«Зима будет теплой и комфортной»: Пермский округ подготовился к отопительному сезону

Пермский округ успешно завершил подготовку к предстоящему отопительному сезону, получив официальный паспорт готовности от Ростехнадзора. Об этом сообщила глава муниципального округа Ольга Андрианова.

«Этот результат — итог слаженного труда наших коммунальных служб, которые с ранней весны, в любую погоду, добросовестно выполняли поставленные задачи. Теперь можно с уверенностью сказать: предстоящая зима будет по-настоящему теплой и комфортной для каждого жителя округа», — написала Андрианова в своем telegram-канале.