Новый партнер откроет РФ рынок по соседству с Европой

И решит вопросы с логистикой, возникшие из-за санкций

14 июня 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Россия и Алжир планируют подписать декларацию об углубленном стратегическом сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти в условиях санкций перестраивают экспорт. Для этого они усилят позиции в Алжире, соседствующем с Евросоюзом. Так эксперты URA.RU трактуют итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина 14 июня с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По словам аналитиков, новый партнер решит проблему с доступностью портов в Средиземном море и экспортом зерна. В приветственном слове Мишустин отметил, что это первый государственный визит Теббуна в Россию, и на завтра запланирована встреча главы Алжира с президентом РФ Владимиром Путиным. «Важным шагом станет подписание декларации об углубленном стратегическом партнерстве. Она ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень», — сообщил Мишустин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о переходе отношений России и Алжира на новый уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский премьер выразил заинтересованность в расширении межправительственного диалога и заверил, что правительства обеих стран обеспечат исполнение договоренностей, которые примут на президентском уровне. «Россию и Алжир связывают отношения дружбы и партнерства, которые основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наша страна одной из первых признала независимость Алжира, помогала строить новое, суверенное государство. И при участии российских специалистов в Алжире возведены десятки промышленных и инфраструктурных объектов, составляющих основу национальной экономики», — напомнил Мишустин. Михаил Мишустин предложил алжирцам сотрудничество в сфере высоких технологий и транспортной инфраструктуры Фото: официальный сайт Правительства РФ По словам главы правительства РФ, страны сотрудничают в сфере энергетики, промышленности, сельском хозяйстве. «Предлагаем еще активнее запускать новые совместные проекты в таких областях, как цифровая сфера, высокие технологии, телекоммуникации, транспортная инфраструктура. Наше торгово-экономическое сотрудничество развивается вопреки санкциям против России. Оборот взаимной торговли в январе — апреле вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 65% и составил 5 млрд рублей, или около 9 млрд алжирских динаров. Но уверен, что эти показатели еще не соответствуют потенциалу наших экономик», — сказал Мишустин. В 2022 году Россия начала экспортировать в Алжир зерно, напоминают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом 13 июня. Ожидается, что он встретится с Путиным 15 июня в Москве, а затем примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В преддверии российско-африканского саммита правительство РФ изучает вопросы, которые актуальны для крупнейших африканских экономик, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Разворот к Африке имеет для российских властей политико-дипломатический смысл. Страны видят перспективы развития экономических отношений. В Алжире отчасти сырьевая экономика. Они, правда, работают в основном на Европу, но у нас с ними есть поле пересечения интересов для создания совместных предприятий. Россия в условиях санкций заинтересована в перестроении своего экспорта. Кроме того, Африка предъявляет большой спрос на российское зерно, и это также поможет решить вопросы развития портового хозяйства, так как мы активно используем для перевозки Средиземное море», — пояснил эксперт. У России и Алжира есть потенциал для создания совместных предприятий, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия заинтересована в закреплении на алжирском рынке, создании инфраструктуры для долгосрочного присутствия, считает эксперт центра изучения Африки ВШЭ Всеволод Свиридов. «Алжир — одна из трех стран Африки, с которой у России декларировано стратегическое партнерство, наряду с Египтом и ЮАР Алжир — один из крупнейших покупателей в мире российского вооружения. В последние годы страны пытаются наладить диалог по совместным шагам в энергетической сфере. Государственный визит показывает, что несмотря на все сложности российско-алжирские отношения развиваются. И даже в 2022 году был важный прорыв — Россия впервые начала поставлять в Алжир зерно, несмотря на ограничения Запада. Сейчас в основном мы импортируем финики. Но Алжир довольно индустриализированная страна и можно расширять линейку импортируемых продуктов», — рассказал эксперт. Статья по теме Россия укрепляет позиции под боком у США Власти РФ хотят получить еще одного дружественного стабильного торгового партнера, отмечает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «Бывают стабильные долговременные страновые поставки, которые поддерживаются межгосударственными договорами, а бывают поставки через спотовые рынки. Если Алжир ведет разговор о постоянных поставках, то это будет долговременный канал. Работа на страновых рынках упрощает для России логистику в условиях санкций, так как страны, покупающие товары, устраняют все препятствия для их доставки», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти в условиях санкций перестраивают экспорт. Для этого они усилят позиции в Алжире, соседствующем с Евросоюзом. Так эксперты URA.RU трактуют итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина 14 июня с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По словам аналитиков, новый партнер решит проблему с доступностью портов в Средиземном море и экспортом зерна. В приветственном слове Мишустин отметил, что это первый государственный визит Теббуна в Россию, и на завтра запланирована встреча главы Алжира с президентом РФ Владимиром Путиным. «Важным шагом станет подписание декларации об углубленном стратегическом партнерстве. Она ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень», — сообщил Мишустин. Российский премьер выразил заинтересованность в расширении межправительственного диалога и заверил, что правительства обеих стран обеспечат исполнение договоренностей, которые примут на президентском уровне. «Россию и Алжир связывают отношения дружбы и партнерства, которые основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наша страна одной из первых признала независимость Алжира, помогала строить новое, суверенное государство. И при участии российских специалистов в Алжире возведены десятки промышленных и инфраструктурных объектов, составляющих основу национальной экономики», — напомнил Мишустин. По словам главы правительства РФ, страны сотрудничают в сфере энергетики, промышленности, сельском хозяйстве. «Предлагаем еще активнее запускать новые совместные проекты в таких областях, как цифровая сфера, высокие технологии, телекоммуникации, транспортная инфраструктура. Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом 13 июня. Ожидается, что он встретится с Путиным 15 июня в Москве, а затем примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В преддверии российско-африканского саммита правительство РФ изучает вопросы, которые актуальны для крупнейших африканских экономик, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Разворот к Африке имеет для российских властей политико-дипломатический смысл. Страны видят перспективы развития экономических отношений. В Алжире отчасти сырьевая экономика. Они, правда, работают в основном на Европу, но у нас с ними есть поле пересечения интересов для создания совместных предприятий. Россия заинтересована в закреплении на алжирском рынке, создании инфраструктуры для долгосрочного присутствия, считает эксперт центра изучения Африки ВШЭ Всеволод Свиридов. «Алжир — одна из трех стран Африки, с которой у России декларировано стратегическое партнерство, наряду с Египтом и ЮАР Алжир — один из крупнейших покупателей в мире российского вооружения. В последние годы страны пытаются наладить диалог по совместным шагам в энергетической сфере. Государственный визит показывает, что несмотря на все сложности российско-алжирские отношения развиваются. И даже в 2022 году был важный прорыв — Россия впервые начала поставлять в Алжир зерно, несмотря на ограничения Запада. Сейчас в основном мы импортируем финики. Но Алжир довольно индустриализированная страна и можно расширять линейку импортируемых продуктов», — рассказал эксперт. Власти РФ хотят получить еще одного дружественного стабильного торгового партнера, отмечает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «Бывают стабильные долговременные страновые поставки, которые поддерживаются межгосударственными договорами, а бывают поставки через спотовые рынки. Если Алжир ведет разговор о постоянных поставках, то это будет долговременный канал. Работа на страновых рынках упрощает для России логистику в условиях санкций, так как страны, покупающие товары, устраняют все препятствия для их доставки», — добавил собеседник.