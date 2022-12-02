Россия начала переговоры о создании газового союза

Власти РФ начали переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан, который изменит топливно-энергетический рынок Азии. На заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у стран есть обоюдный интерес в углублении сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия создает новый энергетический союз для координации общих интересов на рынке.
В Самарканде Мишустин осмотрел Национальную отраслевую выставку, где были представлены компании легкой промышленности. Затем выступил на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Республики Узбекистан. Во всех выступлениях премьер уделил особое внимание взаимодействию стран в топливно-энергетической сфере.
Россия открыта для кооперации с другими странами, отметил Михаил Мишустин
«Мир вступил в период трансформации, которая носит фундаментальный характер. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща. Наша страна открыта для кооперации с другими государствами. У нас есть все, чтобы наращивать торгово-экономическое, проектное, инвестиционное сотрудничество с соседями. Узбекистан входит в их число», — подчеркнул Мишустин.
По словам главы правительства РФ, наиболее крупные инициативы реализуются в топливно-энергетической сфере. «Речь идет о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов. Также о Кандымском газоперерабатывающем комплексе, который введен в эксплуатацию корпорацией „Ростех“», — сказал Мишустин.
В Самарканде Михаил Мишустин обсуждал проекты в топливно-энергетическом комплексе
Энергетика является одной из перспективнейших областей для сотрудничества, подчеркнул премьер-министр РФ. «В Узбекистане работают крупнейшие российские компании. Успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты. Общий объем российских инвестиций в эту сферу составил 12 млрд долларов. Накануне мы подробно обсуждали целый ряд проектов», — напомнил Мишустин.
Вопрос создания трехстороннего газового союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана, поднимался 28 ноября на встрече Мишустина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Москве. Источник URA.RU близкий к правительству РФ подтвердил, что тема создания триумвирата обсуждалась во время визита российского премьера в Узбекистан. Эксперты считают, что в Самарканде стороны определили точки соприкосновения в топливно-энергетической сфере и дальнейшие шаги.
Газовый союз позволит координировать ситуацию на энергетическом рынке региона, уточняют эксперты
Россия предлагает Узбекистану форму сотрудничества, которая даст синергетический эффект, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Наше взаимодействие с Узбекистаном в энергосфере развивается довольно стремительно. Казахстан, Туркмения и Узбекистан являются участниками газопровода Центральная Азия-Китай, по которому газ идет в КНР. Возможно, мы сможем организовать поставки в Индию, включившись в проект Таджикистан-Туркменистан-Пакистан-Индия, который буксует. Может быть, присутствие России даст дополнительный толчок этому проекту.
Говорить о том, что мы конкуренты невозможно, поскольку являемся единой частью газовой системы. У России также есть интерес в области переработки природного газа в Узбекистане. Сухой газ нужен Китаю», — резюмировал эксперт.
Россия предлагает Узбекистану форму сотрудничества, которая учитывает интересы сторон, считают эксперты
Координация в энергетической сфере, которую предлагает Россия, стабилизирует рынки сбыта в КНР, объясняет эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев. Через территории Казахстана и Узбекистана проходит один из крупнейших газопроводов, который снабжает западную часть Китая, напоминает эксперт. Газопровод является конкурентом России на китайском рынке, поэтому создание союза России, Казахстана и Узбекистана — серьезный шаг. «Альянс позволит искать компромиссы и выстраивать логистическую структуру рынка, которая позволит обеспечить интересы всех участников. Выстраивание цепочек, которые объединяют потребителей и производителей, обмен капиталом позволяет влиять на ситуацию. Это непростая и не быстрая задача. Создание альянсов — высший пилотаж в рыночной стратегии», — пояснил собеседник.
Газовый союз — это посыл Европе, которая все чаще поднимает вопрос о строительстве южного газопровода в надежде заменить «Северный потоки», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Страны являются конкурентами на китайском энергетическом рынке. Но в тоже время плотно взаимодействуют», — подтвердил эксперт.
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Власти РФ начали переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан, который изменит топливно-энергетический рынок Азии. На заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у стран есть обоюдный интерес в углублении сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия создает новый энергетический союз для координации общих интересов на рынке. В Самарканде Мишустин осмотрел Национальную отраслевую выставку, где были представлены компании легкой промышленности. Затем выступил на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Республики Узбекистан. Во всех выступлениях премьер уделил особое внимание взаимодействию стран в топливно-энергетической сфере. «Мир вступил в период трансформации, которая носит фундаментальный характер. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща. Наша страна открыта для кооперации с другими государствами. У нас есть все, чтобы наращивать торгово-экономическое, проектное, инвестиционное сотрудничество с соседями. Узбекистан входит в их число», — подчеркнул Мишустин. По словам главы правительства РФ, наиболее крупные инициативы реализуются в топливно-энергетической сфере. «Речь идет о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов. Также о Кандымском газоперерабатывающем комплексе, который введен в эксплуатацию корпорацией „Ростех“», — сказал Мишустин. Энергетика является одной из перспективнейших областей для сотрудничества, подчеркнул премьер-министр РФ. «В Узбекистане работают крупнейшие российские компании. Успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты. Общий объем российских инвестиций в эту сферу составил 12 млрд долларов. Накануне мы подробно обсуждали целый ряд проектов», — напомнил Мишустин. Вопрос создания трехстороннего газового союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана, поднимался 28 ноября на встрече Мишустина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Москве. Источник URA.RU близкий к правительству РФ подтвердил, что тема создания триумвирата обсуждалась во время визита российского премьера в Узбекистан. Эксперты считают, что в Самарканде стороны определили точки соприкосновения в топливно-энергетической сфере и дальнейшие шаги. Россия предлагает Узбекистану форму сотрудничества, которая даст синергетический эффект, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Наше взаимодействие с Узбекистаном в энергосфере развивается довольно стремительно. Казахстан, Туркмения и Узбекистан являются участниками газопровода Центральная Азия-Китай, по которому газ идет в КНР. Возможно, мы сможем организовать поставки в Индию, включившись в проект Таджикистан-Туркменистан-Пакистан-Индия, который буксует. Может быть, присутствие России даст дополнительный толчок этому проекту. Координация в энергетической сфере, которую предлагает Россия, стабилизирует рынки сбыта в КНР, объясняет эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев. Через территории Казахстана и Узбекистана проходит один из крупнейших газопроводов, который снабжает западную часть Китая, напоминает эксперт. Газопровод является конкурентом России на китайском рынке, поэтому создание союза России, Казахстана и Узбекистана — серьезный шаг. «Альянс позволит искать компромиссы и выстраивать логистическую структуру рынка, которая позволит обеспечить интересы всех участников. Выстраивание цепочек, которые объединяют потребителей и производителей, обмен капиталом позволяет влиять на ситуацию. Это непростая и не быстрая задача. Создание альянсов — высший пилотаж в рыночной стратегии», — пояснил собеседник. Газовый союз — это посыл Европе, которая все чаще поднимает вопрос о строительстве южного газопровода в надежде заменить «Северный потоки», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Страны являются конкурентами на китайском энергетическом рынке. Но в тоже время плотно взаимодействуют», — подтвердил эксперт.