В России запустят новый способ накопления на пенсию

Мишустин и Силуанов хотят повторить достижение Китая

27 апреля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил россиянам новый вариант сбережения денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Накопления россиян, которые многие откладывают на старость, власти предлагают приумножить и застраховать. На заседании правительства РФ 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить программу долгосрочных сбережений. Эксперты объяснили URA.RU, что создание задела для будущей достойной пенсии позволит снизить в стране число бедных, как это удалось сделать в Китае. Новая программа долгосрочных сбережений позволит россиянам получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, заявил во вступительном слове Мишустин. По его словам, программа будет работать на базе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частные фонды можно будет перевести пенсионные накопления, либо перечислить отдельные взносы. Государство готово софинансировать эти средства в течение первых трех лет, то есть добавлять до 36 тысяч рублей в год. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскрыл плюсы предлагаемого механизма пенсионных накоплений Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сбережениями можно будет распорядиться через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию. Важно, что накопления будут защищены. Система гарантий такая же, как и при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше — это 2,8 миллиона рублей», — уточнил Мишустин. Доходность по таким инструментам в среднесрочной перспективе выше, чем доходность по депозитам в коммерческих банках, заверил министр финансов РФ Антон Силуанов. Начать откладывать средства можно с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, определить размер и периодичность взносов. Вносить средства сможет и работодатель. Досрочно и при этом без потери доходности деньги можно получить в случае наступления особых жизненных ситуаций — для дорогостоящего лечения или на иные жизненно важные цели. Накопления будут наследоваться в полном объеме за вычетом выплаченных средств, добавил министр. Инвестиционные пенсионные накопления россиян будут полностью защищены государством, заверил глава Минфина РФ Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Самое важное — это то, что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии. А также на случаи особых жизненных ситуаций», — подчеркнул Мишустин. Государство стремится создать задел для обеспечения достойного уровня жизни россиян после выхода на пенсию, отмечает независимый финансовый советник, консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. «Все наши пенсионные накопления так или иначе размещаются, инвестируются. Но их доходность варьируется до 2-3 процентов годовых, что не покрывает инфляцию. Продолжительность жизни увеличивается, а выплаты пенсионного фонда рассчитаны на определенный возраст. К тому же инфляция варьируется от семи процентов и выше, поэтому власти предполагают, что человек должен задуматься о том, как обеспечить себе достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности, не надеясь на государство», — пояснила эксперт. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство учло недочеты, сделанные при запуске такого рода программ ранее, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Нельзя сказать, что раньше подобные программы пользовались большим успехом, потому что люди перед выходом на пенсию не успевали накопить за короткий срок, поэтому не видели перспектив в этом. А молодежи не хватает финансовой грамотности: не все россияне понимают, что дополнительными финансами надо заниматься с молодого возраста, чтобы был длинный период [для накоплений]. Играет свою роль недоверие, определенный скепсис по отношению к банковской, финансовой системам, пенсионным фондам. Это было в какой-то мере учтено правительством. Поэтому главный поддерживающий момент заключается в том, что средства будут застрахованы, причем на сумму в два раза больше, чем банковский депозит — на 2,8 миллиона», — рассказал собеседник. Статья по теме Власти определили новый драйвер для экономики РФ Предоставляя россиянам возможность самостоятельно копить на достойную пенсию, власти пытаются снизить число бедных и расслоение в обществе по примеру Китая, добавляет политолог Дмитрий Нечаев. «Этим решением Мишустин и правительство пытаются открыть для людей новые возможности роста доходов. Например, перед вторым сроком главе Китая Си Цзиньпину удалось сократить количество бедных на 100 миллионов человек. Значит, проблема бедности решаема, и Мишустин пытается это сделать», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накопления россиян, которые многие откладывают на старость, власти предлагают приумножить и застраховать. На заседании правительства РФ 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят запустить программу долгосрочных сбережений. Эксперты объяснили URA.RU, что создание задела для будущей достойной пенсии позволит снизить в стране число бедных, как это удалось сделать в Китае. Новая программа долгосрочных сбережений позволит россиянам получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, заявил во вступительном слове Мишустин. По его словам, программа будет работать на базе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частные фонды можно будет перевести пенсионные накопления, либо перечислить отдельные взносы. Государство готово софинансировать эти средства в течение первых трех лет, то есть добавлять до 36 тысяч рублей в год. «Сбережениями можно будет распорядиться через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию. Важно, что накопления будут защищены. Система гарантий такая же, как и при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше — это 2,8 миллиона рублей», — уточнил Мишустин. Доходность по таким инструментам в среднесрочной перспективе выше, чем доходность по депозитам в коммерческих банках, заверил министр финансов РФ Антон Силуанов. Начать откладывать средства можно с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, определить размер и периодичность взносов. Вносить средства сможет и работодатель. Досрочно и при этом без потери доходности деньги можно получить в случае наступления особых жизненных ситуаций — для дорогостоящего лечения или на иные жизненно важные цели. Накопления будут наследоваться в полном объеме за вычетом выплаченных средств, добавил министр. «Самое важное — это то, что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии. А также на случаи особых жизненных ситуаций», — подчеркнул Мишустин. Государство стремится создать задел для обеспечения достойного уровня жизни россиян после выхода на пенсию, отмечает независимый финансовый советник, консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. «Все наши пенсионные накопления так или иначе размещаются, инвестируются. Но их доходность варьируется до 2-3 процентов годовых, что не покрывает инфляцию. Продолжительность жизни увеличивается, а выплаты пенсионного фонда рассчитаны на определенный возраст. К тому же инфляция варьируется от семи процентов и выше, поэтому власти предполагают, что человек должен задуматься о том, как обеспечить себе достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности, не надеясь на государство», — пояснила эксперт. Правительство учло недочеты, сделанные при запуске такого рода программ ранее, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Нельзя сказать, что раньше подобные программы пользовались большим успехом, потому что люди перед выходом на пенсию не успевали накопить за короткий срок, поэтому не видели перспектив в этом. А молодежи не хватает финансовой грамотности: не все россияне понимают, что дополнительными финансами надо заниматься с молодого возраста, чтобы был длинный период [для накоплений]. Играет свою роль недоверие, определенный скепсис по отношению к банковской, финансовой системам, пенсионным фондам. Это было в какой-то мере учтено правительством. Поэтому главный поддерживающий момент заключается в том, что средства будут застрахованы, причем на сумму в два раза больше, чем банковский депозит — на 2,8 миллиона», — рассказал собеседник. Предоставляя россиянам возможность самостоятельно копить на достойную пенсию, власти пытаются снизить число бедных и расслоение в обществе по примеру Китая, добавляет политолог Дмитрий Нечаев. «Этим решением Мишустин и правительство пытаются открыть для людей новые возможности роста доходов. Например, перед вторым сроком главе Китая Си Цзиньпину удалось сократить количество бедных на 100 миллионов человек. Значит, проблема бедности решаема, и Мишустин пытается это сделать», — резюмировал политолог.