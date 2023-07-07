Российский бизнес нашел замену западному медоборудованию

Поставки ускорятся после полного запуска маршрута «Север-юг»

07 июля 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Россия, как Иран, выбрала свой путь, соответствующий национальным интересам, уточнил эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия нашла замену западному медоборудованию. Ей поможет Иран, 44 года находящийся под санкциями США. После введения ограничений страна сделала ставку на науку и медицину, этот опыт РФ может перенять, рассказал URA.RU директор Центра правового регулирования федеративных отношений факультета Зарубежного регионоведения РАНХиГС Дмитрий Епишин. Ожидается, что поставки оборудования вырастут после полного запуска маршрута «Север-юг», развитием которого занимается премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — Премьер не раз подчеркивал, что против России приняты беспрецедентные санкции, сравнивал положение РФ с ситуацией вокруг Ирана. Сближение двух государств произошло только из-за санкций, или были еще какие-то предпосылки? Иран и Россия создают новую геополитическую картину мира, отмечает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В 1979 году в Иране произошла революция под руководством аятоллы Рухолла Хомейни. Эти события поставили точку в отношениях Ирана и США. Иран объявил, что ему не по пути с Западом — его политика в дальнейшем будет самостоятельной и независимой, ориентированной на устои ислама. Это означало возникновение нового геополитического центра, независимого ни от кого. Россия сейчас находится в аналогичной ситуации. Запад рассматривает нашу страну только с точки зрения эксплуатации. Мы не нужны ему в качестве равноправного партнера. Такого не могут принять не только рядовые граждане, но и элиты. Россия, также как Иран, занимает позицию независимого геополитического центра, у которого свой путь, соответствующий национальным интересам. Есть и практические причины нашего сближения с Ираном, но самая главная — участие в создании новой геополитической композиции мира. Российские компании договариваются с иранскими о совместном производстве медоборудования, рассказал эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В каких сферах Иран добился результатов, несмотря на санкции? — После введения санкций иранское руководство поняло, что надо развивать два направления, чтобы страна была консолидирована и эффективна — образование и здравоохранение. Обе эти отрасли сегодня высоко развиты в Иране по сравнению с другими странами Ближнего Востока. Иран превратился в страну лечебного туризма в силу высокого уровня своей медицины. Россия, ограниченная санкциями, заинтересована в развитии медицинского направления. Насколько мне известно, несколько наших уральских корпораций ведут переговоры с иранскими бизнес-структурами о совместном производстве медоборудования. Иранцы сумели создать корпус ученых, способных развивать высокие технологии. Можно привести пример: в 2020 году на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани Иран ответил ударом ракетами по американской базе в Ираке. Ракеты били строго в объекты, где не было военнослужащих. Это был удар — предупреждение. Это подтверждает, что в Иране очень развита военно-конструкторская мысль и фундаментальные науки. У наших стран есть потенциал для сотрудничества. У нас один геополитический противник и это заставляет объединять усилия. Когда российские власти говорят о перспективах сотрудничества с этой страной, то имеют в виду в том числе и науку. В рамках Евразийского экономического союза в Иране уже год работает свободная экономическая зона Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Мишустин на Евразийском межправсовете в Сочи в июне ставил в пример сотрудничество Ирана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Чем интересна свободная экономическая зона (СЭЗ), открытая в этой стране? — РФ снизила таможенные пошлины для иранской продукции с 22% до 15%, а Иран для нас — с 33% чуть ли не до 12%. Это делает возможным широкий товарообмен и повышает доходы бюджета. Свободная экономическая зона с Ираном — положительный опыт со страной, в которой сильны национальные обычаи, традиционный уклад и есть особенности в экономике. В СЭЗ много договоренностей, в первую очередь по режиму бизнес-сделок. Зона предусматривает справедливое заключение контрактов, а затем эксплуатацию объектов. Показательно строительство АЭС в Бушере. Мы достаточно много средств использовали. Если мы будет брать деньги с АЭС, то долг будет долго выплачиваться. РФ договорилась с правительством Ирана, чтобы оно само изыскивало средства, и вернуло долг в оговоренные сроки вне зависимости от того, работает АЭС или нет. В свободной экономической зоне ищут справедливые и приемлемые для всех сторон пути. Но главное, конечно, торговля, потому что именно товарообмен является основной статьей доходов. Опыт свободной экономической зоны в Иране могут использовать в БРИКС, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Где Россия может использовать опыт свободной зоны в Иране? — 22 августа будет саммит БРИКС. На прием в это объединение записались еще семь мощных стран, в том числе Саудовская Аравия, Аргентина, Алжир и Иран. Очередь из 12 государств. Но подписать протокол — мало что значит, надо сделать практические шаги. Они заключаются в том, чтобы принять единую валюту, которая будет применяться внутри БРИКС. Второе, что требуется — создание благоприятных условий для сотрудничества стран в торговле, реализации проектов. В этом поможет СЭЗ и опыт Ирана. Время межправительственных переговоров России и Ирана настанет после запуска транспортного коридора «Север-юг», полагает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Михаил Мишустин в конце 2022-начале 2023 года посетил почти все страны Каспийского региона. В Иране премьер пока не был. Вопросы, которые требуют решения на премьерском уровне, не назрели? — Россия с Ираном находятся на предварительной стадии сотрудничества. Скорость развития отношений увеличится, когда мы завершим транспортный коридор «Север-юг» — примерно в 2025 году. Когда маршрут будет готов и бизнес-структуры объявят о своей готовности продвигать не только товар, но и оборудование для заводов или объектов, тогда и настанет время для правительственных переговоров. Статья по теме Москва осваивает новый рынок по соседству с Европой — Российские власти в мае озвучивали, что планируется выделение кредита для достройки железнодорожной части транспортного коридора Решт-Астара. Что изменится с запуском этого отрезка? — Транспортный коридор не просто бизнес-проект. Это экономический канал, который отсечет Евразию и дружественный нам Ближний Восток от Запада. В его строительстве заинтересованы не только Россия и Иран, но и Индия и ряд крупных стран, потому что это кратчайший путь доставки товаров из Азии в Европу. Точка входа — Иран, Персидский залив, точка выхода — Россия, Балтийское море. Маршрут использовался в Древней Руси для торговли с Византией. Современный коридор позволяет на 10 дней быстрее и дешевле доставить груз, чем через Суэцкий канал. И самое главное, что наши сухогрузы и танкеры не будут никем контролироваться. Мы будем сами на своей территории перемещать товары в том количестве, в котором нам угодно. Никуда Европа не денется ни от китайских, ни от индийских, ни от российских товаров. Мы станем хозяевами этой торговой артерии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия нашла замену западному медоборудованию. Ей поможет Иран, 44 года находящийся под санкциями США. После введения ограничений страна сделала ставку на науку и медицину, этот опыт РФ может перенять, рассказал URA.RU директор Центра правового регулирования федеративных отношений факультета Зарубежного регионоведения РАНХиГС Дмитрий Епишин. Ожидается, что поставки оборудования вырастут после полного запуска маршрута «Север-юг», развитием которого занимается премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — Премьер не раз подчеркивал, что против России приняты беспрецедентные санкции, сравнивал положение РФ с ситуацией вокруг Ирана. Сближение двух государств произошло только из-за санкций, или были еще какие-то предпосылки? — В 1979 году в Иране произошла революция под руководством аятоллы Рухолла Хомейни. Эти события поставили точку в отношениях Ирана и США. Иран объявил, что ему не по пути с Западом — его политика в дальнейшем будет самостоятельной и независимой, ориентированной на устои ислама. Это означало возникновение нового геополитического центра, независимого ни от кого. Россия сейчас находится в аналогичной ситуации. Запад рассматривает нашу страну только с точки зрения эксплуатации. Мы не нужны ему в качестве равноправного партнера. Такого не могут принять не только рядовые граждане, но и элиты. — В каких сферах Иран добился результатов, несмотря на санкции? — После введения санкций иранское руководство поняло, что надо развивать два направления, чтобы страна была консолидирована и эффективна — образование и здравоохранение. Обе эти отрасли сегодня высоко развиты в Иране по сравнению с другими странами Ближнего Востока. Иран превратился в страну лечебного туризма в силу высокого уровня своей медицины. Россия, ограниченная санкциями, заинтересована в развитии медицинского направления. Насколько мне известно, несколько наших уральских корпораций ведут переговоры с иранскими бизнес-структурами о совместном производстве медоборудования. Иранцы сумели создать корпус ученых, способных развивать высокие технологии. Можно привести пример: в 2020 году на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани Иран ответил ударом ракетами по американской базе в Ираке. Ракеты били строго в объекты, где не было военнослужащих. Это был удар — предупреждение. Это подтверждает, что в Иране очень развита военно-конструкторская мысль и фундаментальные науки. — Мишустин на Евразийском межправсовете в Сочи в июне ставил в пример сотрудничество Ирана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Чем интересна свободная экономическая зона (СЭЗ), открытая в этой стране? — РФ снизила таможенные пошлины для иранской продукции с 22% до 15%, а Иран для нас — с 33% чуть ли не до 12%. Это делает возможным широкий товарообмен и повышает доходы бюджета. Свободная экономическая зона с Ираном — положительный опыт со страной, в которой сильны национальные обычаи, традиционный уклад и есть особенности в экономике. В СЭЗ много договоренностей, в первую очередь по режиму бизнес-сделок. Зона предусматривает справедливое заключение контрактов, а затем эксплуатацию объектов. Показательно строительство АЭС в Бушере. Мы достаточно много средств использовали. Если мы будет брать деньги с АЭС, то долг будет долго выплачиваться. РФ договорилась с правительством Ирана, чтобы оно само изыскивало средства, и вернуло долг в оговоренные сроки вне зависимости от того, работает АЭС или нет. — Где Россия может использовать опыт свободной зоны в Иране? — 22 августа будет саммит БРИКС. На прием в это объединение записались еще семь мощных стран, в том числе Саудовская Аравия, Аргентина, Алжир и Иран. Очередь из 12 государств. Но подписать протокол — мало что значит, надо сделать практические шаги. Они заключаются в том, чтобы принять единую валюту, которая будет применяться внутри БРИКС. Второе, что требуется — создание благоприятных условий для сотрудничества стран в торговле, реализации проектов. В этом поможет СЭЗ и опыт Ирана. — Михаил Мишустин в конце 2022-начале 2023 года посетил почти все страны Каспийского региона. В Иране премьер пока не был. Вопросы, которые требуют решения на премьерском уровне, не назрели? — Россия с Ираном находятся на предварительной стадии сотрудничества. Скорость развития отношений увеличится, когда мы завершим транспортный коридор «Север-юг» — примерно в 2025 году. — Российские власти в мае озвучивали, что планируется выделение кредита для достройки железнодорожной части транспортного коридора Решт-Астара. Что изменится с запуском этого отрезка? — Транспортный коридор не просто бизнес-проект. Это экономический канал, который отсечет Евразию и дружественный нам Ближний Восток от Запада. В его строительстве заинтересованы не только Россия и Иран, но и Индия и ряд крупных стран, потому что это кратчайший путь доставки товаров из Азии в Европу. Точка входа — Иран, Персидский залив, точка выхода — Россия, Балтийское море. Маршрут использовался в Древней Руси для торговли с Византией. Современный коридор позволяет на 10 дней быстрее и дешевле доставить груз, чем через Суэцкий канал. И самое главное, что наши сухогрузы и танкеры не будут никем контролироваться. Мы будем сами на своей территории перемещать товары в том количестве, в котором нам угодно. Никуда Европа не денется ни от китайских, ни от индийских, ни от российских товаров. Мы станем хозяевами этой торговой артерии.