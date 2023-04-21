Свердловские слухи: Куйвашев отказался от любимой забавы

О разочаровании замминистра, неосторожности омбудсмена и обидах силовиков. Выпуск 1019

21 апреля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Сегодня мы представили, как бы выглядел каждый регион, если бы сбылись некоторые мечты жителей. Екатеринбург — появилась вторая ветка метро Фото: URA.RU Пока губернатор Куйвашев из-за работы отказывается от участия в турнире по волейболу, в его окружении назревают очередные рокировки. Силовики возмутились поведением детского омбудсмена, но из-за внутренних конфликтов не торопятся выносить ему вердикт. Об этом и многом другом в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор отказался от любимой забавы Из-за большой загруженности губернатор вынужден пропускать мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU Говорят, традиционный мини-турнир по волейболу, которым завершается каждое заседание совета глав в «Гранатовой бухте», в этот раз прошел без участия губернатора Евгения Куйвашева. К разочарованию многих мэров и депутатов заксо, руководитель региона оказался слишком загружен (по слухам, из-за некоего федерального видео-совещания) и от любимой игры воздержался. Несмотря на отсутствие шефа, триумф праздновала команда областного правительства. «Лучше всех друг с другом сыгранны», — шутят наблюдавшие. Куйвашева настраивают против кандидата в спикеры У возникшего в Екатеринбурге политического кризиса может быть любопытный мотив. Говорят, все крупнейшие игроки согласовали, что новым главой гордумы будет нынешний вице-спикер Виктор Тестов: с ним якобы уже провели соответствующую беседу, и он дал согласие. Лоббистов, как уверяет источник, устраивает, что депутат равноудален от всех групп, а также лоялен областному и городскому руководству. Однако часть окружения губернатора Куйвашева нагнетает ситуацию, убеждая его, что за Тестовым стоит опальный экс-вице-мэр Владимир Тунгусов. Правда, другой источник в то же время настаивает, что с Тестовым таких разговоров не было и согласие он, соответственно, не давал. Фавориту губернатора подыскали замену Все более осязаемым становится переход в правительство мэра Талицы Александра Толкачева, который пользуется особой поддержкой губернатора. Ходят слухи, что в качестве сменщика многолетнего главы рассматривается его заместитель и давний соратник Михаил Михайлов. Поговаривают, что только когда будет согласован преемник, Толкачев получит добро на перевод в министерство АПК региона. Чемезов проверил лояльность заксо,… Знающие люди делятся, что на этой неделе заседание фракции «Единой России» в заксобрании прошло в непривычном формате. Говорят, главное слово на встрече держал вице-губернатор Олег Чемезов, хотя какого-то крупного повода для этого не было. Считается, что резиденция не хочет, чтобы связанный со списком в гордуму Екатеринбурга политический кризис разросся и затронул областных депутатов. Проверку лояльности парламентарии прошли, констатируют собеседники. …а с Хусаиновой случился конфуз Юлии Хусаиновой не дали выступить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще одно наблюдение связывают с тем, что на заседании фракции присутствовала и директор областного департамента информполитики Юлия Хусаинова. Несмотря на то, что вопрос взаимодействия со СМИ поднимался депутатами, главному идеологу региона так и не дали слова. Впоследствии очевидцы гадали: то ли мнение Хусаиновой было никому неинтересно, то ли все в курсе, насколько резка в своих суждениях бывает чиновница, поэтому решили не рисковать. Для Крекова создадут новую структуру Поговаривают, что следующее место собравшегося в отставку замгубернатора Павла Крекова удивит многих. Знающие люди делятся, что уготованный чиновнику пост фактически еще не существует — структуру, руководителем которой хотят назначить чиновника, будут создавать специально для него. Подробности пока держатся в строжайшем секрете, но точно известно одно: детали уже обсуждаются с Москвой. Замминистра без крыши разочаровался в кабмине Ходят слухи, что решение замминистра соцполитики Алексея Сабитова уйти в отставку и уехать из Екатеринбурга продиктовано не банальной жаждой разнообразия. Чиновник, в прошлом готовивший речи для губернатора Куйвашева, окончательно потерял веру в продвижение по службе в свердловском кабмине. Дело в том, указывают его коллеги, что за все годы Сабитов так и не примкнул ни к одной влиятельной группе — лоббировать его было банально некому. Пока еще действующий замминистра попытает счастье в правительстве уже другого региона. Правительство ввело новую оценку для мэров Рассказывают, что стартовавшее голосование за объекты благоустройства уже заставило напрячься глав городов. На закрытых совещаниях в правительстве до мэров довели установку: результат выше 50% голосов будет считаться достойным, между 50% и 27% — терпимым, а ниже 27% — провальным («Денег никто не получит»). При этом крупные города должны набрать больше 50%, поскольку именно им предстоит отдуваться за традиционно слабые цифры маленьких городов. Говорят, по поручению министра ЖКХ Николая Смирнова пиарить голосование будут сами мэры всеми доступными способами. Резиденция наблюдает за молодым главой За действиями Григория Вихарева будут пристально наблюдать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Назначенный осенью мэром Белоярского округа Григорий Вихарев неплохо зарекомендовал себя в роли муниципального главы. Поговаривают, что резиденция губернатора, внимательно следившая за первыми шагами экс-депутата, увиденным осталась довольна. В команде Евгения Куйвашева, по слухам, высоко оценивают потенциал Вихарева как градоначальника, но подчеркивают — за его действиями и дальше будут пристально наблюдать. Бабушкина притормозила депутата-гонщика Говорят, с большой досадой на этой неделе столкнулся депутат заксобрания и известный раллийный гонщик Сергей Карякин. По несчастному совпадению, в один день с заседанием парламента в Астрахани проходил важный для спортсмена заезд. Попытки единоросса отлучиться на Волгу были обречены — спикер Людмила Бабушкина молодого коллегу не отпустила. Поговаривают, дело в том, что председателю была нужна максимальная посещаемость на голосовании за закон о ветеранском статусе для защитников Донбасса. Орлов продвигает во власть девушку с загадочным бэкграундом В 2022-го Екатерина Показаньева помогла Алексею Орлову с благотворительной акцией Фото: Размик Закарян © URA.RU В предвыборных списках мэра Екатеринбурга — неожиданная фамилия. Говорят, на один из округов Чкаловского района Алексей Орлов лоббирует Екатерину Показаньеву — директора городского океанариума. В местной политтусовке про нее знают многие, но никто не в курсе, кто за Показаньевой стоит, по какой причине Орлов решил ее поддержать. Главный финансист Екатеринбурга решил помешать влиятельной коллеге Большая реорганизация мэрии Екатеринбурга, анонсированная в марте, едва не сорвалась. Говорят, против задумки вице-мэра Марины Фадеевой (управделами) оптимизировать несколько подразделений выступил ее коллега Андрей Корюков (финансы). И даже пошли слухи, что ему удалось заблокировать реформу, невыгодную, на его взгляд, для бюджета. Но их развеял сам Орлов. На прошлой неделе он собрал кадровую комиссию, где три часа (беспрецедентно долго для Орлова) обсуждали нововведения. Топ-чиновник Екатеринбурга работает на красивую пенсию… Говорят, транспортный комитет мэрии Екатеринбурга обрушился на перевозчиков огромными штрафами. По словам злых языков, «с целью принуждения к диалогу». «Руководство комитета не раз намекало бизнесменам, что есть варианты, как решать проблемы быстрее», — поделился один из участников рынка. А в самой мэрии давно ходит слух, что таким образом начальник комитета Игорь Ощепков заботится о собственном будущем: его называют в числе управленцев, которые могут покинуть муниципальную власть в ходе реорганизации, начатой вице-мэром Фадеевой. …другой — уже нашел спонсора Артур Зиганшин идет в думу по 10-му округу Фото: Размик Закарян © URA.RU Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по экологии Артур Зиганшин будет избираться в гордуму при поддержке Евгения Кононова — владельца сети термальных источников «Баден-Баден». В 10-й округ, выбранный Зиганшиным, как раз попадает Шарташский лесопарк, где Кононов хотел строить огромный комплекс еще во времена, когда Зиганщин был директором учреждения. Депутата лишат поддержки за давнюю интригу… Депутат гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец, которая в 2018 году была в тройке «Единой России», внезапно может остаться без административной поддержки на выборах-2023. Поначалу ее относили к группе Виталия Кочеткова («Мотив») — якобы из-за того, что ее покровитель-родственник Вячеслав Потехин играет с ним в хоккей. Но после раскола в гордуме в начале 2019-го Немец стала ближе к оппонентам фракции Кочеткова и сторонникам тогдашнего мэра Александра Высокинского. С них у резиденции губернатора якобы особый спрос: из-за конфликта губернатора с экс-полпредом Николаем Цукановым, поддерживавшим Высокинского. …а ее коллегу «выгоняют» в другой округ Интрига прямо сейчас разворачивается и вокруг другого депутата — Алексея Мещерякова. Его, по слухам, просят отозвать заявление о выдвижении на праймериз «Единой России» по округу №20 и зарегистрироваться в округе №10. «В 20-м [доверенный политтехнолог губернатора Ринат] Хазеев видит [депутата из фракции Кочеткова Владимира] Стругова. Поэтому Мещерякову рекомендовано еще раз подумать. Но он и его старшие товарищи отказываются», — поделился собеседник. В карьере авторитетного бизнесмена — новый поворот Бизнесмен Артем Александров, которого связывают с бизнес-группой «Четырехсотые», в ближайшее время переориентируется. По слухам, он, контролирующий львиную долю рынка уличной торговли, получил карт-бланш на подключение своих объектов к сетям. Возможно, инсайдеры имеют в виду, что недавно замом гендиректора одной из крупных энергетических компаний стал хороший знакомый Александрова. Так или иначе, произошло это якобы при поддержке друзей экс-вице-мэра Владимира Тунгусова — хорошего знакомого действующего главы Алексея Орлова. И якобы теперь Александров на предстоящих выборах в гордуму должен будет сыграть на стороне администрации — против спикера думы Игоря Володина, к которому в целом лоялен. А после выборов сможет установить полный контроль над рынком НТО. Орлову указали на аутсайдеров среди глав районов Алексей Орлов в курсе слабых глав районов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В условиях подготовки к выборам мэру Орлову предложили срочно усилить корпус глав районов. Авторы идеи, по слухам, убеждены, что откровенно слабыми являются позиции Андрея Морозова (Верх-Исетский район) и Евгения Шипицына (Чкаловский район), сомнения также вызывает Николай Смирнягин (Академический район). Административный ресурс является, возможно, главным преимуществом мэрии в создавшейся обстановке, поэтому могут быть предприняты кадровые решения — либо главы покажут хорошую активность на праймериз ЕР. Новый гендиректор «Водоканала» обставил первого вице-мэра… Депутат гордумы Екатеринбурга, новый гендиректор «Водоканала» Антон Гусев продемонстрировал, что не подчиняется первому вице-мэру Игорю Сутягину, курирующему все муниципальные предприятия. По поручению Орлова Сутягин договорился с Гусевым, что Евгений Лузгин, которого Гусев сменил после разговора губернатора Куйвашева с миллиардером Виталием Кочетковым, станет советником гендиректора. «Но Гусев сделал по-своему — сохранять Лузгина не стал», — поделился инсайдер в администрации, добавив, что какой-либо реакции от Сутягина пока не было. …заинтересовал силовиков… Тем временем деловая репутация нового гендиректора «Водоканала» уже тревожит правоохранительные органы. В определенных кругах Гусев известен как профессиональный банкротчик — в биографии депутата уже есть случаи, когда крупные предприятия оказывались в тяжелом состоянии. Говорят, к ситуации теперь будет приковано внимание многих федеральных структур. …и стал частью расторговки Между тем сам переход Гусева, представителя ЛДПР, на пост гендиректора «Водоканала» некоторыми воспринимается как политический жест. Считается, что в назначении депутата присутствовал, в том числе, элемент расторговки с областным отделением партии. Якобы взамен фракция ЛДПР в гордуме должна была поддержать важные для мэрии поправки в Устав. В результате свою часть обязательств представители партии выполнили. Мэр устроил бал, чтобы сыграть на рояле Рассказывают, что недавно назначенный мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов изрядно удивил старожилов администрации. Ко Дню местного самоуправления новый глава — отставной полковник полиции — решил устроить бал для подчиненных в местном доме культуры. «Дресс-код: длинные платья, каблуки, пиджаки. Собрались в обеденный перерыв, читали стихи, пели романсы, учили вальсировать», — пересказывают ошеломленные собеседники. Но главный замысел Мингалимова превзошел все ожидания коллег: оказалось, что бал он организовал, чтобы продемонстрировать чиновникам свое умение играть на рояле. Очевидцы уверяют: передать шок собравшихся приличными словами невозможно. Силовики обиделись на генерала из-за охоты на мошенников Подчиненные Александра Мешкова из угрозыска жалуются на возросшее количество работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники свердловского главка полиции с середины недели оказались завалены работой по предупреждению пенсионеров о мошенниках. Говорят, интенсивность работы увеличилась в разы, и это категорически не понравилось силовикам, которые ранее не работали в этом направлении и занимались другими — по их мнению, более важными делами. Особенно негодуют сотрудники уголовного розыска, у которых и без мошенников значительно прибавилось работы, считают слухачи. Якобы увеличение нагрузки привело к конфликтам между сотрудниками и генералом Александром Мешковым. У полицейских срываются летние отпуска Говорят, многие сотрудники полиции Екатеринбурга и областного главка решили отказаться от летних отпусков и планируют занять время работой. Слухачи говорят, что к такому решению могли подтолкнуть руководители. «Никто никого не заставлял, но иногда приветствуется, чтобы сотрудник поработал дополнительно. Разумеется, добровольно», — говорят слухачи. Бойцы Росгвардии уедут из Екатеринбурга ради прибыли Ходят слухи, что некоторые бойцы свердловского управления Росгвардии готовятся переехать на службу в другой регион. Якобы такое решение было принято, по большей части ради решения финансовых проблем — на новом месте сотрудникам предлагают гораздо более привлекательные выплаты в рамках ведомственной службы. Кем будут заменять местных силовиков, пока неизвестно. Ответственный за психологический климат в МВД поссорился с коллегами По слухам, новый начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Сергей Волощук, отвечающий за психологический климат в коллективе, успел поссориться с некоторыми коллегами. У него возникли разногласия с сотрудниками из нескольких подразделений — в том числе уголовного розыска. Силовики шутят, что Волощуку стоит поработать с контролем эмоций. Высокопоставленные офицеры собрали срочное совещание В совещании приняли участие представители сразу нескольких силовых ведомств Фото: Софья Сандурская © URA.RU Слухачи говорят, что статусные сотрудники сразу из нескольких силовых ведомств провели совещание из-за ситуации в регионе. Обсуждалась не только работа с криминалом, но и проблемы распространения фейков и кадровых вопросов ведомств. Итоги, к которым пришли силовики, засекречены, но в ближайшее время отразятся на работе местных управлений ведомств — за этим проследит Москва. Силовиков ждут тренировки вместо шашлыков на майские праздники Говорят, что сотрудники полиции и Росгвардии договорились игнорировать многолетнюю традицию — праздновать 1 Мая с алкоголем — и провести праздник с пользой, проведя тренировку на свежем воздухе. Для этого они уже арендовали место на площадке, где смогут не только поиграть, но и отточить боевые навыки. Компанию им составит один из руководителей спецназа. В екатеринбургском ГИБДД устроили разборки из-за аварий Говорят, сотрудникам екатеринбургского ГИБДД устроили разнос из-за проблем на дорогах в апреле. Якобы начальство задавало вопросы о неработающих светофорах и некоторых моментах в фиксации ДТП. Чем именно провинились инспекторы, неизвестно, но их настроение после разговора с руководителем осталось испорчено до конца недели, говорят слухачи. Новость о сексе вызвала переполох в прокуратуре Новость об интимной услуге, которую заключенная оказывала помощнику прокурора прямо в колонии в обмен на обещание УДО, поставила на уши всю свердловскую прокуратуру. Который день кряду в кулуарах пытаются вычислить, что же за сотрудник оказался коварным соблазнителем. «В курилках все только и обсуждают, кто бы это мог быть, говорят, подозреваемых трое. Идет внутренняя проверка», — рассказал источник в ведомстве. Омбудсмен удивил силовиков Неоднозначный комментарий Игоря Морокова привлек к нему внимание силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детский омбудсмен Мороков вызвал удивление силовиков, занимающихся делом об изнасилованиях в спецшколе № 124. Когда информация всколыхнула СМИ, уполномоченный провел в учреждении проверку и заявил, что там нет никаких «ох-ах, пожар-пожарище, беда-бедище». «Силовики в шоке, когда такое заявляет должностное лицо, которое должно выслушивать жалобы граждан и защищать детей», — говорит источник в погонах. «Серый кардинал» вернулся в Дом офицеров… «Серый кардинал» Дома офицеров Виктор Жоров, оспоривший свое увольнение в суде, приступил к работе. Восстановившись в должности зама, он вернулся в свой прежний кабинет, в свое прежнее кресло. «Сказал, буду здесь сидеть, и точка», — передают инсайдеры. …отсудив моральный вред Инсайдеры гадают, какое чудо помогло Жорову выиграть, казалось бы, провальный иск. Кроме места заместителя, он отсудил среднюю заработную плату за «время вынужденного прогула» и компенсацию морального вреда. «Целую тысячу рублей», — язвительно подчеркивают слухачи. Командующего ЦВО ждут после победы Говорят, командующий ЦВО генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, назначенный на новую должность в феврале, прибудет в Екатеринбург лишь после окончания спецоперации. Многие военные, да и гражданские, ждут его с нетерпением. «Отзываются о Мордвичеве исключительно хорошо. Говорят, радеет за своих подчиненных. Он такой генерал, который вместе с солдатами пойдет в атаку», — передают источники. Больница оказалась на грани банкротства Говорят, 24-я больница на грани банкротства: ситуация с долгами критическая. Речь идет о сумме порядка 40 миллионов рублей. «Из-за сложной ситуации персоналу урезают зарплату», — передает слухач из медицинской тусовки. Часть УТЗ снесут после продажи УТЗ ждут существенные изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассказывают, что сделка «Реновы» по продаже Уральского турбинного завода (УТЗ) может привнести существенные изменения в жизнь не только самого предприятия, но и Орджоникидзевского района, где он расположен. Дело в том, что на территории завода планируется строительство нового жилого комплекса. Говорят, из-за этого часть УТЗ придется снести. Местные власти этот проект всячески поддерживают, так что на рынке жилья скоро может появиться новый игрок. Оставшийся без заказов от Airbus и Boeing титановый гигант наращивает объемы Крупнейший поставщик титана «ВСМПО-Ависма» несмотря на то, что остался без крупных заказов от Airbus и Boeing, увеличил планку по объему выпуска продукции на 2023 год. Инсайдер объясняет, что дела у предприятия идут хорошо за счет гособоронзаказа. И заказчиков, которые так и не смогли отказаться от российского титана и покупают продукцию по схемам серого экспорта. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока губернатор Куйвашев из-за работы отказывается от участия в турнире по волейболу, в его окружении назревают очередные рокировки. Силовики возмутились поведением детского омбудсмена, но из-за внутренних конфликтов не торопятся выносить ему вердикт. Об этом и многом другом в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор отказался от любимой забавы Говорят, традиционный мини-турнир по волейболу, которым завершается каждое заседание совета глав в «Гранатовой бухте», в этот раз прошел без участия губернатора Евгения Куйвашева. К разочарованию многих мэров и депутатов заксо, руководитель региона оказался слишком загружен (по слухам, из-за некоего федерального видео-совещания) и от любимой игры воздержался. Несмотря на отсутствие шефа, триумф праздновала команда областного правительства. «Лучше всех друг с другом сыгранны», — шутят наблюдавшие. Куйвашева настраивают против кандидата в спикеры У возникшего в Екатеринбурге политического кризиса может быть любопытный мотив. Говорят, все крупнейшие игроки согласовали, что новым главой гордумы будет нынешний вице-спикер Виктор Тестов: с ним якобы уже провели соответствующую беседу, и он дал согласие. Лоббистов, как уверяет источник, устраивает, что депутат равноудален от всех групп, а также лоялен областному и городскому руководству. Однако часть окружения губернатора Куйвашева нагнетает ситуацию, убеждая его, что за Тестовым стоит опальный экс-вице-мэр Владимир Тунгусов. Правда, другой источник в то же время настаивает, что с Тестовым таких разговоров не было и согласие он, соответственно, не давал. Фавориту губернатора подыскали замену Все более осязаемым становится переход в правительство мэра Талицы Александра Толкачева, который пользуется особой поддержкой губернатора. Ходят слухи, что в качестве сменщика многолетнего главы рассматривается его заместитель и давний соратник Михаил Михайлов. Поговаривают, что только когда будет согласован преемник, Толкачев получит добро на перевод в министерство АПК региона. Чемезов проверил лояльность заксо,… Знающие люди делятся, что на этой неделе заседание фракции «Единой России» в заксобрании прошло в непривычном формате. Говорят, главное слово на встрече держал вице-губернатор Олег Чемезов, хотя какого-то крупного повода для этого не было. Считается, что резиденция не хочет, чтобы связанный со списком в гордуму Екатеринбурга политический кризис разросся и затронул областных депутатов. Проверку лояльности парламентарии прошли, констатируют собеседники. …а с Хусаиновой случился конфуз Еще одно наблюдение связывают с тем, что на заседании фракции присутствовала и директор областного департамента информполитики Юлия Хусаинова. Несмотря на то, что вопрос взаимодействия со СМИ поднимался депутатами, главному идеологу региона так и не дали слова. Впоследствии очевидцы гадали: то ли мнение Хусаиновой было никому неинтересно, то ли все в курсе, насколько резка в своих суждениях бывает чиновница, поэтому решили не рисковать. Для Крекова создадут новую структуру Поговаривают, что следующее место собравшегося в отставку замгубернатора Павла Крекова удивит многих. Знающие люди делятся, что уготованный чиновнику пост фактически еще не существует — структуру, руководителем которой хотят назначить чиновника, будут создавать специально для него. Подробности пока держатся в строжайшем секрете, но точно известно одно: детали уже обсуждаются с Москвой. Замминистра без крыши разочаровался в кабмине Ходят слухи, что решение замминистра соцполитики Алексея Сабитова уйти в отставку и уехать из Екатеринбурга продиктовано не банальной жаждой разнообразия. Чиновник, в прошлом готовивший речи для губернатора Куйвашева, окончательно потерял веру в продвижение по службе в свердловском кабмине. Дело в том, указывают его коллеги, что за все годы Сабитов так и не примкнул ни к одной влиятельной группе — лоббировать его было банально некому. Пока еще действующий замминистра попытает счастье в правительстве уже другого региона. Правительство ввело новую оценку для мэров Рассказывают, что стартовавшее голосование за объекты благоустройства уже заставило напрячься глав городов. На закрытых совещаниях в правительстве до мэров довели установку: результат выше 50% голосов будет считаться достойным, между 50% и 27% — терпимым, а ниже 27% — провальным («Денег никто не получит»). При этом крупные города должны набрать больше 50%, поскольку именно им предстоит отдуваться за традиционно слабые цифры маленьких городов. Говорят, по поручению министра ЖКХ Николая Смирнова пиарить голосование будут сами мэры всеми доступными способами. Резиденция наблюдает за молодым главой Назначенный осенью мэром Белоярского округа Григорий Вихарев неплохо зарекомендовал себя в роли муниципального главы. Поговаривают, что резиденция губернатора, внимательно следившая за первыми шагами экс-депутата, увиденным осталась довольна. В команде Евгения Куйвашева, по слухам, высоко оценивают потенциал Вихарева как градоначальника, но подчеркивают — за его действиями и дальше будут пристально наблюдать. Бабушкина притормозила депутата-гонщика Говорят, с большой досадой на этой неделе столкнулся депутат заксобрания и известный раллийный гонщик Сергей Карякин. По несчастному совпадению, в один день с заседанием парламента в Астрахани проходил важный для спортсмена заезд. Попытки единоросса отлучиться на Волгу были обречены — спикер Людмила Бабушкина молодого коллегу не отпустила. Поговаривают, дело в том, что председателю была нужна максимальная посещаемость на голосовании за закон о ветеранском статусе для защитников Донбасса. Орлов продвигает во власть девушку с загадочным бэкграундом В предвыборных списках мэра Екатеринбурга — неожиданная фамилия. Говорят, на один из округов Чкаловского района Алексей Орлов лоббирует Екатерину Показаньеву — директора городского океанариума. В местной политтусовке про нее знают многие, но никто не в курсе, кто за Показаньевой стоит, по какой причине Орлов решил ее поддержать. Главный финансист Екатеринбурга решил помешать влиятельной коллеге Большая реорганизация мэрии Екатеринбурга, анонсированная в марте, едва не сорвалась. Говорят, против задумки вице-мэра Марины Фадеевой (управделами) оптимизировать несколько подразделений выступил ее коллега Андрей Корюков (финансы). И даже пошли слухи, что ему удалось заблокировать реформу, невыгодную, на его взгляд, для бюджета. Но их развеял сам Орлов. На прошлой неделе он собрал кадровую комиссию, где три часа (беспрецедентно долго для Орлова) обсуждали нововведения. Топ-чиновник Екатеринбурга работает на красивую пенсию… Говорят, транспортный комитет мэрии Екатеринбурга обрушился на перевозчиков огромными штрафами. По словам злых языков, «с целью принуждения к диалогу». «Руководство комитета не раз намекало бизнесменам, что есть варианты, как решать проблемы быстрее», — поделился один из участников рынка. А в самой мэрии давно ходит слух, что таким образом начальник комитета Игорь Ощепков заботится о собственном будущем: его называют в числе управленцев, которые могут покинуть муниципальную власть в ходе реорганизации, начатой вице-мэром Фадеевой. …другой — уже нашел спонсора Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по экологии Артур Зиганшин будет избираться в гордуму при поддержке Евгения Кононова — владельца сети термальных источников «Баден-Баден». В 10-й округ, выбранный Зиганшиным, как раз попадает Шарташский лесопарк, где Кононов хотел строить огромный комплекс еще во времена, когда Зиганщин был директором учреждения. Депутата лишат поддержки за давнюю интригу… Депутат гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец, которая в 2018 году была в тройке «Единой России», внезапно может остаться без административной поддержки на выборах-2023. Поначалу ее относили к группе Виталия Кочеткова («Мотив») — якобы из-за того, что ее покровитель-родственник Вячеслав Потехин играет с ним в хоккей. Но после раскола в гордуме в начале 2019-го Немец стала ближе к оппонентам фракции Кочеткова и сторонникам тогдашнего мэра Александра Высокинского. С них у резиденции губернатора якобы особый спрос: из-за конфликта губернатора с экс-полпредом Николаем Цукановым, поддерживавшим Высокинского. …а ее коллегу «выгоняют» в другой округ Интрига прямо сейчас разворачивается и вокруг другого депутата — Алексея Мещерякова. Его, по слухам, просят отозвать заявление о выдвижении на праймериз «Единой России» по округу №20 и зарегистрироваться в округе №10. «В 20-м [доверенный политтехнолог губернатора Ринат] Хазеев видит [депутата из фракции Кочеткова Владимира] Стругова. Поэтому Мещерякову рекомендовано еще раз подумать. Но он и его старшие товарищи отказываются», — поделился собеседник. В карьере авторитетного бизнесмена — новый поворот Бизнесмен Артем Александров, которого связывают с бизнес-группой «Четырехсотые», в ближайшее время переориентируется. По слухам, он, контролирующий львиную долю рынка уличной торговли, получил карт-бланш на подключение своих объектов к сетям. Возможно, инсайдеры имеют в виду, что недавно замом гендиректора одной из крупных энергетических компаний стал хороший знакомый Александрова. Так или иначе, произошло это якобы при поддержке друзей экс-вице-мэра Владимира Тунгусова — хорошего знакомого действующего главы Алексея Орлова. И якобы теперь Александров на предстоящих выборах в гордуму должен будет сыграть на стороне администрации — против спикера думы Игоря Володина, к которому в целом лоялен. А после выборов сможет установить полный контроль над рынком НТО. Орлову указали на аутсайдеров среди глав районов В условиях подготовки к выборам мэру Орлову предложили срочно усилить корпус глав районов. Авторы идеи, по слухам, убеждены, что откровенно слабыми являются позиции Андрея Морозова (Верх-Исетский район) и Евгения Шипицына (Чкаловский район), сомнения также вызывает Николай Смирнягин (Академический район). Административный ресурс является, возможно, главным преимуществом мэрии в создавшейся обстановке, поэтому могут быть предприняты кадровые решения — либо главы покажут хорошую активность на праймериз ЕР. Новый гендиректор «Водоканала» обставил первого вице-мэра… Депутат гордумы Екатеринбурга, новый гендиректор «Водоканала» Антон Гусев продемонстрировал, что не подчиняется первому вице-мэру Игорю Сутягину, курирующему все муниципальные предприятия. По поручению Орлова Сутягин договорился с Гусевым, что Евгений Лузгин, которого Гусев сменил после разговора губернатора Куйвашева с миллиардером Виталием Кочетковым, станет советником гендиректора. «Но Гусев сделал по-своему — сохранять Лузгина не стал», — поделился инсайдер в администрации, добавив, что какой-либо реакции от Сутягина пока не было. …заинтересовал силовиков… Тем временем деловая репутация нового гендиректора «Водоканала» уже тревожит правоохранительные органы. В определенных кругах Гусев известен как профессиональный банкротчик — в биографии депутата уже есть случаи, когда крупные предприятия оказывались в тяжелом состоянии. Говорят, к ситуации теперь будет приковано внимание многих федеральных структур. …и стал частью расторговки Между тем сам переход Гусева, представителя ЛДПР, на пост гендиректора «Водоканала» некоторыми воспринимается как политический жест. Считается, что в назначении депутата присутствовал, в том числе, элемент расторговки с областным отделением партии. Якобы взамен фракция ЛДПР в гордуме должна была поддержать важные для мэрии поправки в Устав. В результате свою часть обязательств представители партии выполнили. Мэр устроил бал, чтобы сыграть на рояле Рассказывают, что недавно назначенный мэр Сухого Лога Рафаил Мингалимов изрядно удивил старожилов администрации. Ко Дню местного самоуправления новый глава — отставной полковник полиции — решил устроить бал для подчиненных в местном доме культуры. «Дресс-код: длинные платья, каблуки, пиджаки. Собрались в обеденный перерыв, читали стихи, пели романсы, учили вальсировать», — пересказывают ошеломленные собеседники. Но главный замысел Мингалимова превзошел все ожидания коллег: оказалось, что бал он организовал, чтобы продемонстрировать чиновникам свое умение играть на рояле. Очевидцы уверяют: передать шок собравшихся приличными словами невозможно. Силовики обиделись на генерала из-за охоты на мошенников Сотрудники свердловского главка полиции с середины недели оказались завалены работой по предупреждению пенсионеров о мошенниках. Говорят, интенсивность работы увеличилась в разы, и это категорически не понравилось силовикам, которые ранее не работали в этом направлении и занимались другими — по их мнению, более важными делами. Особенно негодуют сотрудники уголовного розыска, у которых и без мошенников значительно прибавилось работы, считают слухачи. Якобы увеличение нагрузки привело к конфликтам между сотрудниками и генералом Александром Мешковым. У полицейских срываются летние отпуска Говорят, многие сотрудники полиции Екатеринбурга и областного главка решили отказаться от летних отпусков и планируют занять время работой. Слухачи говорят, что к такому решению могли подтолкнуть руководители. «Никто никого не заставлял, но иногда приветствуется, чтобы сотрудник поработал дополнительно. Разумеется, добровольно», — говорят слухачи. Бойцы Росгвардии уедут из Екатеринбурга ради прибыли Ходят слухи, что некоторые бойцы свердловского управления Росгвардии готовятся переехать на службу в другой регион. Якобы такое решение было принято, по большей части ради решения финансовых проблем — на новом месте сотрудникам предлагают гораздо более привлекательные выплаты в рамках ведомственной службы. Кем будут заменять местных силовиков, пока неизвестно. Ответственный за психологический климат в МВД поссорился с коллегами По слухам, новый начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Сергей Волощук, отвечающий за психологический климат в коллективе, успел поссориться с некоторыми коллегами. У него возникли разногласия с сотрудниками из нескольких подразделений — в том числе уголовного розыска. Силовики шутят, что Волощуку стоит поработать с контролем эмоций. Высокопоставленные офицеры собрали срочное совещание Слухачи говорят, что статусные сотрудники сразу из нескольких силовых ведомств провели совещание из-за ситуации в регионе. Обсуждалась не только работа с криминалом, но и проблемы распространения фейков и кадровых вопросов ведомств. Итоги, к которым пришли силовики, засекречены, но в ближайшее время отразятся на работе местных управлений ведомств — за этим проследит Москва. Силовиков ждут тренировки вместо шашлыков на майские праздники Говорят, что сотрудники полиции и Росгвардии договорились игнорировать многолетнюю традицию — праздновать 1 Мая с алкоголем — и провести праздник с пользой, проведя тренировку на свежем воздухе. Для этого они уже арендовали место на площадке, где смогут не только поиграть, но и отточить боевые навыки. Компанию им составит один из руководителей спецназа. В екатеринбургском ГИБДД устроили разборки из-за аварий Говорят, сотрудникам екатеринбургского ГИБДД устроили разнос из-за проблем на дорогах в апреле. Якобы начальство задавало вопросы о неработающих светофорах и некоторых моментах в фиксации ДТП. Чем именно провинились инспекторы, неизвестно, но их настроение после разговора с руководителем осталось испорчено до конца недели, говорят слухачи. Новость о сексе вызвала переполох в прокуратуре Новость об интимной услуге, которую заключенная оказывала помощнику прокурора прямо в колонии в обмен на обещание УДО, поставила на уши всю свердловскую прокуратуру. Который день кряду в кулуарах пытаются вычислить, что же за сотрудник оказался коварным соблазнителем. «В курилках все только и обсуждают, кто бы это мог быть, говорят, подозреваемых трое. Идет внутренняя проверка», — рассказал источник в ведомстве. Омбудсмен удивил силовиков Детский омбудсмен Мороков вызвал удивление силовиков, занимающихся делом об изнасилованиях в спецшколе № 124. Когда информация всколыхнула СМИ, уполномоченный провел в учреждении проверку и заявил, что там нет никаких «ох-ах, пожар-пожарище, беда-бедище». «Силовики в шоке, когда такое заявляет должностное лицо, которое должно выслушивать жалобы граждан и защищать детей», — говорит источник в погонах. «Серый кардинал» вернулся в Дом офицеров… «Серый кардинал» Дома офицеров Виктор Жоров, оспоривший свое увольнение в суде, приступил к работе. Восстановившись в должности зама, он вернулся в свой прежний кабинет, в свое прежнее кресло. «Сказал, буду здесь сидеть, и точка», — передают инсайдеры. …отсудив моральный вред Инсайдеры гадают, какое чудо помогло Жорову выиграть, казалось бы, провальный иск. Кроме места заместителя, он отсудил среднюю заработную плату за «время вынужденного прогула» и компенсацию морального вреда. «Целую тысячу рублей», — язвительно подчеркивают слухачи. Командующего ЦВО ждут после победы Говорят, командующий ЦВО генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, назначенный на новую должность в феврале, прибудет в Екатеринбург лишь после окончания спецоперации. Многие военные, да и гражданские, ждут его с нетерпением. «Отзываются о Мордвичеве исключительно хорошо. Говорят, радеет за своих подчиненных. Он такой генерал, который вместе с солдатами пойдет в атаку», — передают источники. Больница оказалась на грани банкротства Говорят, 24-я больница на грани банкротства: ситуация с долгами критическая. Речь идет о сумме порядка 40 миллионов рублей. «Из-за сложной ситуации персоналу урезают зарплату», — передает слухач из медицинской тусовки. Часть УТЗ снесут после продажи Рассказывают, что сделка «Реновы» по продаже Уральского турбинного завода (УТЗ) может привнести существенные изменения в жизнь не только самого предприятия, но и Орджоникидзевского района, где он расположен. Дело в том, что на территории завода планируется строительство нового жилого комплекса. Говорят, из-за этого часть УТЗ придется снести. Местные власти этот проект всячески поддерживают, так что на рынке жилья скоро может появиться новый игрок. Оставшийся без заказов от Airbus и Boeing титановый гигант наращивает объемы Крупнейший поставщик титана «ВСМПО-Ависма» несмотря на то, что остался без крупных заказов от Airbus и Boeing, увеличил планку по объему выпуска продукции на 2023 год. Инсайдер объясняет, что дела у предприятия идут хорошо за счет гособоронзаказа. И заказчиков, которые так и не смогли отказаться от российского титана и покупают продукцию по схемам серого экспорта. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.