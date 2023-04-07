Миллиардер, против которого выступил мэр Екатеринбурга, сохранится во власти

Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») сохранит фракцию в новой гордуме Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов включит нескольких депутатов Кочеткова в свои предвыборные списки и поддержит их на праймериз «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными итогами встречи в резиденции губернатора 7 апреля.
В 2018 году Кочетков по заданию главы региона Евгения Куйвашева помог ему сформировать лояльную гордуму и зачистить администрацию от старой городской команды. Однако в дальнейшем Кочетков стал использовать свою фракцию (более десяти человек, столько нет ни у кого) для атак на мэрию в борьбе за муниципальные активы — в частности, «Водоканал». По итогам выборов в сентябре 2023-го Орлов хотел вывести думу из-под влияния Кочеткова — исключить из нее лояльных Кочеткову депутатов, а спикера думы Игоря Володина сместить. Чтобы сделать это было легче, мэр решил поменять схему выборов — количество одномандатных округов увеличить с 18 до 25, а число мест, разыгрываемых по партспискам снизить с 18 до десяти.
Депутаты (включая Володина), которых этот план не устроил, грозились сорвать Орлову поправки в Устав — осознавая, что это последняя по-настоящему серьезная возможность поторговаться. Возникла реальная угроза скандала. Не помогли даже совещания с участием вице-губернатора Олега Чемезова, замполпреда президента РФ в УрФО Бориса Кириллова и куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитки.
Оценивая риски, Куйвашев оставил Орлова и Володина после заседания оргкомитета 300-летия Екатеринбурга. «Губернатор поручил Орлову включить в список кандидатов фамилии, предложенные Володиным. А Володин гарантировал, что 11 апреля гордума утвердит новую схему выборов», — поделился источник. Второй источник подтвердил, что по результатам разговора на троих предвыборный список Орлова, который он уже показывал Куйвашеву в середине марта, изменится. По словам третьего собеседника, сегодняшнему совещанию могла предшествовать встреча Куйвашева с Володиным 3 апреля.
В региональном департаменте информполитики прокомментировали вмешательство губернатора в конфликт первых лиц города. «Встреч, носящих публичный характер, запланировано не было», — сказали там.
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