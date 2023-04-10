Советник Куйвашева заработает на борьбе за власть в Екатеринбурге

Источник: чтобы попасть на выборы в гордуму, он подогрел конфликт

10 апреля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Встречи Рината Хазеева с депутатами стартуют уже 12 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Расклад на выборах в гордуму Екатеринбурга кардинально меняется: формирование списка кандидатов-одномандатников передано политтехнологу Ринату Хазееву, неформальному советнику губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с итогами нескольких совещаний по теме. Хотя другой собеседник подчеркнул: решение не окончательное. По одной из версий, поручение Куйвашева — результат многоходовки, исполненной самим же Хазеевым. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Изначально по их итогам мэр Алексей Орлов хотел переформатировать орган: сократить большую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который последние пять лет учить администрацию работать, и сместить близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина. Алексей Орлов хотел серьезно обновить гордуму, сделать ее подконтрольной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы сделать это было легче, Орлов предложил изменить схему выборов: увеличить число одномандатных округов с 18 до 25, а «списочные» места в думе сократить с 18 до десяти. Параллельно чиновники подготовили список кандидатов, которых власти поддержат на праймериз «Единой России». В середине марта Орлов показал его Куйвашеву и, по слухам, окружным чиновникам, и тогда говорили, что с незначительными изменениями список якобы одобрен. Депутатов от Кочеткова в списке почти не было. Реагируя на это, фракция Кочеткова, публичным представителем которой является Володин, дала Орлову понять, что новую схему выборов не утвердит. Торги длились несколько недель. Их результатом стала серия кулуарных встреч с участием — в разное время и в разном формате — Куйвашева, Кочеткова, Володина, Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова в начале апреля. Финальная, говорят, прошла 6 апреля, а не 7-го, как считалось ранее. «План Орлова [по зачистке думы от людей Кочеткова] оспорен, будет новый список кандидатов. В него попадут почти все действующие. Фамилии собирает Хазеев», — кратко резюмировал один из источников URA.RU во власти. Второй собеседник — близкий к мэрии — уточнил, что этот вариант не окончательный: «Мало ли чего хотят Кочетков с Хазеевым». Однако уже известно, что встречи Хазеева с депутатами стартуют уже 12 апреля, на следующий день после заседания гордумы, на котором должны принять важные для Орлова поправки в Устав. Третий источник утверждает, что якобы Хазеев же и способствовал обострению отношений между мэрией и думой — чтобы показать шефу, что политический блок мэрии (с ним у Хазеева давний конфликт) якобы не справляется, что без вмешательства «области», то есть его, не обойтись. Новость по теме Миллиардер, против которого выступил мэр Екатеринбурга, сохранится во власти Для этого Хазеев мог использовать уже наработанные связи с депутатами, с которыми Кочетков — вероятный заказчик кампании — знакомил его в 2021 году (было как минимум две встречи). Узнать, так ли это, у самого Хазеева не удалось — он принципиально не общается со СМИ. Через приемную Виталию Кочеткову направлена просьба о комментарии по теме, ответ пока не пришел. Четвертый источник URA.RU — в муниципальной власти — заверил, что до вмешательства губернатора в конфликт вокруг новой схемы выборов Кочетков и Хазеев никак себя не проявляли. Как теперь распределится функционал между Хазеевым и вице-мэром по политике Сергеем Плахотиным, на какое количество округов Хазеев может получить подряд, пока неясно. Один из источников предположил, что Орлов и его окружение еще попытаются отстоять субъектность. «Первоначальный список [кандидатов] был сбалансированный, это результат кропотливой работы. Естественно, мэрия поддержит тех, на кого укажет губернатор, но до этого Орлов все же постарается защитить свое видение [кампании]», — анонсировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Расклад на выборах в гордуму Екатеринбурга кардинально меняется: формирование списка кандидатов-одномандатников передано политтехнологу Ринату Хазееву, неформальному советнику губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с итогами нескольких совещаний по теме. Хотя другой собеседник подчеркнул: решение не окончательное. По одной из версий, поручение Куйвашева — результат многоходовки, исполненной самим же Хазеевым. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Изначально по их итогам мэр Алексей Орлов хотел переформатировать орган: сократить большую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который последние пять лет учить администрацию работать, и сместить близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина. Чтобы сделать это было легче, Орлов предложил изменить схему выборов: увеличить число одномандатных округов с 18 до 25, а «списочные» места в думе сократить с 18 до десяти. Параллельно чиновники подготовили список кандидатов, которых власти поддержат на праймериз «Единой России». В середине марта Орлов показал его Куйвашеву и, по слухам, окружным чиновникам, и тогда говорили, что с незначительными изменениями список якобы одобрен. Депутатов от Кочеткова в списке почти не было. Реагируя на это, фракция Кочеткова, публичным представителем которой является Володин, дала Орлову понять, что новую схему выборов не утвердит. Торги длились несколько недель. Их результатом стала серия кулуарных встреч с участием — в разное время и в разном формате — Куйвашева, Кочеткова, Володина, Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова в начале апреля. Финальная, говорят, прошла 6 апреля, а не 7-го, как считалось ранее. «План Орлова [по зачистке думы от людей Кочеткова] оспорен, будет новый список кандидатов. В него попадут почти все действующие. Фамилии собирает Хазеев», — кратко резюмировал один из источников URA.RU во власти. Второй собеседник — близкий к мэрии — уточнил, что этот вариант не окончательный: «Мало ли чего хотят Кочетков с Хазеевым». Однако уже известно, что встречи Хазеева с депутатами стартуют уже 12 апреля, на следующий день после заседания гордумы, на котором должны принять важные для Орлова поправки в Устав. Для этого Хазеев мог использовать уже наработанные связи с депутатами, с которыми Кочетков — вероятный заказчик кампании — знакомил его в 2021 году (было как минимум две встречи). Узнать, так ли это, у самого Хазеева не удалось — он принципиально не общается со СМИ. Через приемную Виталию Кочеткову направлена просьба о комментарии по теме, ответ пока не пришел. Четвертый источник URA.RU — в муниципальной власти — заверил, что до вмешательства губернатора в конфликт вокруг новой схемы выборов Кочетков и Хазеев никак себя не проявляли. Как теперь распределится функционал между Хазеевым и вице-мэром по политике Сергеем Плахотиным, на какое количество округов Хазеев может получить подряд, пока неясно. Один из источников предположил, что Орлов и его окружение еще попытаются отстоять субъектность. «Первоначальный список [кандидатов] был сбалансированный, это результат кропотливой работы. Естественно, мэрия поддержит тех, на кого укажет губернатор, но до этого Орлов все же постарается защитить свое видение [кампании]», — анонсировал он.