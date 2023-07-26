Путин ищет новые варианты обхода западных санкций

На помощь России пришел главный банк БРИКС

26 июля 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин ищет новые путин обхода западных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин ищет новые пути обхода западных санкций в финансовой сфере. На помощь России готовы прийти страны БРИКС и Новый банк развития (НБР), созданный ими еще в 2014 году как альтернатива МВФ. В налаживании стабильных финансовых связей с РФ заинтересованы все страны организации, комментируют URA.RU эксперты смыслы переговоров Путина с главой НБР Дилмой Роуссефф 26 июля. Аналитики считают, что это позволит создать независимую от доллара и евро стабильную систему. Переговоры Путина и Роуссефф прошли в петербургской резиденции российского лидера — в Константиновском дворце. Глава НБР вспомнила, что уже была здесь однажды — на саммите «двадцатки» в 2013 году. Тогда Роуссефф возглавляла Бразилию. В ожидании переговоров с Дилмой Роуссефф президент РФ коротко поговорил с вице-премьером Алексеем Оверчуком (спиной) и своим помощником Юрием Ушаковым (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин с теплотой вспомнил о том периоде активного развития двусторонних отношений. Сегодня же он поздравил свою визави с назначением на должность президента НБР БРИКС. «Именно мы с вами в 2014 году стояли у истоков создания этой финансовой структуры. Не сомневаюсь, что, используя свой богатый опыт государственной работы, знания в этой сфере, вы сделаете все, для того чтобы развивать этот институт. В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — отметил Путин. Он подчеркнул, что партнеры по БРИКС «не „дружат“ против кого-то». «Они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы. Между нашими странами в БРИКС развиваются расчеты в национальных валютах. Мне кажется, банк тоже может сыграть заметную роль в развитии направлений нашей совместной деятельности», — считает президент РФ. Госпожа Роуссефф согласилась, что сегодня «мир проходит период целого ряда вызовов». Особенно тяжело развивающимся странам. И тем ценнее проведение в Санкт-Петербурге саммита «Россия — Африка», который важен для развития Глобального Юга, считает она. «Россия является очень важным партнером БРИКС и Нового банка развития. Она выполняет все свои обязательства перед организацией. Банк дожжен сыграть важную роль в становлении многополярного, многоцентричного мира. И сегодня нет препятствий к тому, чтобы страны осуществляли операции в национальных валютах», — сказала Роуссефф. Глава НБР БРИКС Дилма Роусефф вспомнила, как была уже однажды в Константиновском дворце, но тогда — на саммите «двадцатки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый банк развития, решение о создании которого страны БРИКС приняли в 2014 году (президент Путин ратифицировал соглашение в 2015 году), появился в период, когда Международный валютный фонд и Всемирный банк пытались использовать политические методы, давление при решении о предоставлении кредитов странам Глобального Юга. Фактически его деятельность должна обеспечить финансовую стабильность в мировой экономике. НБР работал с международными валютами (прежде всего, долларом), и этот формат был доступен для всех стран БРИКС. Но с началом спецоперации России на Украине в 2022 году и с введением в отношении РФ санкций, в том числе в финансовой сфере, взаимодействий с участниками БРИКС по совместным проектам оказалось фактически замороженным, пояснил URA.RU старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. «Это было не политическое решение. Просто НБР как международная банковская организация технически не мог функционировать в условиях санкций. Поэтому здесь [для Путина] важен поиск новых форм сотрудничества и возможности разблокировки», — отметил Кашин. И Владимир Путин, и Дилма Роусефф настроены на создание стабильной финансовой системы, которая будет способствовать развитию стран, а не ставить их в зависимость от чьих-то интересов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты считают, что это стремление связано с перспективами развития БРИКС — как стран, входящих в организацию, так и тех государств, которые желают к ней присоединиться (Иран, Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Мексика, Алжир, Тунис, Сенегал, Судан, Индонезия, Таиланд, Турция, Саудовская Аравия, Белоруссия, Казахстан и другие). Уже сейчас население стран БРИКС составляет 3 млрд человек, а ВВП — выше, чем ВВП стран «большой семерки». Именно здесь аналитики видят возможности активного экономического роста. На страны БРИКС и их партнеров направлены и интересы России, поэтому наладить стабильную систему финансовых расчетов в свете блокировки Swift Путину важно для развития этих связей. Отключение России от системы Swift заметно повлияло на развитие торгово-экономических, финансовых отношений стран БРИКС, убеждена доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. «Россия заинтересована найти решение этой проблемы: как торговать, взаимодействовать и проводить операции с партнерами по БРИКС, минуя западноцентричную финансово-банковскую систему, ее инфраструктуру. Все участники БРИКС, не только Россия, в этом заинтересованы, потому что их зависимость от этой системы довольно высокая. Все заинтересованы в дедолларизации. Понятно, что процесс не быстрый, но цель есть, и это один из ключевых вопросов переговоров Путина и Роусефф», — считает Войко. Новость по теме Кремль: Запад пытался поссорить Россию и Африку Страны БРИКС действительно стремятся к созданию резервной валюты, и очевидно, что доллар сдает свои позиции, полагает руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. Но сделать это одномоментно нельзя, да и переход на расчеты в национальных валютах идет непросто. Но для всех стран важно найти варианты решения проблемы. И эта тема наверняка станет одним из вопросов повестки саммита БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. А встреча президента Путина с руководителем НБР Роуссефф это обсуждение предвосхитила, считает Родионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ищет новые пути обхода западных санкций в финансовой сфере. На помощь России готовы прийти страны БРИКС и Новый банк развития (НБР), созданный ими еще в 2014 году как альтернатива МВФ. В налаживании стабильных финансовых связей с РФ заинтересованы все страны организации, комментируют URA.RU эксперты смыслы переговоров Путина с главой НБР Дилмой Роуссефф 26 июля. Аналитики считают, что это позволит создать независимую от доллара и евро стабильную систему. Переговоры Путина и Роуссефф прошли в петербургской резиденции российского лидера — в Константиновском дворце. Глава НБР вспомнила, что уже была здесь однажды — на саммите «двадцатки» в 2013 году. Тогда Роуссефф возглавляла Бразилию. Путин с теплотой вспомнил о том периоде активного развития двусторонних отношений. Сегодня же он поздравил свою визави с назначением на должность президента НБР БРИКС. «Именно мы с вами в 2014 году стояли у истоков создания этой финансовой структуры. Не сомневаюсь, что, используя свой богатый опыт государственной работы, знания в этой сфере, вы сделаете все, для того чтобы развивать этот институт. В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — отметил Путин. Госпожа Роуссефф согласилась, что сегодня «мир проходит период целого ряда вызовов». Особенно тяжело развивающимся странам. И тем ценнее проведение в Санкт-Петербурге саммита «Россия — Африка», который важен для развития Глобального Юга, считает она. «Россия является очень важным партнером БРИКС и Нового банка развития. Она выполняет все свои обязательства перед организацией. Банк дожжен сыграть важную роль в становлении многополярного, многоцентричного мира. И сегодня нет препятствий к тому, чтобы страны осуществляли операции в национальных валютах», — сказала Роуссефф. Новый банк развития, решение о создании которого страны БРИКС приняли в 2014 году (президент Путин ратифицировал соглашение в 2015 году), появился в период, когда Международный валютный фонд и Всемирный банк пытались использовать политические методы, давление при решении о предоставлении кредитов странам Глобального Юга. Фактически его деятельность должна обеспечить финансовую стабильность в мировой экономике. НБР работал с международными валютами (прежде всего, долларом), и этот формат был доступен для всех стран БРИКС. Но с началом спецоперации России на Украине в 2022 году и с введением в отношении РФ санкций, в том числе в финансовой сфере, взаимодействий с участниками БРИКС по совместным проектам оказалось фактически замороженным, пояснил URA.RU старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. Эксперты считают, что это стремление связано с перспективами развития БРИКС — как стран, входящих в организацию, так и тех государств, которые желают к ней присоединиться (Иран, Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Мексика, Алжир, Тунис, Сенегал, Судан, Индонезия, Таиланд, Турция, Саудовская Аравия, Белоруссия, Казахстан и другие). Уже сейчас население стран БРИКС составляет 3 млрд человек, а ВВП — выше, чем ВВП стран «большой семерки». Именно здесь аналитики видят возможности активного экономического роста. На страны БРИКС и их партнеров направлены и интересы России, поэтому наладить стабильную систему финансовых расчетов в свете блокировки Swift Путину важно для развития этих связей. Отключение России от системы Swift заметно повлияло на развитие торгово-экономических, финансовых отношений стран БРИКС, убеждена доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. «Россия заинтересована найти решение этой проблемы: как торговать, взаимодействовать и проводить операции с партнерами по БРИКС, минуя западноцентричную финансово-банковскую систему, ее инфраструктуру. Страны БРИКС действительно стремятся к созданию резервной валюты, и очевидно, что доллар сдает свои позиции, полагает руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. Но сделать это одномоментно нельзя, да и переход на расчеты в национальных валютах идет непросто. Но для всех стран важно найти варианты решения проблемы. И эта тема наверняка станет одним из вопросов повестки саммита БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. А встреча президента Путина с руководителем НБР Роуссефф это обсуждение предвосхитила, считает Родионов.