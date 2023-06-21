Россия обсуждает создание аналога ОПЕК+

В организацию войдут четыре страны

21 июня 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Страны-экспортеры природного газа задумались о создании союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ заинтересованы в создании аналога ОПЕК+, который будет регулировать мировой газовый рынок. Так эксперты объяснили URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани 21 июня. По словам аналитиков, переориентация РФ с Европы на Азию привела к необходимости достижения баланса интересов других крупных поставщиков энергоресурсов — Катара, Туркменистана и Ирана. Впервые в Москве В приветственном слове Мишустин отметил, что это первый рабочий визит Аль Тани в Россию и выразил надежду, что он «придаст импульс укреплению двустороннего сотрудничества». Глава правительства РФ отметил рост товарооборота между странами, а также назвал ключевые сферы сотрудничества — энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял в Доме правительства председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани Фото: официальный сайт Правительства РФ © URA.RU Россия и Катар планируют активнее стимулировать запуск новых проектов и обеспечить комфортные условия для работы компаний на рынках двух стран, акцентировал внимание премьер-министр РФ. «В энергетике России и Катара наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство — крупнейший акционер „Роснефти“. Мы совместно работаем в „Форуме стран — экспортеров газа“, штаб-квартира которого находится в столице Катара, в городе Дохе. Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и потребителей голубого топлива», — уточнил Мишустин. За закрытыми дверями Координация действий на энергетическом рынке соблюдает баланс интересов, отметил Михаил Мишустин Фото: официальный сайт Правительства РФ © URA.RU Россия может обсуждать с Катаром несколько направлений сотрудничества на энергетическом рынке, отмечают эксперты. В ноябре 2022 года в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани стороны подтвердили заинтересованность в тесной координации в сфере энергетики для поддержания баланса и стабильности на мировом газовом рынке. В начале июня 2023 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия, Иран, Туркменистан и Катар планируют создать газовый хаб на берегу Персидского залива. Россия, Иран, Катар и Туркменистан обладают самой большой долей мировых запасов природного газа, напоминают эксперты. Эти страны являются крупными игроками мирового энергетического рынка. Катар специализируется на продаже сжиженного природного газа (СПГ), поэтому может поставлять его в любые страны. Так, с 2022 года Катар нарастил поставки СПГ в Европу. Но эти объемы по-прежнему не могут заменить российский газ. Вместе с тем, цены на мировом рынке подвержены сильным колебаниям — в течение дня стоимость газа может меняться на сотни долларов за 1000 кубов в ту или другую сторону. Вопрос назрел Необходимость регулирования рынка газа назрела после сокращения Россией поставок в ЕС и переориентации на Азию, считают эксперты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Правительство РФ обсуждает механизмы регулирования газового рынка, так как этот вопрос стоит достаточно остро, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Отношения, которые были до 2022 года, ушли в прошлое. Теперь никаких особенных отношений между РФ и Евросоюзом нет. И главным рынком сбыта для РФ становится юго-восточная Азия, где сильны позиции Катара, Ирана и Туркменистана. Мир движется к тому, что появятся какие-то механизмы регулирования газового рынка, поскольку европейский рынок, который раньше считался самым крупным в мире, стал достаточно разобщенным. Видимо, будет создан альянс по типу ОПЕК+. Кто туда еще может войти это пока открытый вопрос», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия начала переговоры о создании газового союза Встреча Мишустина с Аль Тани — это не только попытка прощупать идею координации на газовом рынке, но и переговоры о возможном вхождении катарских структур в российские инвестпроекты, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «В этом случае встреча премьеров необходима, чтобы показать, что государство поддерживает, одобряет на высшем уроне. Без таких гарантий катарцы могут отказаться. Им важна демонстрация господдержки коммерческих переговоров», — объяснил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ заинтересованы в создании аналога ОПЕК+, который будет регулировать мировой газовый рынок. Так эксперты объяснили URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани 21 июня. По словам аналитиков, переориентация РФ с Европы на Азию привела к необходимости достижения баланса интересов других крупных поставщиков энергоресурсов — Катара, Туркменистана и Ирана. Впервые в Москве В приветственном слове Мишустин отметил, что это первый рабочий визит Аль Тани в Россию и выразил надежду, что он «придаст импульс укреплению двустороннего сотрудничества». Глава правительства РФ отметил рост товарооборота между странами, а также назвал ключевые сферы сотрудничества — энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Россия и Катар планируют активнее стимулировать запуск новых проектов и обеспечить комфортные условия для работы компаний на рынках двух стран, акцентировал внимание премьер-министр РФ. «В энергетике России и Катара наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство — крупнейший акционер „Роснефти“. Мы совместно работаем в „Форуме стран — экспортеров газа“, штаб-квартира которого находится в столице Катара, в городе Дохе. Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и потребителей голубого топлива», — уточнил Мишустин. За закрытыми дверями Россия может обсуждать с Катаром несколько направлений сотрудничества на энергетическом рынке, отмечают эксперты. В ноябре 2022 года в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани стороны подтвердили заинтересованность в тесной координации в сфере энергетики для поддержания баланса и стабильности на мировом газовом рынке. В начале июня 2023 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия, Иран, Туркменистан и Катар планируют создать газовый хаб на берегу Персидского залива. Россия, Иран, Катар и Туркменистан обладают самой большой долей мировых запасов природного газа, напоминают эксперты. Эти страны являются крупными игроками мирового энергетического рынка. Катар специализируется на продаже сжиженного природного газа (СПГ), поэтому может поставлять его в любые страны. Так, с 2022 года Катар нарастил поставки СПГ в Европу. Но эти объемы по-прежнему не могут заменить российский газ. Вместе с тем, цены на мировом рынке подвержены сильным колебаниям — в течение дня стоимость газа может меняться на сотни долларов за 1000 кубов в ту или другую сторону. Вопрос назрел Правительство РФ обсуждает механизмы регулирования газового рынка, так как этот вопрос стоит достаточно остро, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Отношения, которые были до 2022 года, ушли в прошлое. Теперь никаких особенных отношений между РФ и Евросоюзом нет. И главным рынком сбыта для РФ становится юго-восточная Азия, где сильны позиции Катара, Ирана и Туркменистана. Встреча Мишустина с Аль Тани — это не только попытка прощупать идею координации на газовом рынке, но и переговоры о возможном вхождении катарских структур в российские инвестпроекты, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «В этом случае встреча премьеров необходима, чтобы показать, что государство поддерживает, одобряет на высшем уроне. Без таких гарантий катарцы могут отказаться. Им важна демонстрация господдержки коммерческих переговоров», — объяснил собеседник.