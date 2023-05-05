Тюменка рассказала, за что ненавидит работу в скорой помощи

Фельдшер: о застрявших вибраторах, пьяной элите и «сдаче» родственников в больницу

06 мая 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Реальные истории из опыта фельдшера тюменской скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменка Анастасия Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.) работает на скорой и ежедневно спасает жизни людей, несмотря на хамство и угрозу собственному здоровью. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала о самых тяжелых моментах на смене, пьяной элите, застрявших в теле вибраторах и многом другом, с чем сталкивается работник бесплатной медицины. О неудавшемся сексе и изобретательных бабушках Самые забавные истории из практики — случаи с застрявшими секс-игрушками и другим предметами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Анастасия рассказывает, что в ее практике есть случаи, о которых без улыбки не вспомнишь. Чаще всего они носят эротический характер. Так, например, ее коллегам приходилось выезжать на вызов к гомосексуалистам с анальным кровотечением. Еще был случай, когда в скорую позвонила девушка, в которой застрял вибратор. «Смеялась вся подстанция. Разговор был на громкой связи, ее постоянно переспрашивали, девушке и так неудобно, а тут ей приходилось повторять все по два раза. На фоне мы слышали жужжащий вибратор, было очень смешно», — с иронией вспоминает медик. Часто бывает, что врачам приходится доставать необычные инородные предметы из интимных частей тела. Так, вспоминает Анастасия, был случай, когда бабушка засунула себе в промежность кусок мыла. Пьющая элита — хуже зеков По словам фельдшера, большинство высокопоставленных лиц, которых она видела, алкоголики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собеседница рассказывает, что нередко приходится приезжать на вызов к влиятельным лицам. Как правило, у таких людей есть свои частные врачи и платные скорые. Но для подстраховки они вызывают две бригады — «свою» и государственную, бесплатную. Причина обращений в большинстве случаев всегда одна — алкогольное опьянение. «Они — алкоголики, ужасные. Причем избалованные. Когда ты их видишь по телевизору, это такие высокопоставленные люди в костюмах, а дома он обмочившийся в трусах упал с лестницы. Они бескультурные, общаются матом. Зеки так не разговаривают, как они. Потом противно смотреть на них в новостях. И я замечала, чем более высокую должность они занимают, тем сильнее пьют», — делится Анастасия. О самом страшном, что можно увидеть на работе Самое страшное для работников скорой — видеть смерть детей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU О самом тяжелом и болезненном случае на работе Анастасия вспоминает с содроганием. Бригаду скорой вызвали к ребенку, которого нашла собственная бабушка на пороге дома. 9-летняя девочка приехала в гости и пошла кататься на горке. Через час женщина обнаружила ребенка без сознания, у девочки текла из носа кровь. По словам Анастасии, у пострадавшей уже появились биологические признаки смерти. Но бригада все равно начала проводить реанимацию. «Стояла кромешная тишина. С напарником мы не разговаривали. Занимались полностью ребенком. Через 10 минут она у нас завелась, запустилось сердце. С врачом стабилизировали ее состояние и увезли во вторую городскую. Позже мы узнали, что ребенок, не приходя в сознание, скончался на 18 сутки в больнице. Я до сих пор помню лицо этой девочки, как она лежала и во что была одета», — откровенничает Анастасия. О главном камне преткновения между медиками и больными Нередко с пациентами происходят стычки из-за бахил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стычки между врачами и больными действительно случаются из-за бахил и отказа разуться. Бригада Анастасии работает на срочных вызовах, где каждая минута может стоить жизни пациенту. И о чистоте полов и дорогих коврах здесь приходится думать в последнюю очередь. «Был один случай, когда ругань из-за бахил могла привести к смерти пациента. Мы приехали к мужчине с тяжелой онкологией. Скорую вызвала дочь. По всему дому был белый ковер с высоким ворсом. Так вот, она отказывалась нас пускать к отцу, пока мы не наденем бахилы. Мы ее отодвинули в сторону и прошли к больному. Еще каких-то несколько минут и нам бы пришлось проводить реанимацию и „качать“ пациента», — рассказывает девушка. Анастасия также вспоминает, что иногда от них требуют не просто надеть бахилы, но и полностью разуться. Так бывает в мусульманских семьях. Часто в их домах располагаются молитвенные комнаты, куда нужно заходить без обуви, иначе комнату придется сжигать. Тут, по словам девушки, согласиться проще, чем оспорить. Как неизвестная болезнь обогатила врачей В первую волну «неизвестной» болезни скорую могли дожидаться по трое суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время пандемии коронавируса врачи работали на износ, но и получали соответственно. Так, по словам Анастасии, в то время зарплаты врачей доходили до нескольких сотен тысяч рублей, плюс полагалась надбавка в размере 60 тысяч, если врач заболевал ковидом на работе. Тогда, вспоминает девушка, многие медики «шиковали». Закрывали ипотеки и покупали машины. Но отрабатывать эти деньги приходилось тяжело. Медик вспоминает, что в первое время пандемии они практически не заезжали на станцию. А пациентам приходилось ждать скорую до трех суток. «Многие просто не дожидались бригады. Диспетчера звонили подтвердить вызов, а человека уже похоронили. Сгорали очень быстро. Больницы все были переполнены. Было страшно. Ковид принес хорошую такую зачистку. Как бы это цинично не звучало, но на чужом горе мы построили свое „счастье“», — рассказывает девушка. Про веселых наркоманов и буйных алкоголиков Алкоголики нередко машут руками и провоцируют драку с работниками скорой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часто бригаде экстренной скорой помощи приходится выезжать к наркоманам и алкоголикам. Визиты к ним могут закончиться непредсказуемо. Так однажды Анастасию и ее коллегу заперли в квартире наркоманы. Помимо них там находился мертвый мужчина, который скончался от передозировки. «Скорую вызвала соседка. Дверь в квартиру была открыта, мы проходим туда и видим трех мужчин, один из которых лежит без сознания. Вокруг валяются шприцы. Я начинаю „качать“ пациента и краем глаза замечаю, что двое других нас закрывают вместе с собой в квартире. Пока я занималась трупом, мой напарник звонил диспетчерам и просил вызвать полицию», — рассказывает Анастасия. По словам девушки, в тот момент было очень страшно. Когда они с коллегой закончили делать свою работу, на свой страх и риск попросили мужчин выпустить их. Те беспрепятственно открыли дверь. Из квартиры, вспоминает Анастасия, они выходили в холодном поту от испуга. Полиция тогда так и не приехала. Дебоширят не только наркоманы, но и алкоголики. Девушка вспоминает, как однажды ей выбил плечо буйный мужчина, которому она пыталась оказать помощь. Тогда коллеги вправили ей руку, и Анастасия поехала по вызовам дальше. Про беспомощных больных и их жестоких родственников Родственники «сдают» своих тяжело больных родных на праздники, переставая за ними ухаживать Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Самыми морально тяжелыми считаются смены в праздники. По словам Анастасии, каждый раз за несколько дней до торжеств у тюменцев начинается так называемая «предпраздничная сдача родственников». Когда люди, уставшие ухаживать за тяжело больной родней, сдают их в больницу, тем самым давая себе возможность спокойно отметить праздники. «Ненавижу эти дни. За лежачими больными нужно ухаживать. За несколько дней родственники перестают их кормить, поить, давать таблетки, потом они вызывают скорую, чтобы мы их увезли в стационар. Они так хотят спокойно отметить праздники. В день по пять-шесть вызовов таких», — делится девушка. Часто бывает так, что пациентов могут обследовать в стационаре, дать рекомендации и отпустить домой. Но родственники категорически с этим не согласны и начинают материть и ругаться с врачами. Анастасия рассказывает, что в такие моменты всегда тяжело смотреть, до какого состояния могут довести дети своих беспомощных родителей. Про клубные разборки и наглых девиц Нетрезвые девушки начинают огрызаться и ругаться с медиками Фото: Алексей Колчин © URA.RU Медик уверяет, что за пять лет работы побывала во всех клубах Тюмени. Воспоминает случай, когда пьяная девушка упала с железной лестницы и разбила лицо. А потом, когда машина скорой уже подъехала к больнице, та сбежала из машины. Были и опасные случаи, когда могли пострадать сами медики. Так бригада Анастасии выехала в заведение, где 30 дагестанцев выясняли отношения с четырьмя русскими парнями. Тогда врачи побоялись выходить к разъяренной толпе и ждали приезда полиции. Агрессивнее всего в клубах ведут себя девушки. В «фартуке» из рвоты они начинают качать права и грозиться уволить врачей. «Они нам угрожают, а потом в машине блюют в наш пакет», — делится Анастасия. При всей сложности работы огромного дефицита кадров в тюменской скорой не наблюдается. По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на 6 мая в медицинские учреждения требуется четыре врача и 22 фельдшера скорой помощи. Вакантные должности планируют заместить выпускниками медколледжей и Тюменского государственного медицинского университета. Средний уровень заработной платы работников скорой медицинской помощи, по данным ведомства, составляет 61 623 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменка Анастасия Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе респондента — прим. ред.) работает на скорой и ежедневно спасает жизни людей, несмотря на хамство и угрозу собственному здоровью. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала о самых тяжелых моментах на смене, пьяной элите, застрявших в теле вибраторах и многом другом, с чем сталкивается работник бесплатной медицины. О неудавшемся сексе и изобретательных бабушках Анастасия рассказывает, что в ее практике есть случаи, о которых без улыбки не вспомнишь. Чаще всего они носят эротический характер. Так, например, ее коллегам приходилось выезжать на вызов к гомосексуалистам с анальным кровотечением. Еще был случай, когда в скорую позвонила девушка, в которой застрял вибратор. «Смеялась вся подстанция. Разговор был на громкой связи, ее постоянно переспрашивали, девушке и так неудобно, а тут ей приходилось повторять все по два раза. На фоне мы слышали жужжащий вибратор, было очень смешно», — с иронией вспоминает медик. Пьющая элита — хуже зеков Собеседница рассказывает, что нередко приходится приезжать на вызов к влиятельным лицам. Как правило, у таких людей есть свои частные врачи и платные скорые. Но для подстраховки они вызывают две бригады — «свою» и государственную, бесплатную. Причина обращений в большинстве случаев всегда одна — алкогольное опьянение. «Они — алкоголики, ужасные. Причем избалованные. Когда ты их видишь по телевизору, это такие высокопоставленные люди в костюмах, а дома он обмочившийся в трусах упал с лестницы. Они бескультурные, общаются матом. Зеки так не разговаривают, как они. Потом противно смотреть на них в новостях. И я замечала, чем более высокую должность они занимают, тем сильнее пьют», — делится Анастасия. О самом страшном, что можно увидеть на работе О самом тяжелом и болезненном случае на работе Анастасия вспоминает с содроганием. Бригаду скорой вызвали к ребенку, которого нашла собственная бабушка на пороге дома. 9-летняя девочка приехала в гости и пошла кататься на горке. Через час женщина обнаружила ребенка без сознания, у девочки текла из носа кровь. По словам Анастасии, у пострадавшей уже появились биологические признаки смерти. Но бригада все равно начала проводить реанимацию. О главном камне преткновения между медиками и больными Стычки между врачами и больными действительно случаются из-за бахил и отказа разуться. Бригада Анастасии работает на срочных вызовах, где каждая минута может стоить жизни пациенту. И о чистоте полов и дорогих коврах здесь приходится думать в последнюю очередь. «Был один случай, когда ругань из-за бахил могла привести к смерти пациента. Мы приехали к мужчине с тяжелой онкологией. Скорую вызвала дочь. По всему дому был белый ковер с высоким ворсом. Так вот, она отказывалась нас пускать к отцу, пока мы не наденем бахилы. Мы ее отодвинули в сторону и прошли к больному. Еще каких-то несколько минут и нам бы пришлось проводить реанимацию и „качать“ пациента», — рассказывает девушка. Как неизвестная болезнь обогатила врачей Во время пандемии коронавируса врачи работали на износ, но и получали соответственно. Так, по словам Анастасии, в то время зарплаты врачей доходили до нескольких сотен тысяч рублей, плюс полагалась надбавка в размере 60 тысяч, если врач заболевал ковидом на работе. Тогда, вспоминает девушка, многие медики «шиковали». Закрывали ипотеки и покупали машины. Но отрабатывать эти деньги приходилось тяжело. Медик вспоминает, что в первое время пандемии они практически не заезжали на станцию. А пациентам приходилось ждать скорую до трех суток. Про веселых наркоманов и буйных алкоголиков Часто бригаде экстренной скорой помощи приходится выезжать к наркоманам и алкоголикам. Визиты к ним могут закончиться непредсказуемо. Так однажды Анастасию и ее коллегу заперли в квартире наркоманы. Помимо них там находился мертвый мужчина, который скончался от передозировки. «Скорую вызвала соседка. Дверь в квартиру была открыта, мы проходим туда и видим трех мужчин, один из которых лежит без сознания. Вокруг валяются шприцы. Я начинаю „качать“ пациента и краем глаза замечаю, что двое других нас закрывают вместе с собой в квартире. Пока я занималась трупом, мой напарник звонил диспетчерам и просил вызвать полицию», — рассказывает Анастасия. Дебоширят не только наркоманы, но и алкоголики. Девушка вспоминает, как однажды ей выбил плечо буйный мужчина, которому она пыталась оказать помощь. Тогда коллеги вправили ей руку, и Анастасия поехала по вызовам дальше. Про беспомощных больных и их жестоких родственников Самыми морально тяжелыми считаются смены в праздники. По словам Анастасии, каждый раз за несколько дней до торжеств у тюменцев начинается так называемая «предпраздничная сдача родственников». Когда люди, уставшие ухаживать за тяжело больной родней, сдают их в больницу, тем самым давая себе возможность спокойно отметить праздники. «Ненавижу эти дни. За лежачими больными нужно ухаживать. За несколько дней родственники перестают их кормить, поить, давать таблетки, потом они вызывают скорую, чтобы мы их увезли в стационар. Они так хотят спокойно отметить праздники. В день по пять-шесть вызовов таких», — делится девушка. Про клубные разборки и наглых девиц Медик уверяет, что за пять лет работы побывала во всех клубах Тюмени. Воспоминает случай, когда пьяная девушка упала с железной лестницы и разбила лицо. А потом, когда машина скорой уже подъехала к больнице, та сбежала из машины. Были и опасные случаи, когда могли пострадать сами медики. Так бригада Анастасии выехала в заведение, где 30 дагестанцев выясняли отношения с четырьмя русскими парнями. Тогда врачи побоялись выходить к разъяренной толпе и ждали приезда полиции. При всей сложности работы огромного дефицита кадров в тюменской скорой не наблюдается. По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на 6 мая в медицинские учреждения требуется четыре врача и 22 фельдшера скорой помощи. Вакантные должности планируют заместить выпускниками медколледжей и Тюменского государственного медицинского университета. Средний уровень заработной платы работников скорой медицинской помощи, по данным ведомства, составляет 61 623 рублей.