатов президентских премий на церемонию приехали четверо. В их честь президент поднял бокал Фото: kremlin.ru По словам Путина, все, кто удостоен президентских премий по итогам 2022 года за работу с детьми и для детей, «посвятили свой талант, знания, опыт подрастающим поколениям». А молодые мастера успели показать, что их «творческий путь уже принес значимые результаты». Лауреатом премии для молодых деятелей культуры стал режиссер Айдар Заббаров, удостоенный этой награды «за вклад в развитие отечественного театрального искусства». Айдару всего 31 год, но в его режиссерской копилке поставленные спектакли в театрах Казани, Санкт-Петербурга, Москвы. Скульптор Екатерина Пильникова призналась, что предпочитает общение не вербальное, а с помощью языка искусства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скульптор из Санкт-Петербурга (уроженка Челябинска) Екатерина Пильникова удостоена премии «за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства». Работы Екатерины — памятники Ивану Тургеневу во Франции, Петру Чайковскому в Германии и Льву Толстому в Южной Корее произвели большой общественный резонанс. «За вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства» премии президента РФ удостоен артист балета, и. о. ректора Академии хореографии, уроженец Херсона Сергей Полунин. По словам президента, Полунин, отсутствие которого Путин как раз и заметил, «поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению». Хореографы Виктор Гоцуленко и Лариса Феоктистова воспитывают в детях патриотизм через народные танцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Художественные руководители Народных хореографических ансамблей «Радость» Виктор Гоцуленко (он из Севастополя) и Лариса Феоктистова (из Мурманска) отмечены премией в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества «за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования ВМФ России. «Это востребованные школы эстетического и духовного развития», — сказал президент. Лауреатом этой же премии стал режиссер Александр Галибин. Он создает детское кино. «Его таланту оказалась подвластна и кинорежиссура, темой которой он выбрал семью, детство, воспитание детей», — отметил Путин. Молодой театральный режиссер Айдар Заббаров успел поставить спектакли в ведущих российских театрах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин отметил и музыковеда, режиссера и писателя Инессу Ковалевскую. Именно она стала основателем жанра музыкального мультфильма. Благодаря ей многие поколения детей знают поющих героев из знаменитых мультиков про бременских музыкантов, про львенка и черепаху, Чучело-мяучело и многих других. По словам Путина, «никакие слова» не скажут о лауреатах больше, чем их творчество, их «вклад в отечественную культуру, в развитие российского общества, в становление молодых поколений». «Вклад бескорыстный, имеющий исключительную художественную и просветительскую ценность… Вы благодарите своих учителей. Это подчеркивает преемственность поколений и то, что у нас во всех сферах, в том числе в искусстве, создается эффект бесконечной реки талантов, творчества. И она никогда не прекращается. Это сплошной поток, вне зависимости от турбулентности в мире, в стране, творчество всегда с нами, это нас поддерживает. Это огромная сила нашего народа и фундаментальное основание нашего бытия», — подчеркнул президент. Через народное творчество в детях воспитывается любовь к Родине, к родной земле, убежден лауреат Виктор Гоцуленко. Педагог считает, что знать прошлое — это значит уметь «оценивать настоящее и верить в лучшее будущее своей страны». И жители Севастополя это показывают как никто другой — там живут самые патриотичные люди, сказал URA.RU Гоцуленко. «Я горжусь тем, что мы детей воспитываем через культуру народного танца. Для нас нет разделения: мы танцуем и русские, и украинские танцы, танцы других народов. Это уважение к людям, к их традициям. Культура не должна смешиваться с политикой, поэтому мы воспитываем детей в дружбе и единстве», — отметил Виктор Гоцуленко. Однако культура сегодня — это один из фронтов, на котором идет борьба между Россией и Западом, поэтому Путин уделяет этому такое внимание, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это место, где идет борьба между традиционной цивилизацией и неолиберальной. Кто победит? Люди будут поступать так, как их приучили. Если «правильно» быть эгоистами, они будут эгоистами. И при этом борьба идет за детей и молодежь — ведь основа закладывается в детях. И чем крепче фундамент вы заложили, тем крепче он будет дальше держаться», — полагает Журавлев. После встречи с президентом РФ лауреаты премий дружно спустились по парадной лестнице Сенатского дворца Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премии, которые вручил президент, после 24 февраля 2022 года действительно приобрели особый смысл, пояснила URA.RU политтехнолог Алена Август. «До этого наши дети росли на зарубежном контенте. И аудитория как-то легко относилась к тому, что малыши смотрят не наши мультфильмы, играют в игры, которые наполнены совершенно чуждыми нам смыслами. А это тот возраст, когда культура впитывается именно через контент. Если упустить это в детях, потом не сможешь объяснить, кто такие богатыри, Аленушка или что такое «Лебединое озеро» — у человека память будет заполнена другими ценностями», — отметила эксперт. Статья по теме Путин представил тех, кто защитит Россию от «пятой колонны» Со стороны Запада именно на детей и молодежь направлен главный идеологический удар, и задача государства — защититься от этого, заложить базис, основанный на гуманистических культурных ценностях, подтверждает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Культура — это одна из основ идентичности народа. А идентичность формирует единую нацию, единый народ. И это дает возможность сплотиться в сложной ситуации. Дети и молодежь — это те, кто находится в процессе формирования идентичности, в процессе формирования личности. Поэтому государство, президент поддерживает людей, которые работают в этой сфере», — резюмировал Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ определил особый фронт борьбы с Западом — поддержание народных традиций и культуры, которые являются основой идентичности любой нации. Это идеологическая часть противостояния, в котором Россия не может проиграть, объяснили URA.RU политологи вручение Путиным премий молодым деятелям культуры и премий за произведения для детей 22 марта. Поэтому, по словам экспертов, глава государства делает ставку на юные поколения. Из семерых лауреатов президентских премий в Кремль на церемонию вручения приехали четверо. Глава государства, обращаясь к награжденным и рассказывая о достижениях каждого из них, немного удивился, что не всех увидел в зале. Но, как выяснилось, причины отсутствия оказались уважительными. По словам Путина, все, кто удостоен президентских премий по итогам 2022 года за работу с детьми и для детей, «посвятили свой талант, знания, опыт подрастающим поколениям». А молодые мастера успели показать, что их «творческий путь уже принес значимые результаты». Лауреатом премии для молодых деятелей культуры стал режиссер Айдар Заббаров, удостоенный этой награды «за вклад в развитие отечественного театрального искусства». Айдару всего 31 год, но в его режиссерской копилке поставленные спектакли в театрах Казани, Санкт-Петербурга, Москвы. Скульптор из Санкт-Петербурга (уроженка Челябинска) Екатерина Пильникова удостоена премии «за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства». Работы Екатерины — памятники Ивану Тургеневу во Франции, Петру Чайковскому в Германии и Льву Толстому в Южной Корее произвели большой общественный резонанс. «За вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства» премии президента РФ удостоен артист балета, и. о. ректора Академии хореографии, уроженец Херсона Сергей Полунин. По словам президента, Полунин, отсутствие которого Путин как раз и заметил, «поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению». Художественные руководители Народных хореографических ансамблей «Радость» Виктор Гоцуленко (он из Севастополя) и Лариса Феоктистова (из Мурманска) отмечены премией в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества «за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования ВМФ России. «Это востребованные школы эстетического и духовного развития», — сказал президент. Лауреатом этой же премии стал режиссер Александр Галибин. Он создает детское кино. «Его таланту оказалась подвластна и кинорежиссура, темой которой он выбрал семью, детство, воспитание детей», — отметил Путин. Путин отметил и музыковеда, режиссера и писателя Инессу Ковалевскую. Именно она стала основателем жанра музыкального мультфильма. Благодаря ей многие поколения детей знают поющих героев из знаменитых мультиков про бременских музыкантов, про львенка и черепаху, Чучело-мяучело и многих других. По словам Путина, «никакие слова» не скажут о лауреатах больше, чем их творчество, их «вклад в отечественную культуру, в развитие российского общества, в становление молодых поколений». «Вклад бескорыстный, имеющий исключительную художественную и просветительскую ценность… Вы благодарите своих учителей. Через народное творчество в детях воспитывается любовь к Родине, к родной земле, убежден лауреат Виктор Гоцуленко. Педагог считает, что знать прошлое — это значит уметь «оценивать настоящее и верить в лучшее будущее своей страны». И жители Севастополя это показывают как никто другой — там живут самые патриотичные люди, сказал URA.RU Гоцуленко. «Я горжусь тем, что мы детей воспитываем через культуру народного танца. Для нас нет разделения: мы танцуем и русские, и украинские танцы, танцы других народов. Это уважение к людям, к их традициям. Культура не должна смешиваться с политикой, поэтому мы воспитываем детей в дружбе и единстве», — отметил Виктор Гоцуленко. Однако культура сегодня — это один из фронтов, на котором идет борьба между Россией и Западом, поэтому Путин уделяет этому такое внимание, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это место, где идет борьба между традиционной цивилизацией и неолиберальной. Кто победит? Премии, которые вручил президент, после 24 февраля 2022 года действительно приобрели особый смысл, пояснила URA.RU политтехнолог Алена Август. «До этого наши дети росли на зарубежном контенте. И аудитория как-то легко относилась к тому, что малыши смотрят не наши мультфильмы, играют в игры, которые наполнены совершенно чуждыми нам смыслами. А это тот возраст, когда культура впитывается именно через контент. Со стороны Запада именно на детей и молодежь направлен главный идеологический удар, и задача государства — защититься от этого, заложить базис, основанный на гуманистических культурных ценностях, подтверждает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Культура — это одна из основ идентичности народа. А идентичность формирует единую нацию, единый народ. И это дает возможность сплотиться в сложной ситуации. Дети и молодежь — это те, кто находится в процессе формирования идентичности, в процессе формирования личности. Поэтому государство, президент поддерживает людей, которые работают в этой сфере», — резюмировал Солонников.