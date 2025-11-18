«Зима будет теплой и комфортной»: Пермский округ подготовился к отопительному сезону
Проверка показала, что все системы готовы к наступлению морозов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пермский округ успешно завершил подготовку к предстоящему отопительному сезону, получив официальный паспорт готовности от Ростехнадзора. Об этом сообщила глава муниципального округа Ольга Андрианова.
«Этот результат — итог слаженного труда наших коммунальных служб, которые с ранней весны, в любую погоду, добросовестно выполняли поставленные задачи. Теперь можно с уверенностью сказать: предстоящая зима будет по-настоящему теплой и комфортной для каждого жителя округа», — написала Андрианова в своем telegram-канале.
По данным краевых властей, в рамках подготовки к зиме были проведены плановые мероприятия по обслуживанию 68 котельных. Особое внимание уделили социальной инфраструктуре: введены в эксплуатацию две новые котельные — в деревне Малая, обеспечивающая теплом местную школу, и в поселке Юго-Камский. Все системы коммуникации прошли необходимую проверку и готовы к эффективной подаче тепла. Днем ранее паспорт готовности к отопительному сезону получила Пермь.
