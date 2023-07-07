Российский бизнес нашел замену западному медоборудованию

Россия нашла замену западному медоборудованию. Ей поможет Иран, 44 года находящийся под санкциями США. После введения ограничений страна сделала ставку на науку и медицину, этот опыт РФ может перенять, рассказал URA.RU директор Центра правового регулирования федеративных отношений факультета Зарубежного регионоведения РАНХиГС Дмитрий Епишин. Ожидается, что поставки оборудования вырастут после полного запуска маршрута «Север-юг», развитием которого занимается премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— Премьер не раз подчеркивал, что против России приняты беспрецедентные санкции, сравнивал положение РФ с ситуацией вокруг Ирана. Сближение двух государств произошло только из-за санкций, или были еще какие-то предпосылки?
— В 1979 году в Иране произошла революция под руководством аятоллы Рухолла Хомейни. Эти события поставили точку в отношениях Ирана и США. Иран объявил, что ему не по пути с Западом — его политика в дальнейшем будет самостоятельной и независимой, ориентированной на устои ислама. Это означало возникновение нового геополитического центра, независимого ни от кого. Россия сейчас находится в аналогичной ситуации. Запад рассматривает нашу страну только с точки зрения эксплуатации. Мы не нужны ему в качестве равноправного партнера. Такого не могут принять не только рядовые граждане, но и элиты.
Россия, также как Иран, занимает позицию независимого геополитического центра, у которого свой путь, соответствующий национальным интересам. Есть и практические причины нашего сближения с Ираном, но самая главная — участие в создании новой геополитической композиции мира.
— В каких сферах Иран добился результатов, несмотря на санкции?
— После введения санкций иранское руководство поняло, что надо развивать два направления, чтобы страна была консолидирована и эффективна — образование и здравоохранение. Обе эти отрасли сегодня высоко развиты в Иране по сравнению с другими странами Ближнего Востока. Иран превратился в страну лечебного туризма в силу высокого уровня своей медицины. Россия, ограниченная санкциями, заинтересована в развитии медицинского направления. Насколько мне известно, несколько наших уральских корпораций ведут переговоры с иранскими бизнес-структурами о совместном производстве медоборудования.
Иранцы сумели создать корпус ученых, способных развивать высокие технологии. Можно привести пример: в 2020 году на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани Иран ответил ударом ракетами по американской базе в Ираке. Ракеты били строго в объекты, где не было военнослужащих. Это был удар — предупреждение. Это подтверждает, что в Иране очень развита военно-конструкторская мысль и фундаментальные науки.
У наших стран есть потенциал для сотрудничества. У нас один геополитический противник и это заставляет объединять усилия. Когда российские власти говорят о перспективах сотрудничества с этой страной, то имеют в виду в том числе и науку.
— Мишустин на Евразийском межправсовете в Сочи в июне ставил в пример сотрудничество Ирана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Чем интересна свободная экономическая зона (СЭЗ), открытая в этой стране?
— РФ снизила таможенные пошлины для иранской продукции с 22% до 15%, а Иран для нас — с 33% чуть ли не до 12%. Это делает возможным широкий товарообмен и повышает доходы бюджета. Свободная экономическая зона с Ираном — положительный опыт со страной, в которой сильны национальные обычаи, традиционный уклад и есть особенности в экономике.
В СЭЗ много договоренностей, в первую очередь по режиму бизнес-сделок. Зона предусматривает справедливое заключение контрактов, а затем эксплуатацию объектов. Показательно строительство АЭС в Бушере. Мы достаточно много средств использовали. Если мы будет брать деньги с АЭС, то долг будет долго выплачиваться. РФ договорилась с правительством Ирана, чтобы оно само изыскивало средства, и вернуло долг в оговоренные сроки вне зависимости от того, работает АЭС или нет.
В свободной экономической зоне ищут справедливые и приемлемые для всех сторон пути. Но главное, конечно, торговля, потому что именно товарообмен является основной статьей доходов.
— Где Россия может использовать опыт свободной зоны в Иране?
— 22 августа будет саммит БРИКС. На прием в это объединение записались еще семь мощных стран, в том числе Саудовская Аравия, Аргентина, Алжир и Иран. Очередь из 12 государств. Но подписать протокол — мало что значит, надо сделать практические шаги. Они заключаются в том, чтобы принять единую валюту, которая будет применяться внутри БРИКС. Второе, что требуется — создание благоприятных условий для сотрудничества стран в торговле, реализации проектов. В этом поможет СЭЗ и опыт Ирана.
— Михаил Мишустин в конце 2022-начале 2023 года посетил почти все страны Каспийского региона. В Иране премьер пока не был. Вопросы, которые требуют решения на премьерском уровне, не назрели?
— Россия с Ираном находятся на предварительной стадии сотрудничества. Скорость развития отношений увеличится, когда мы завершим транспортный коридор «Север-юг» — примерно в 2025 году.
Когда маршрут будет готов и бизнес-структуры объявят о своей готовности продвигать не только товар, но и оборудование для заводов или объектов, тогда и настанет время для правительственных переговоров.
— Российские власти в мае озвучивали, что планируется выделение кредита для достройки железнодорожной части транспортного коридора Решт-Астара. Что изменится с запуском этого отрезка?
— Транспортный коридор не просто бизнес-проект. Это экономический канал, который отсечет Евразию и дружественный нам Ближний Восток от Запада. В его строительстве заинтересованы не только Россия и Иран, но и Индия и ряд крупных стран, потому что это кратчайший путь доставки товаров из Азии в Европу. Точка входа — Иран, Персидский залив, точка выхода — Россия, Балтийское море. Маршрут использовался в Древней Руси для торговли с Византией. Современный коридор позволяет на 10 дней быстрее и дешевле доставить груз, чем через Суэцкий канал. И самое главное, что наши сухогрузы и танкеры не будут никем контролироваться. Мы будем сами на своей территории перемещать товары в том количестве, в котором нам угодно. Никуда Европа не денется ни от китайских, ни от индийских, ни от российских товаров. Мы станем хозяевами этой торговой артерии.
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