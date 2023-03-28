Власти определили новый драйвер для экономики РФ

Финансовую стабильность обеспечат сами россияне

28 марта 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Вклады россиян повышают инвестиционный потенциал страны, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти определили новый драйвер для экономики. На стратегической сессии по вопросу «Обеспечение финансового суверенитета» 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил ввести новую программу долгосрочных сбережений для россиян. Эксперты объяснили URA.RU, что вклады граждан обеспечат стабильность экономики, так как будут направлены на перестроение работы предприятий и логистики, инфраструктурные проекты. Начиная стратегическую сессию, Мишустин отметил, что финансовый суверенитет — одно из приоритетных направлений, которому по поручению президента РФ Владимира Путина надо уделить особое внимание. «Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к глобальным финансам — кредитам и инвестициям. И сдержать развитие России не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе», — напомнил премьер. Сейчас важно создавать дополнительные источники финансирования экономики, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году операции в долларах и евро были заменены на расчеты в валютах дружественных стран, подчеркнул Мишустин. В этих условиях бизнес осваивает новые рынки сбыта, а банки нарастили и корпоративный, и розничный кредитные портфели. «Сейчас крайне важно поддержать эти положительные процессы. Создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий», — уверен глава правительства РФ. Правительством и Госдумой готовится целый ряд решений, в том числе предложен новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений, сообщил Мишустин. «Чтобы поддержать интерес людей к новым механизмам, будут предоставлены льготы. Например, появится единый налоговый вычет — гражданам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчетном году. Расширим систему гарантий сохранности сбережений — по аналогии с той, которая сейчас действует для банковских вкладов», — уточнил премьер. Прорабатывается возможность выпуска облигаций федерального займа в валютах дружественных стран, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках этой же работы создаются условия для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию, в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский, добавил премьер. В 2022 году туда «переехали» 83 организации. «Также прорабатывается вопрос выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Рассматриваются идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов», — резюмировал Мишустин. Инвестиции в виде сбережений власти могут направить на реализацию инфраструктурных проектов, уточняют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвестиции в виде сбережений россиян необходимы правительству для перестроения предприятий в рамках формирования технологического суверенитета, строительства инфраструктуры для разворота на Восток, модернизации инженерных и коммунальных систем, объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В предыдущее десятилетие появилось определенного рода недоверие со стороны граждан в части накоплений. Создать новую не рискованную систему с адекватным уровнем доходности нужно, чтобы вернуть это доверие. Правительство прорабатывает доступный продукт и госгарантии. Исходя из мировой практики долгосрочные сбережения являются дополнительным инвестиционным ресурсом и повышают финансовый суверенитет страны», — пояснил эксперт. Финансовые пассивы банков позволят выполнять долгосрочные и масштабные программы, которые являются драйвером для экономики, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Вклады россиян являются стимулом для экономики и главное — обеспечивают ее стабильность. А стабильная ситуация внутри экономики и уверенность в ее перспективах позволят по-настоящему удлинить сроки, на которые люди размещают вклады и повысить инвестиционный потенциал страны», — добавил экономист. Статья по теме Мишустин показал, как страна будет жить после спецоперации Российские власти возвращают доверие россиян к финансовой системе страны, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Речь идет о формировании стабильной финансовой системы и системы доверия между населением и финансовыми институтами. Финансовые институты, льготные режимы, госгарантии — это зона ответственности Мишустина. Повестка, которую отрабатывает премьер, тесно связана с политическими действиями, а в этой сфере наблюдается турбулентность, как только эти два момента будут выполнены, население воспользуется программой вкладов», — комментирует политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определили новый драйвер для экономики. На стратегической сессии по вопросу «Обеспечение финансового суверенитета» 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил ввести новую программу долгосрочных сбережений для россиян. Эксперты объяснили URA.RU, что вклады граждан обеспечат стабильность экономики, так как будут направлены на перестроение работы предприятий и логистики, инфраструктурные проекты. Начиная стратегическую сессию, Мишустин отметил, что финансовый суверенитет — одно из приоритетных направлений, которому по поручению президента РФ Владимира Путина надо уделить особое внимание. «Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к глобальным финансам — кредитам и инвестициям. И сдержать развитие России не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе», — напомнил премьер. В 2022 году операции в долларах и евро были заменены на расчеты в валютах дружественных стран, подчеркнул Мишустин. В этих условиях бизнес осваивает новые рынки сбыта, а банки нарастили и корпоративный, и розничный кредитные портфели. «Сейчас крайне важно поддержать эти положительные процессы. Создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий», — уверен глава правительства РФ. Правительством и Госдумой готовится целый ряд решений, в том числе предложен новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений, сообщил Мишустин. «Чтобы поддержать интерес людей к новым механизмам, будут предоставлены льготы. В рамках этой же работы создаются условия для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию, в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский, добавил премьер. В 2022 году туда «переехали» 83 организации. «Также прорабатывается вопрос выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Рассматриваются идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов», — резюмировал Мишустин. Инвестиции в виде сбережений россиян необходимы правительству для перестроения предприятий в рамках формирования технологического суверенитета, строительства инфраструктуры для разворота на Восток, модернизации инженерных и коммунальных систем, объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В предыдущее десятилетие появилось определенного рода недоверие со стороны граждан в части накоплений. Создать новую не рискованную систему с адекватным уровнем доходности нужно, чтобы вернуть это доверие. Финансовые пассивы банков позволят выполнять долгосрочные и масштабные программы, которые являются драйвером для экономики, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Вклады россиян являются стимулом для экономики и главное — обеспечивают ее стабильность. А стабильная ситуация внутри экономики и уверенность в ее перспективах позволят по-настоящему удлинить сроки, на которые люди размещают вклады и повысить инвестиционный потенциал страны», — добавил экономист. Российские власти возвращают доверие россиян к финансовой системе страны, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Речь идет о формировании стабильной финансовой системы и системы доверия между населением и финансовыми институтами. Финансовые институты, льготные режимы, госгарантии — это зона ответственности Мишустина. Повестка, которую отрабатывает премьер, тесно связана с политическими действиями, а в этой сфере наблюдается турбулентность, как только эти два момента будут выполнены, население воспользуется программой вкладов», — комментирует политолог.