Общество

В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Юрий Кошелев

18 ноября 2025 в 07:07
Бойца проводили в последний путь 17 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок из Прикамья Юрий Кошелев. Об этом сообщила мэрия Красновишерского округа.

«Сегодня, 17 ноября 2025 года, прошла церемония прощания с погибшим на СВО сержантом Юрием Кошелевым. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким бойца», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Стрелок родился 12 апреля 1977 года. Он погиб при исполнении боевого задания 17 сентября 2025 года. Кошелева похоронили со всеми воинскими почестями на красновишерском кладбище.

О гибели бойца сообщили власти

Фото: vk.com, мэрия Красновишерского округа

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

