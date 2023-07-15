Куйвашев дал надежду оппонентам мэра Екатеринбурга

Евгений Куйвашев пока дистанцировался от предвыборной интриги Фото: Московец Илья © URA.RU

Избиркомы будут лояльны к самовыдвиженцам из антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») при проверке их подписей на выборах в гордуму Екатеринбурга — такую установку в узком кругу якобы транслировал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии.

«Было сказано, что участковые комиссии беспредельничать при проверке подписей не будут — если сами подписи будут собраны и оформлены нормально», — поделился собеседник агентства. При этом он не уточнил, озвучил это губернатор самому Кочеткову или передал через своего неформального советника, политтехнолога Рината Хазеева, работающего в этой кампании на Кочеткова.

Другой источник — близкий к «кочетковскому» пулу — заявил, что он и его коллеги «уже не верят никаким гарантиям». «Видно, что губернатор в целом дистанцировался от [предвыборного] конфликта, пока наблюдает со стороны, не вмешивается. Поэтому [при проверке подписей] может быть что угодно», — передал настрой собеседник URA.RU.

Разговор с участием Куйвашева, предположительно, состоялся в начале июля, когда стало понятно, что выдвинуть своих кандидатов от парламентских партий — то есть без сбора подписей — Кочетков не сможет. Источники агентства утверждают, что среди уже зарегистрировавшихся самовыдвиженцев как минимум семеро представляют интересы бизнесмена и его окружения — экс-чиновник Сергей Горнушкин, депутаты Андрей Пирожков и Ира Овчинникова, предприниматель-общественник Владислав Яхин (все они проиграли на праймериз «Единой России»), член областной Общественной палаты Валерий Черкашин, который дружит с Кочетковым с 1980-х, еще один действующий депутат Александр Караваев и экс-депутат Александр Смолин.

Названные и другие самовыдвиженцы должны сдать подписи до 26 июля — в районные ТИКи. Их, в свою очередь, координирует Ленинская ТИК Екатеринбурга — правопреемница ликвидированного горизбиркома. Ее возглавляет Вадим Антошин, ориентированный на мэра Алексея Орлова и его зама Марину Фадееву. С этим и связаны основные опасения лагеря Кочеткова, чью фракцию в гордуме Орлов по итогам выборов хочет серьезно сократить.

Сам Кочетков на просьбы агентства о комментариях по теме не отвечает. Хазеев со СМИ также не общается.