В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Юрий Кошелев

Бойца проводили в последний путь 17 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок из Прикамья Юрий Кошелев. Об этом сообщила мэрия Красновишерского округа.

«Сегодня, 17 ноября 2025 года, прошла церемония прощания с погибшим на СВО сержантом Юрием Кошелевым. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким бойца», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Стрелок родился 12 апреля 1977 года. Он погиб при исполнении боевого задания 17 сентября 2025 года. Кошелева похоронили со всеми воинскими почестями на красновишерском кладбище.

