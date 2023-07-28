Россия продвинет нового игрока в многополярном мире

Президент Путин раскрыл, как это произойдет

28 июля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл стратегию дружбы с Африкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия продвинет нового игрока в формирующемся многополярном мире. На пленарном заседании второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге 28 июля президент РФ Владимир Путин обозначил, как это будет сделано. Тем самым Путин дает понять, что Россия готова помочь Африканскому континенту не просто получить экономическую независимость, но и стать одним из основных центров нового мира, пояснили URA.RU политологи. Свое выступление на пленарном заседании саммита «Россия — Африка», девиз которого «За мир, безопасность и развитие», президент Путин начал с истории борьбы стран черного континента за свою независимость в 1900-х годах. Но, отметил он, «некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями». По словам Путина, «идеалы свободы, независимости», за которые боролись десятилетия лидеры африканских страны, ценны и сегодня, когда «идет формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое». «Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах», — заметил Путин. Лидеры африканских государств видят в России поддержку в укреплении своего суверенитета и развития, говорят эксперты (на фото — премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Справедливая архитектура мироустройства» — это, по мнению Путина, то, за что выступают и Россия, и страны Африки. И по многим вопросам их «позиции очень близки или полностью совпадают». «Главное, что Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет. Причем это не означает самоизоляцию, а, наоборот, подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, равных в своих правах», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Африка «на глазах становится новым центром силы», и с этим придется считаться всем. Ситуация во многих регионах Африки, отметил Путин, остается нестабильной. «Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. В противостоянии этим угрозам РФ предлагает свое содействие, — заявил Путин. — Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки. Часть поставок военной техники идет на безвозмездной основе с целью укрепления их безопасности и суверенитета». Между РФ и Африкой идет рост товарооборота, в том числе в сфере продовольствия, отметил Путин, и это еще не предел. «Россия намерена и далее всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств. Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. Общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 миллионов», — заявил Путин. Оружейный стенд стал самым популярным у всех участников саммита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все 17 африканских лидеров, приехавших на саммит в Санкт-Петербург, говорили о стремлении укреплять отношения с Россией, чтобы с ее помощью как можно скорее добиться стабильности на континенте во всех сферах и повысить его геополитическое влияние. Они говорили о близости с Россией и об общих целях: как СССР боролся в Великую Отечественную за свою свободу), как РФ сейчас борется за с неонацизмом, так и страны Африки много лет отстаивают свою независимость от западных неоколонизаторов. А президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре даже заслужил аплодисментов Путина за свою готовность противостоять давлению Запада. «Слава нашим народам, победы нашим народам! Спасибо, товарищи! Родина или смерть!» — заявил Траоре. В отношениях с Африкой России нужен «четкий, выверенный план», стратегия, в основе которой будут лежать политический, экономический и гуманитарный аспекты, как отмечается в докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Африка: аудит отношений», опубликованном по случаю саммита. Активная и планомерная работа со странами Африки — это долгосрочная стратегия России, что и подчеркивает Путин, поясняет директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. России важно представить, по словам политолога, своего рода «масштабный план действий, в котором будут аспекты взаимодействия не только со странами континента, но и с внешними игроками». Как отмечает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, Африка действительно начинает по-другому осознаваться в геополитических процессах. «Страны континента пытаются повысить свою субъектность, например, через предложение мирной инициативы по урегулированию украинского конфликта. Цель России — развивать отношения с этим укрепляющимся новым центром мира, пока он на заре. Эти связи важны с точки зрения долгосрочной перспективы», — убежден Ярошенко. Российская стратегия создания связей с Африкой как одним из формирующихся центров многополярного мира строится на нескольких принципах, которые обозначил президент Путин, поясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. Это принципы, на которых базируется политика России в отношении Африки и которые позволяют «тактически маневрировать» в развитии этих отношений. По словам Маркова, речь идет о том, чтобы сотрудничать на взаимовыгодной основе, не вмешиваться во внутренние дела других стран, не «дружить» против кого-то, а развивать многосторонние отношения, экономику и гуманитарные связи. Статья по теме Путин ускорил перезагрузку отношений России и Африки Четкого формата взаимодействия с Африкой у России не было последние 30 лет, отметила замдиректора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой. «Спецоперация на Украине, с началом которой мир взял уверенный курс на многополярность, подтолкнула к формированию такой стратегии. Происходит перераспределение силовых векторов в мире. Россия для стран Африки — это полюс притяжения, в котором они видят опору, поддержку и начинают на него ориентироваться», — резюмировала эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия продвинет нового игрока в формирующемся многополярном мире. На пленарном заседании второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге 28 июля президент РФ Владимир Путин обозначил, как это будет сделано. Тем самым Путин дает понять, что Россия готова помочь Африканскому континенту не просто получить экономическую независимость, но и стать одним из основных центров нового мира, пояснили URA.RU политологи. Свое выступление на пленарном заседании саммита «Россия — Африка», девиз которого «За мир, безопасность и развитие», президент Путин начал с истории борьбы стран черного континента за свою независимость в 1900-х годах. Но, отметил он, «некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями». По словам Путина, «идеалы свободы, независимости», за которые боролись десятилетия лидеры африканских страны, ценны и сегодня, когда «идет формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое». «Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах», — заметил Путин. «Справедливая архитектура мироустройства» — это, по мнению Путина, то, за что выступают и Россия, и страны Африки. И по многим вопросам их «позиции очень близки или полностью совпадают». «Главное, что Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет. Причем это не означает самоизоляцию, а, наоборот, подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, равных в своих правах», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Африка «на глазах становится новым центром силы», и с этим придется считаться всем. Ситуация во многих регионах Африки, отметил Путин, остается нестабильной. «Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. В противостоянии этим угрозам РФ предлагает свое содействие, — заявил Путин. — Между РФ и Африкой идет рост товарооборота, в том числе в сфере продовольствия, отметил Путин, и это еще не предел. «Россия намерена и далее всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств. Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. Общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 миллионов», — заявил Путин. Все 17 африканских лидеров, приехавших на саммит в Санкт-Петербург, говорили о стремлении укреплять отношения с Россией, чтобы с ее помощью как можно скорее добиться стабильности на континенте во всех сферах и повысить его геополитическое влияние. Они говорили о близости с Россией и об общих целях: как СССР боролся в Великую Отечественную за свою свободу), как РФ сейчас борется за с неонацизмом, так и страны Африки много лет отстаивают свою независимость от западных неоколонизаторов. А президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре даже заслужил аплодисментов Путина за свою готовность противостоять давлению Запада. «Слава нашим народам, победы нашим народам! Спасибо, товарищи! Родина или смерть!» — заявил Траоре. В отношениях с Африкой России нужен «четкий, выверенный план», стратегия, в основе которой будут лежать политический, экономический и гуманитарный аспекты, как отмечается в докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Африка: аудит отношений», опубликованном по случаю саммита. Активная и планомерная работа со странами Африки — это долгосрочная стратегия России, что и подчеркивает Путин, поясняет директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. России важно представить, по словам политолога, своего рода «масштабный план действий, в котором будут аспекты взаимодействия не только со странами континента, но и с внешними игроками». Как отмечает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, Африка действительно начинает по-другому осознаваться в геополитических процессах. «Страны континента пытаются повысить свою субъектность, например, через предложение мирной инициативы по урегулированию украинского конфликта. Российская стратегия создания связей с Африкой как одним из формирующихся центров многополярного мира строится на нескольких принципах, которые обозначил президент Путин, поясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. Это принципы, на которых базируется политика России в отношении Африки и которые позволяют «тактически маневрировать» в развитии этих отношений. По словам Маркова, речь идет о том, чтобы сотрудничать на взаимовыгодной основе, не вмешиваться во внутренние дела других стран, не «дружить» против кого-то, а развивать многосторонние отношения, экономику и гуманитарные связи. Четкого формата взаимодействия с Африкой у России не было последние 30 лет, отметила замдиректора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой. «Спецоперация на Украине, с началом которой мир взял уверенный курс на многополярность, подтолкнула к формированию такой стратегии. Происходит перераспределение силовых векторов в мире. Россия для стран Африки — это полюс притяжения, в котором они видят опору, поддержку и начинают на него ориентироваться», — резюмировала эксперт.