Россия начала переговоры о создании газового союза

Альянс изменит энергетический рынок Азии

02 декабря 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Узбекистане поднял тему углубления сотрудничества в топливно-энергетической сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ начали переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан, который изменит топливно-энергетический рынок Азии. На заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у стран есть обоюдный интерес в углублении сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия создает новый энергетический союз для координации общих интересов на рынке. В Самарканде Мишустин осмотрел Национальную отраслевую выставку, где были представлены компании легкой промышленности. Затем выступил на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Республики Узбекистан. Во всех выступлениях премьер уделил особое внимание взаимодействию стран в топливно-энергетической сфере. Россия открыта для кооперации с другими странами, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мир вступил в период трансформации, которая носит фундаментальный характер. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща. Наша страна открыта для кооперации с другими государствами. У нас есть все, чтобы наращивать торгово-экономическое, проектное, инвестиционное сотрудничество с соседями. Узбекистан входит в их число», — подчеркнул Мишустин. По словам главы правительства РФ, наиболее крупные инициативы реализуются в топливно-энергетической сфере. «Речь идет о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов. Также о Кандымском газоперерабатывающем комплексе, который введен в эксплуатацию корпорацией „Ростех“», — сказал Мишустин. В Самарканде Михаил Мишустин обсуждал проекты в топливно-энергетическом комплексе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Энергетика является одной из перспективнейших областей для сотрудничества, подчеркнул премьер-министр РФ. «В Узбекистане работают крупнейшие российские компании. Успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты. Общий объем российских инвестиций в эту сферу составил 12 млрд долларов. Накануне мы подробно обсуждали целый ряд проектов», — напомнил Мишустин. Вопрос создания трехстороннего газового союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана, поднимался 28 ноября на встрече Мишустина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Москве. Источник URA.RU близкий к правительству РФ подтвердил, что тема создания триумвирата обсуждалась во время визита российского премьера в Узбекистан. Эксперты считают, что в Самарканде стороны определили точки соприкосновения в топливно-энергетической сфере и дальнейшие шаги. Газовый союз позволит координировать ситуацию на энергетическом рынке региона, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия предлагает Узбекистану форму сотрудничества, которая даст синергетический эффект, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Наше взаимодействие с Узбекистаном в энергосфере развивается довольно стремительно. Казахстан, Туркмения и Узбекистан являются участниками газопровода Центральная Азия-Китай, по которому газ идет в КНР. Возможно, мы сможем организовать поставки в Индию, включившись в проект Таджикистан-Туркменистан-Пакистан-Индия, который буксует. Может быть, присутствие России даст дополнительный толчок этому проекту. Говорить о том, что мы конкуренты невозможно, поскольку являемся единой частью газовой системы. У России также есть интерес в области переработки природного газа в Узбекистане. Сухой газ нужен Китаю», — резюмировал эксперт. Россия предлагает Узбекистану форму сотрудничества, которая учитывает интересы сторон, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Координация в энергетической сфере, которую предлагает Россия, стабилизирует рынки сбыта в КНР, объясняет эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев. Через территории Казахстана и Узбекистана проходит один из крупнейших газопроводов, который снабжает западную часть Китая, напоминает эксперт. Газопровод является конкурентом России на китайском рынке, поэтому создание союза России, Казахстана и Узбекистана — серьезный шаг. «Альянс позволит искать компромиссы и выстраивать логистическую структуру рынка, которая позволит обеспечить интересы всех участников. Выстраивание цепочек, которые объединяют потребителей и производителей, обмен капиталом позволяет влиять на ситуацию. Это непростая и не быстрая задача. Создание альянсов — высший пилотаж в рыночной стратегии», — пояснил собеседник. Статья по теме Россия создает новый экономический союз Газовый союз — это посыл Европе, которая все чаще поднимает вопрос о строительстве южного газопровода в надежде заменить «Северный потоки», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Страны являются конкурентами на китайском энергетическом рынке. Но в тоже время плотно взаимодействуют», — подтвердил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ начали переговоры о создании газового союза Россия-Казахстан-Узбекистан, который изменит топливно-энергетический рынок Азии. На заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у стран есть обоюдный интерес в углублении сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия создает новый энергетический союз для координации общих интересов на рынке. В Самарканде Мишустин осмотрел Национальную отраслевую выставку, где были представлены компании легкой промышленности. Затем выступил на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Республики Узбекистан. Во всех выступлениях премьер уделил особое внимание взаимодействию стран в топливно-энергетической сфере. «Мир вступил в период трансформации, которая носит фундаментальный характер. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща. Наша страна открыта для кооперации с другими государствами. У нас есть все, чтобы наращивать торгово-экономическое, проектное, инвестиционное сотрудничество с соседями. Узбекистан входит в их число», — подчеркнул Мишустин. По словам главы правительства РФ, наиболее крупные инициативы реализуются в топливно-энергетической сфере. «Речь идет о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов. Также о Кандымском газоперерабатывающем комплексе, который введен в эксплуатацию корпорацией „Ростех“», — сказал Мишустин. Энергетика является одной из перспективнейших областей для сотрудничества, подчеркнул премьер-министр РФ. «В Узбекистане работают крупнейшие российские компании. Успешно реализуются нефтегазовые, энергетические проекты. Общий объем российских инвестиций в эту сферу составил 12 млрд долларов. Накануне мы подробно обсуждали целый ряд проектов», — напомнил Мишустин. Вопрос создания трехстороннего газового союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана, поднимался 28 ноября на встрече Мишустина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Москве. Источник URA.RU близкий к правительству РФ подтвердил, что тема создания триумвирата обсуждалась во время визита российского премьера в Узбекистан. Эксперты считают, что в Самарканде стороны определили точки соприкосновения в топливно-энергетической сфере и дальнейшие шаги. Россия предлагает Узбекистану форму сотрудничества, которая даст синергетический эффект, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Наше взаимодействие с Узбекистаном в энергосфере развивается довольно стремительно. Казахстан, Туркмения и Узбекистан являются участниками газопровода Центральная Азия-Китай, по которому газ идет в КНР. Возможно, мы сможем организовать поставки в Индию, включившись в проект Таджикистан-Туркменистан-Пакистан-Индия, который буксует. Может быть, присутствие России даст дополнительный толчок этому проекту. Координация в энергетической сфере, которую предлагает Россия, стабилизирует рынки сбыта в КНР, объясняет эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев. Через территории Казахстана и Узбекистана проходит один из крупнейших газопроводов, который снабжает западную часть Китая, напоминает эксперт. Газопровод является конкурентом России на китайском рынке, поэтому создание союза России, Казахстана и Узбекистана — серьезный шаг. «Альянс позволит искать компромиссы и выстраивать логистическую структуру рынка, которая позволит обеспечить интересы всех участников. Выстраивание цепочек, которые объединяют потребителей и производителей, обмен капиталом позволяет влиять на ситуацию. Это непростая и не быстрая задача. Создание альянсов — высший пилотаж в рыночной стратегии», — пояснил собеседник. Газовый союз — это посыл Европе, которая все чаще поднимает вопрос о строительстве южного газопровода в надежде заменить «Северный потоки», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Страны являются конкурентами на китайском энергетическом рынке. Но в тоже время плотно взаимодействуют», — подтвердил эксперт.