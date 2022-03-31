URA.RU подает в суд на итальянское СМИ La Stampa. Заявление об уникальном процессе против фейков

31 марта 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Снимок URA.RU стал иллюстрацией фейка в итальянской газете Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия. Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление. Наши фотокорреспондент Эдуард Корниенко (на фото) и журналист Дмитрий Григорьев работают в Донецке с первого дня спецоперации Фото: URA.RU Утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв от украинской ракеты «Точка-У». В результате теракта погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 людей. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко оказался рядом и снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей. Самый яркий снимок — на нем мужчина закрывает лицо руками на фоне трупов и разрушенной улицы — был использован газетой La Stampa для иллюстрации фейка. Итальянское СМИ на первой странице газеты от 16 марта опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». Редакция URA.RU собирается добиться справедливости: чтобы итальянская газета призналась в распространении фейка и понесла наказание. Правда — это ценность нашего агентства, и мы выступаем против использования наших продуктов в информационной войне. Яркий, эмоциональный снимок нашего фотографа мог исказить представление читателей La Stampa о происходящем в Украине. Нам важно восстановить справедливость и показать другим СМИ, намеревающимся дезинформировать своих читателей за счет нашей работы: это не пройдет безнаказанно. Первая полоса La Stampa подает фото в качестве удара российских войск по Киеву. Но это неправда Скриншот La Stampa Итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси писали открытое письмо о фейке La Stampa: «Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности <…> Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал создание фейка таким образом: «Это чудовищный подлог». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацию от La Stampa «примером особого цинизма, который не может остаться незамеченным».

Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия. Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление. Утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв от украинской ракеты «Точка-У». В результате теракта погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 людей. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко оказался рядом и снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей. Самый яркий снимок — на нем мужчина закрывает лицо руками на фоне трупов и разрушенной улицы — был использован газетой La Stampa для иллюстрации фейка. Итальянское СМИ на первой странице газеты от 16 марта опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». Редакция URA.RU собирается добиться справедливости: чтобы итальянская газета призналась в распространении фейка и понесла наказание. Правда — это ценность нашего агентства, и мы выступаем против использования наших продуктов в информационной войне. Яркий, эмоциональный снимок нашего фотографа мог исказить представление читателей La Stampa о происходящем в Украине. Нам важно восстановить справедливость и показать другим СМИ, намеревающимся дезинформировать своих читателей за счет нашей работы: это не пройдет безнаказанно. Итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси писали открытое письмо о фейке La Stampa: «Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности <…> Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал создание фейка таким образом: «Это чудовищный подлог». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацию от La Stampa «примером особого цинизма, который не может остаться незамеченным».