Россия нашла замену европейскому рынку

Москва создает экономическое пространство с крупнейшим партнером в Азии

23 мая 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Состоялся первый день официального визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сферах бизнеса и торговли на фоне санкций Европы и США. Предприниматели РФ заинтересованы в китайском рынке из-за закрытия западных. Кроме того, это позволит России получить новый канал поставок продукции, а китайскому бизнесу — заместить ушедшие из РФ компании. Так эксперты URA.RU комментируют первый день визита в Шанхай главы правительства РФ Михаила Мишустина 23 мая. По словам аналитиков, страны создают новое экономическое пространство. Михаил Мишустин призвал российский бизнес активнее работать на рынке Китая Фото: Георгий Бергал © URA.RU В рамках форума прошло пленарное заседание, ряд тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества. Мишустин выразил надежду, что Российско-Китайский бизнес-форум, прошедший в Шанхае 23 мая, будет способствовать развитию отношений стран. По мнению премьера, это даст возможность еще лучше познакомиться, найти новых надежных партнеров. Это будет способствовать продуктивной работе и укреплению связей между предпринимателями России и Китая, запуску большого количества перспективных проектов в разных сферах. «Два года подряд объем взаимной торговли повышается примерно на треть. В 2022-м был установлен новый рекорд — около 190 млрд долларов. Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов. Уже по итогам I квартала отмечается его увеличение почти на четверть — до примерно 52 млрд», — сказал Михаил Мишустин. Статья по теме Путин расширяет возможности для ведения бизнеса в России По словам российского премьера, в новых условиях открываются дополнительные предпосылки не только для расширения присутствия китайских компаний в России, но и для запуска производств на территории КНР, в том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах. Они обладают развитой логистической инфраструктурой и широким набором преференциальных режимов. Согласно данным Торгово-промышленной палаты РФ, экспорт из России в Китай за январь — апрель составил 39,5 $ млрд (+67,2%), ввоз товаров из КНР — 33,7 $ млрд (+24,8%). А в целом товарооборот за этот период увеличился на 41,3% — до 73,15 $ млрд. Стоит отметить, что торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до 190,27 $ млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время. Объемы китайско-российской торговли демонстрируют устойчивый рост, оборот двух стран достиг нового максимума, заявлял ранее глава таможенного управление КНР Лю Далян. По его словам, на долю России приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая. Экспорт из Китая в РФ за прошедший год увеличился на 12,8% и составил 76,12 $ млрд. Импорт из России в КНР за это время возрос на 43,4%, до 114,15 $ млрд. Доход России от экспорта в 2022 году составил 38 $ млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в три раза. В минувшем декабре объем торговли двух стран составил 17,8 $ млрд — примерно на 3% меньше, чем в ноябре. Российский бизнес заинтересован в китайском рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, визит Михаила Мишустина носит стратегический характер для укрепления бизнес-связей между двумя странами. «Российский бизнес заинтересован в китайском рынке из-за закрытия западных, и сам российский рынок все активнее открывается на фоне санкций. Компании двух стран испытывают взаимный интерес и главы государств создают новые экономические преференции. Мы видим, что товарооборот растет, и я считаю, что этот тренд продолжится. Китай давно пытается выйти на многие рынки, а нам сейчас необходимы готовые решения. Это история будет взаимовыгодна обеим странам», — считает эксперт. Российско-китайское сотрудничество принесет пользу обеим сторонам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за западных ограничений Китай с интересом смотрит на рынок России, говорит профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Китайский бизнес заинтересован в российском рынке, как и в обратную сторону. Фактически, компаниям нашли новый рынок сбыта, о чем и говорит количество представителей бизнес-сообщества на мероприятии. Если посмотреть на карту мира, то Россия представляет для Китая не только идеологическое единство, но и географическое пространство для потенциальной торговли с другими странами, как „хаб“», — полагает Евсеев. Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов указывает, что помимо переориентации экспорта, Россия и КНР уже готовы переходить на расчеты в национальных валютах. «Создается новое общее экономическое пространство, которое позволит избежать использование долларов. Это упростит торговые операции, а также сплотить бизнес и торговлю между странами в условиях санкционного давления. Помимо этого, речь идет о замещении компаний, которые ушли с российского рынка», — подытожил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сферах бизнеса и торговли на фоне санкций Европы и США. Предприниматели РФ заинтересованы в китайском рынке из-за закрытия западных. Кроме того, это позволит России получить новый канал поставок продукции, а китайскому бизнесу — заместить ушедшие из РФ компании. Так эксперты URA.RU комментируют первый день визита в Шанхай главы правительства РФ Михаила Мишустина 23 мая. По словам аналитиков, страны создают новое экономическое пространство. В рамках форума прошло пленарное заседание, ряд тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества. Мишустин выразил надежду, что Российско-Китайский бизнес-форум, прошедший в Шанхае 23 мая, будет способствовать развитию отношений стран. По мнению премьера, это даст возможность еще лучше познакомиться, найти новых надежных партнеров. Это будет способствовать продуктивной работе и укреплению связей между предпринимателями России и Китая, запуску большого количества перспективных проектов в разных сферах. По словам российского премьера, в новых условиях открываются дополнительные предпосылки не только для расширения присутствия китайских компаний в России, но и для запуска производств на территории КНР, в том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах. Они обладают развитой логистической инфраструктурой и широким набором преференциальных режимов. Согласно данным Торгово-промышленной палаты РФ, экспорт из России в Китай за январь — апрель составил 39,5 $ млрд (+67,2%), ввоз товаров из КНР — 33,7 $ млрд (+24,8%). А в целом товарооборот за этот период увеличился на 41,3% — до 73,15 $ млрд. Стоит отметить, что торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до 190,27 $ млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время. Объемы китайско-российской торговли демонстрируют устойчивый рост, оборот двух стран достиг нового максимума, заявлял ранее глава таможенного управление КНР Лю Далян. По его словам, на долю России приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая. По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, визит Михаила Мишустина носит стратегический характер для укрепления бизнес-связей между двумя странами. «Российский бизнес заинтересован в китайском рынке из-за закрытия западных, и сам российский рынок все активнее открывается на фоне санкций. Компании двух стран испытывают взаимный интерес и главы государств создают новые экономические преференции. Мы видим, что товарооборот растет, и я считаю, что этот тренд продолжится. Китай давно пытается выйти на многие рынки, а нам сейчас необходимы готовые решения. Это история будет взаимовыгодна обеим странам», — считает эксперт. Из-за западных ограничений Китай с интересом смотрит на рынок России, говорит профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Китайский бизнес заинтересован в российском рынке, как и в обратную сторону. Фактически, компаниям нашли новый рынок сбыта, о чем и говорит количество представителей бизнес-сообщества на мероприятии. Если посмотреть на карту мира, то Россия представляет для Китая не только идеологическое единство, но и географическое пространство для потенциальной торговли с другими странами, как „хаб“», — полагает Евсеев. Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов указывает, что помимо переориентации экспорта, Россия и КНР уже готовы переходить на расчеты в национальных валютах. «Создается новое общее экономическое пространство, которое позволит избежать использование долларов. Это упростит торговые операции, а также сплотить бизнес и торговлю между странами в условиях санкционного давления. Помимо этого, речь идет о замещении компаний, которые ушли с российского рынка», — подытожил экономист.