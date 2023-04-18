Какой сигнал Путин передал участникам спецоперации

Российские элиты объяснили значение визита президента в зону СВО

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Визит Владимира Путина дает сигнал, что управление ходом СВО ведется не только из президентского кабинета
Визит Владимира Путина дает сигнал, что управление ходом СВО ведется не только из президентского кабинета Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Визит призван показать, что управление ходом спецоперации на Украине ведется не только из кабинета, но и непосредственно через общение с военачальниками на передовой, считают представители российской элиты.

Верховный главнокомандующий в ходе посещения штабов заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и других военных командиров.

  • «Визит Владимира Путина в штаб нацгвардии „Восток“ в ЛНР — бесценен для поддержания боевого патриотического настроя наших ребят», — сообщила сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова в своем telegram-канале. По ее словам, поездка президента призвана показать, что спецоперация на Украине управляется не только из кабинета, но и непосредственно через общение с военными командирами на передовой.
  • «Внезапный визит президента — еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Подход Владимира Путина необходимо брать как образец руководителям всех уровней», — заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что переданная главой государства копия иконы позволит придать дополнительные силы российским военнослужащим в борьбе за свою родину.
  • «Президент знает до мелочей и всегда лично контролирует оперативную ситуацию. Так было в 1999 году в Дагестане и Чечне, и сегодня он не изменяет своим принципам — несмотря на опасность и близость фронта, прибыл лично, чтобы поддержать и вдохновить военнослужащих на борьбу с укронацистами и западными наемниками», — заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам визит Путина на передовую — это сигнал Киеву и его западным покровителям: Россия готова к любым угрозам и непременно выполнит все задачи в ходе спецоперации.
  • «Путин передал военнослужащим копию иконы, которая могла принадлежать министру обороны Российской Империи графу Дмитрию Алексеевичу Милютину. Дмитрий Милютин является ветераном кавказских войн, реформатором русской армии и одним из идеологов покорения Туркестана», — отреагировал на состоявшийся визит российского президента журналист Андрей Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что граф Милютин являлся истинным патриотом российского государства.
  • «Символическое вручение Владимиром Путиным военнослужащим копии образа Стаса Нерукотворного невозможно переоценить», — отметил в своем telegram-канале глава Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса, миллиардер Константин Малофеев. Он добавил, что граф Милютин, которому и принадлежала данная икона, славится тем, что при его нахождении на посту министра обороны Российская Империя добилась впечатляющих военных успехов.
  • «Подобные визиты Верховного главнокомандующего поднимают дух всех военных», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в собственном telegram-канале. Он подчеркнул, что Владимир Путин является настоящим национальным лидером, который держит всю ситуацию на личном контроле, находясь в центре событий. Все это позволяет сказать, что Россию ожидают несомненный успех и победа, заключил Аксенов.
  • «Такие визиты президента всегда под собой носят серьезный смысл, я уверен, что в ближайшем будущем ВСУ будет ой как не сладко», — отреагировал военный корреспондент Андрей Руденко в своем telegram-канале. Военкор отметил, что глубокая осведомленность российского президента о ходе спецоперации является признаком того, что российская армия непременно добьется успеха.
  • «Визит Владимира Путина накануне украинского контрнаступления — это шаг, призванный вдохновить личный состав перед началом полномасштабных боевых действий», — выразил мнение военный корреспондент Михаил Звинчук в своем telegram-канале. Он напомнил, что президент России посетил место, которое ранее не посещали с визитом ни министр обороны Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба Валерий Герасимов.

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Визит призван показать, что управление ходом спецоперации на Украине ведется не только из кабинета, но и непосредственно через общение с военачальниками на передовой, считают представители российской элиты. Верховный главнокомандующий в ходе посещения штабов заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и других военных командиров.
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