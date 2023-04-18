Какой сигнал Путин передал участникам спецоперации

Российские элиты объяснили значение визита президента в зону СВО

18 апреля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Визит Владимира Путина дает сигнал, что управление ходом СВО ведется не только из президентского кабинета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Визит призван показать, что управление ходом спецоперации на Украине ведется не только из кабинета, но и непосредственно через общение с военачальниками на передовой, считают представители российской элиты. Верховный главнокомандующий в ходе посещения штабов заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и других военных командиров. «Визит Владимира Путина в штаб нацгвардии „Восток“ в ЛНР — бесценен для поддержания боевого патриотического настроя наших ребят», — сообщила сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова в своем telegram-канале. По ее словам, поездка президента призвана показать, что спецоперация на Украине управляется не только из кабинета, но и непосредственно через общение с военными командирами на передовой.

«Внезапный визит президента — еще одно подтверждение вовлеченности нашего лидера в ход специальной военной операции. Подход Владимира Путина необходимо брать как образец руководителям всех уровней», — заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что переданная главой государства копия иконы позволит придать дополнительные силы российским военнослужащим в борьбе за свою родину.

«Президент знает до мелочей и всегда лично контролирует оперативную ситуацию. Так было в 1999 году в Дагестане и Чечне, и сегодня он не изменяет своим принципам — несмотря на опасность и близость фронта, прибыл лично, чтобы поддержать и вдохновить военнослужащих на борьбу с укронацистами и западными наемниками», — заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам визит Путина на передовую — это сигнал Киеву и его западным покровителям: Россия готова к любым угрозам и непременно выполнит все задачи в ходе спецоперации.

«Путин передал военнослужащим копию иконы, которая могла принадлежать министру обороны Российской Империи графу Дмитрию Алексеевичу Милютину. Дмитрий Милютин является ветераном кавказских войн, реформатором русской армии и одним из идеологов покорения Туркестана», — отреагировал на состоявшийся визит российского президента журналист Андрей Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что граф Милютин являлся истинным патриотом российского государства.

«Символическое вручение Владимиром Путиным военнослужащим копии образа Стаса Нерукотворного невозможно переоценить», — отметил в своем telegram-канале глава Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса, миллиардер Константин Малофеев. Он добавил, что граф Милютин, которому и принадлежала данная икона, славится тем, что при его нахождении на посту министра обороны Российская Империя добилась впечатляющих военных успехов.

«Подобные визиты Верховного главнокомандующего поднимают дух всех военных», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в собственном telegram-канале. Он подчеркнул, что Владимир Путин является настоящим национальным лидером, который держит всю ситуацию на личном контроле, находясь в центре событий. Все это позволяет сказать, что Россию ожидают несомненный успех и победа, заключил Аксенов.

«Такие визиты президента всегда под собой носят серьезный смысл, я уверен, что в ближайшем будущем ВСУ будет ой как не сладко», — отреагировал военный корреспондент Андрей Руденко в своем telegram-канале. Военкор отметил, что глубокая осведомленность российского президента о ходе спецоперации является признаком того, что российская армия непременно добьется успеха.

«Визит Владимира Путина накануне украинского контрнаступления — это шаг, призванный вдохновить личный состав перед началом полномасштабных боевых действий», — выразил мнение военный корреспондент Михаил Звинчук в своем telegram-канале. Он напомнил, что президент России посетил место, которое ранее не посещали с визитом ни министр обороны Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а также штаб «Восток» в ЛНР. Визит призван показать, что управление ходом спецоперации на Украине ведется не только из кабинета, но и непосредственно через общение с военачальниками на передовой, считают представители российской элиты. Верховный главнокомандующий в ходе посещения штабов заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и других военных командиров.