Студентку, ставшую жертвой обстрела ВСУ, спасут в Екатеринбурге

Студентка ДНМУ Ирина Лабунская получила ранение в голову при атаке ВСУ ракетой «Точка-У»

14 июня 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Жизнь донецкой студентки медицинского вуза изменилась после бомбежки ВСУ Фото: архив Ирины Лабунской статья из сюжета Десятки людей погибли при обстреле центра Донецка Жительница Донецка Ирина Лабунская запомнила 14 марта 2022 год на всю жизнь. В тот день студентка медицинского вуза поехала в центр города, чтобы внести платеж за учебу. В 11 часов 31 минуту центр Донецка содрогнулся от взрыва. ВСУ ударили по городу ракетой «Точка-У». Ирина получила тяжелое осколочное ранение в голову. Лабунская потратила пять месяцев, чтобы заново научиться читать. Корреспондент URA.RU встретилась с Ириной в клинике Екатеринбурга, где девушка проходит реабилитацию. Ирина любит фотографировать природу и людей. Большое удовольствие она получает, когда сама позирует перед камерой Фото: архивное фото Ирины Лабунской Ирина Лабунская родилась в 1999 году в Енакиево. Училась в школе №6. Отец девушки — стоматолог, поэтому раздумывать долго о будущей профессии не пришлось. После окончания школы Лабунская поступила в Донецкий национальный медицинский университет на стоматолога. Роковой день изменил жизнь девушки навсегда. «Помню тот день, будто он был вчера. У меня было отличное настроение. Я радовалась тому, что внесу последний платеж и все. До окончания вуза оставались считанные недели. Чтобы быстрее добраться до банкомата, я взяла машину у папы. Обычно я ездила строго по одному маршруту, чтобы миновать пробки. Но именно в тот день я поехала через центр. Видимо, судьба», — вздыхает Ирина. 14 марта, украинские вооруженные формирования нанесли удар по центру Донецка ракетой ОТРК «Точка-У». Погибло по меньшей мере 20 человек и около 30 получили ранения — в их числе дети. Девушка любила после учебы прогуляться по городу Фото: архивное фото Ирины Лабунской Лабунская не помнит момент взрыва. «Знаете: я не помню сам взрыв. Все, что помню, происходило со мной после того, как донецкие хирурги извлекли осколок „Точки-У“ из моего черепа. Меня перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии. Там я увидела родителей, но ничего не смогла им сказать. Вы, наверно, не поверите, но в одночасье я забыла все буквы. Я просто разучилась говорить. Это такое ужасное ощущение, когда ты не можешь элементарно произнести самых родных слов: мама и папа. А они стоят над тобой и ревут, и ты ревешь вместе с ними. Вот и все общение», — рассказывает она. Донецкие врачи не давали прогнозов, но рекомендовали в кратчайшие сроки приступить к активной реабилитации. «После операции были утеряны практически все навыки. И чтобы нейроны мозга не стали умирать, что непременно привело бы меня к инвалидности, врачи в Донецке рекомендовали экстренно приступить к реабилитации. Тогда родителям сказали, что в Екатеринбурге работают опытные специалисты по реабилитации. Мама и папа приняли решение привезти меня на Урал», — рассказывает Ирина. Ирина планирует связать свою жизнь с фотографией Фото: архивное фото Ирины Лабунской «Меня привезли в клинику „Реабилитация доктора Волковой“, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга. Ирина Геннадьевна поверила в меня. Она тогда сказала, что работа будет долгой и интенсивной. И если я буду стараться, то очень скоро буду уверенно ходить, говорить и даже читать», — улыбаясь, делится Лабунская. Несколько месяцев активных занятий принесли свои плоды. «Прошло чуть больше года после того дня. Сейчас я могу ходить, читать и говорить. Но стоит отметить, что речь полностью еще не восстановилась. У меня не получается выговаривать сложные слова. До сих пор немеют руки, нарушена мелкая моторика. Но я не раскисаю. Пройден большой путь, и останавливаться сейчас уже нельзя. Тем более со мной работают такие профессионалы, да и просто хорошие люди», — говорит Ирина. Ирина мечтает побыстрее восстановиться, вернуть былые формы Фото: архивное фото Ирины Лабунской Руководитель клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова сообщила корреспонденту URA.RU о том, что успех в реабилитации во многом зависит не только от врачей, но и от пациентов. «Ирина — большая молодец. Она очень старается. Более того, у нее наблюдается положительная динамика. Полагаю, что в скором времени она сможет вести привычный образ жизни без особых ограничений», — отметила Волкова. Ирина уже строит планы на будущее. «Я точно знаю, что не свяжу свою жизнь со стоматологией. Также я уверена в том, что не хочу возвращаться в ДНР. И причина только одна — боюсь. Мне очень понравился Екатеринбург. Я бы хотела тут жить. Если у меня все сложится хорошо, то я планирую обосноваться тут, а потом привезти сюда родителей», — сказала Лабунская. На встрече с журналистом агентства Ирина с грустью рассказала, что больше всего скучает по своим волосам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «До всех этих событий у меня было хобби — фотография. Обожаю фотографировать людей, природу. Урал — красив. И я уже мечтаю, как отправлюсь покорять Уральские горы. Надеюсь, что у меня получится показать в своих фотографиях красоту уральской природы», — резюмировала Ирина. На данный момент Ирине требуется реабилитация. Стоимость полного курса обойдется в 120 тысяч рублей. Помочь Ирине Лабунской можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю

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Можно поддержать рублем. Для этого необходимо написать автору материала на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации об Ирине. Вместе мы сможем больше. Ранее редакция сообщала о том, что URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, которая использовала фотографию агентства для иллюстрации фейка. На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. Итальянская газета La Stampa разместила у себя фото на первой полосе, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроили солдаты российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Донецка Ирина Лабунская запомнила 14 марта 2022 год на всю жизнь. В тот день студентка медицинского вуза поехала в центр города, чтобы внести платеж за учебу. В 11 часов 31 минуту центр Донецка содрогнулся от взрыва. ВСУ ударили по городу ракетой «Точка-У». Ирина получила тяжелое осколочное ранение в голову. Лабунская потратила пять месяцев, чтобы заново научиться читать. Корреспондент URA.RU встретилась с Ириной в клинике Екатеринбурга, где девушка проходит реабилитацию. Ирина Лабунская родилась в 1999 году в Енакиево. Училась в школе №6. Отец девушки — стоматолог, поэтому раздумывать долго о будущей профессии не пришлось. После окончания школы Лабунская поступила в Донецкий национальный медицинский университет на стоматолога. Роковой день изменил жизнь девушки навсегда. «Помню тот день, будто он был вчера. У меня было отличное настроение. Я радовалась тому, что внесу последний платеж и все. До окончания вуза оставались считанные недели. Чтобы быстрее добраться до банкомата, я взяла машину у папы. Обычно я ездила строго по одному маршруту, чтобы миновать пробки. Но именно в тот день я поехала через центр. Видимо, судьба», — вздыхает Ирина. Лабунская не помнит момент взрыва. «Знаете: я не помню сам взрыв. Все, что помню, происходило со мной после того, как донецкие хирурги извлекли осколок „Точки-У“ из моего черепа. Меня перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии. Там я увидела родителей, но ничего не смогла им сказать. Вы, наверно, не поверите, но в одночасье я забыла все буквы. Я просто разучилась говорить. Это такое ужасное ощущение, когда ты не можешь элементарно произнести самых родных слов: мама и папа. А они стоят над тобой и ревут, и ты ревешь вместе с ними. Вот и все общение», — рассказывает она. Донецкие врачи не давали прогнозов, но рекомендовали в кратчайшие сроки приступить к активной реабилитации. «После операции были утеряны практически все навыки. И чтобы нейроны мозга не стали умирать, что непременно привело бы меня к инвалидности, врачи в Донецке рекомендовали экстренно приступить к реабилитации. Тогда родителям сказали, что в Екатеринбурге работают опытные специалисты по реабилитации. Мама и папа приняли решение привезти меня на Урал», — рассказывает Ирина. «Меня привезли в клинику „Реабилитация доктора Волковой“, которая находится в Академическом районе Екатеринбурга. Ирина Геннадьевна поверила в меня. Она тогда сказала, что работа будет долгой и интенсивной. И если я буду стараться, то очень скоро буду уверенно ходить, говорить и даже читать», — улыбаясь, делится Лабунская. Несколько месяцев активных занятий принесли свои плоды. «Прошло чуть больше года после того дня. Сейчас я могу ходить, читать и говорить. Но стоит отметить, что речь полностью еще не восстановилась. У меня не получается выговаривать сложные слова. До сих пор немеют руки, нарушена мелкая моторика. Но я не раскисаю. Пройден большой путь, и останавливаться сейчас уже нельзя. Тем более со мной работают такие профессионалы, да и просто хорошие люди», — говорит Ирина. Руководитель клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова сообщила корреспонденту URA.RU о том, что успех в реабилитации во многом зависит не только от врачей, но и от пациентов. «Ирина — большая молодец. Она очень старается. Более того, у нее наблюдается положительная динамика. Полагаю, что в скором времени она сможет вести привычный образ жизни без особых ограничений», — отметила Волкова. Ирина уже строит планы на будущее. «Я точно знаю, что не свяжу свою жизнь со стоматологией. Также я уверена в том, что не хочу возвращаться в ДНР. И причина только одна — боюсь. Мне очень понравился Екатеринбург. Я бы хотела тут жить. Если у меня все сложится хорошо, то я планирую обосноваться тут, а потом привезти сюда родителей», — сказала Лабунская. «До всех этих событий у меня было хобби — фотография. Обожаю фотографировать людей, природу. Урал — красив. И я уже мечтаю, как отправлюсь покорять Уральские горы. Надеюсь, что у меня получится показать в своих фотографиях красоту уральской природы», — резюмировала Ирина. На данный момент Ирине требуется реабилитация. Стоимость полного курса обойдется в 120 тысяч рублей. Помочь Ирине Лабунской можно разными способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации об Ирине. Вместе мы сможем больше. Ранее редакция сообщала о том, что URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, которая использовала фотографию агентства для иллюстрации фейка. На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. Итальянская газета La Stampa разместила у себя фото на первой полосе, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроили солдаты российской армии.