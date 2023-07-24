Соперники мэра Екатеринбурга вербуют горожан дешевой едой

Чиновники пока бессильны — как и пять лет назад

25 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Мясные продукты, представленные в листовках, производит комбинат, ассоциируемый с миллиардером Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Штаб антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга запустил продуктовую кампанию. Сразу в нескольких округах замечены листовки социального проекта «Забота», участники которого могут получить продукты по минимальным ценам — в обмен на информацию о себе. Такое уже было — в 2018-м, и чиновники не придумали, как реагировать. По данным URA.RU, активность отмечена в центре города и округах №14 и №21. Там мэрия продвигает депутата Павла Пустозерова и главврача областной стоматологии Марину Харитонову соответственно. От Кочеткова в этих округах идут самовыдвиженцы — действующие депутаты Александр Караваев и Андрей Пирожков. Такие листовки появились в нескольких районах Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU На листовках указан QR-код, перейдя по которому, можно оставить заявку — с ФИО, адресом и желаемыми товарами. Затем приезжает курьер. «Продукты отдает только в том случае, если человек показывает паспорт», — поделился читатель агентства. Он утверждает, что загруженность курьеров довольно высокая: «Заказов — куча». В списке продуктов — сахар (цена за три килограмма — 90 рублей), сардельки с сыром (285 рублей за 800 грамм), молочные сосиски (195 рублей, 500 грамм), сервелат (215 рублей, 350 грамм), «Докторская» колбаса (155 рублей, 350 грамм), колбаса вареная «Таганская со шпиком» (160 рублей, 500 грамм) и «Сервелат аппетитный» (215 рублей, 350 грамм). Все — от богдановичского мясокомбината «Аверино». Его связывают с бизнес-империей Кочеткова. Команда Владимира Тунгусова в 2018 году искала, но так и не нашла способов противодействовать «Заботе» Фото: Анна Майорова © URA.RU Опрошенные корреспондентом участники выборов уверены, что таким образом команда Кочеткова формирует базу потенциальных избирателей. И даже появилась версия, что, поскольку финансовоемкая акция запущена, существует некая кулуарная договоренность, что как минимум Караваев и Пирожков пройдут фильтр в виде подписей, то есть территориальные избирательные комиссии блокировать их не будут. Впрочем, собеседник внутри лагеря утверждает, что никаких гарантий нет. «Просто решили не терять время», — объяснил он. Похожий метод привлечения сторонников близкие к Кочеткову политтехнологи использовали в 2018 году, когда он по заданию губернатора Евгения Куйвашева координировал большую коалицию, настроенную на смену власти в Екатеринбурге. «Правда, делалось более грубо. Во дворы подъезжали газели, и тем, кто был готов делиться своими контактами, бесплатно выдавали продукты», — вспомнил свидетель событий. Новость по теме Куйвашев дал надежду оппонентам мэра Екатеринбурга По его словам, акция называлась так же — «Забота». «Ее авторами были приезжие пиарщики», — добавил источник. На совещаниях в мэрии гадали, как эту акцию остановить, но в итоге организаторы свернули ее сами. «Видимо, не нашли, как связать с конкретными фамилиями кандидатов — так, чтобы невозможно было уличить в подкупе», — предположил собеседник. На тех выборах был и другой похожий случай. Главу управляющей компании Александра Колесникова, шедшего от прогубернаторской коалиции, сняли с праймериз «Единой России» — как считается, с подачи тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова, неформального лидера мэрии — «за связь с организацией, дискредитирующей „Единую Россию“». То есть с продуктовым кооперативом «Смена». Объединившиеся в рамках этого кооператива горожане совместно покупали и распределяли между собой продукты без торговой наценки. Колесников в итоге избрался от «Справедливой России». В 2018-м Александра Колесникова снимали с праймериз из-за поддержки от продуктового кооператива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник URA.RU, близкий к предвыборному штабу мэрии, заявил, что на «Заботу» реакции пока не будет. «Нет доказательств, что это делается в интересах конкретных кандидатов», — объяснил он. «Но как только появятся, жалобы в избирком, конечно, уйдут», — заверил собеседник. «Подкуп избирателей связан с наличием призыва голосовать за конкретного кандидата. В противном случае это может рассматриваться лишь как социальный проект», — подтвердил URA.RU электоральный юрист Андрей Еланцев. Дозвониться до Александра Караваева, чтобы узнать, имеет ли он отношение к проекту «Забота», не удалось — политик, вероятно, занят как раз оформлением подписных листов (26 июля — последний день сдачи). А Андрей Пирожков заявил корреспонденту, что вообще впервые слышит о «Заботе». Как писало URA.RU, Кочетков, чью большую фракцию в гордуме мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет существенно сократить, поддерживает на выборах как минимум 16 кандидатов. Пятеро идут от «Единой России» (большей «квоты» от Куйвашева ему добиться не удалось), трое — от «Яблока» и еще восемь человек, включая Караваева и Пирожкова, — через сбор подписей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штаб антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга запустил продуктовую кампанию. Сразу в нескольких округах замечены листовки социального проекта «Забота», участники которого могут получить продукты по минимальным ценам — в обмен на информацию о себе. Такое уже было — в 2018-м, и чиновники не придумали, как реагировать. По данным URA.RU, активность отмечена в центре города и округах №14 и №21. Там мэрия продвигает депутата Павла Пустозерова и главврача областной стоматологии Марину Харитонову соответственно. От Кочеткова в этих округах идут самовыдвиженцы — действующие депутаты Александр Караваев и Андрей Пирожков. На листовках указан QR-код, перейдя по которому, можно оставить заявку — с ФИО, адресом и желаемыми товарами. Затем приезжает курьер. «Продукты отдает только в том случае, если человек показывает паспорт», — поделился читатель агентства. Он утверждает, что загруженность курьеров довольно высокая: «Заказов — куча». В списке продуктов — сахар (цена за три килограмма — 90 рублей), сардельки с сыром (285 рублей за 800 грамм), молочные сосиски (195 рублей, 500 грамм), сервелат (215 рублей, 350 грамм), «Докторская» колбаса (155 рублей, 350 грамм), колбаса вареная «Таганская со шпиком» (160 рублей, 500 грамм) и «Сервелат аппетитный» (215 рублей, 350 грамм). Все — от богдановичского мясокомбината «Аверино». Его связывают с бизнес-империей Кочеткова. Опрошенные корреспондентом участники выборов уверены, что таким образом команда Кочеткова формирует базу потенциальных избирателей. И даже появилась версия, что, поскольку финансовоемкая акция запущена, существует некая кулуарная договоренность, что как минимум Караваев и Пирожков пройдут фильтр в виде подписей, то есть территориальные избирательные комиссии блокировать их не будут. Впрочем, собеседник внутри лагеря утверждает, что никаких гарантий нет. «Просто решили не терять время», — объяснил он. Похожий метод привлечения сторонников близкие к Кочеткову политтехнологи использовали в 2018 году, когда он по заданию губернатора Евгения Куйвашева координировал большую коалицию, настроенную на смену власти в Екатеринбурге. «Правда, делалось более грубо. Во дворы подъезжали газели, и тем, кто был готов делиться своими контактами, бесплатно выдавали продукты», — вспомнил свидетель событий. По его словам, акция называлась так же — «Забота». «Ее авторами были приезжие пиарщики», — добавил источник. На совещаниях в мэрии гадали, как эту акцию остановить, но в итоге организаторы свернули ее сами. «Видимо, не нашли, как связать с конкретными фамилиями кандидатов — так, чтобы невозможно было уличить в подкупе», — предположил собеседник. На тех выборах был и другой похожий случай. Главу управляющей компании Александра Колесникова, шедшего от прогубернаторской коалиции, сняли с праймериз «Единой России» — как считается, с подачи тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова, неформального лидера мэрии — «за связь с организацией, дискредитирующей „Единую Россию“». То есть с продуктовым кооперативом «Смена». Объединившиеся в рамках этого кооператива горожане совместно покупали и распределяли между собой продукты без торговой наценки. Колесников в итоге избрался от «Справедливой России». Источник URA.RU, близкий к предвыборному штабу мэрии, заявил, что на «Заботу» реакции пока не будет. «Нет доказательств, что это делается в интересах конкретных кандидатов», — объяснил он. «Но как только появятся, жалобы в избирком, конечно, уйдут», — заверил собеседник. «Подкуп избирателей связан с наличием призыва голосовать за конкретного кандидата. В противном случае это может рассматриваться лишь как социальный проект», — подтвердил URA.RU электоральный юрист Андрей Еланцев. Дозвониться до Александра Караваева, чтобы узнать, имеет ли он отношение к проекту «Забота», не удалось — политик, вероятно, занят как раз оформлением подписных листов (26 июля — последний день сдачи). А Андрей Пирожков заявил корреспонденту, что вообще впервые слышит о «Заботе». Как писало URA.RU, Кочетков, чью большую фракцию в гордуме мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет существенно сократить, поддерживает на выборах как минимум 16 кандидатов. Пятеро идут от «Единой России» (большей «квоты» от Куйвашева ему добиться не удалось), трое — от «Яблока» и еще восемь человек, включая Караваева и Пирожкова, — через сбор подписей.