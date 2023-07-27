Путин ускорил перезагрузку отношений России и Африки

Этому способствовал выход РФ из зерновой сделки

27 июля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ускорил перезагрузку отношений России и Африки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Выход из зерновой сделки позволит России ускорить перезагрузку отношений с государствами Африки. Продовольственная тема — это как раз то, за что власти могут зацепиться и восстановить утраченные после развала СССР связи, комментируют эксперты выступление президента Владимира Путина на саммите Россия — Африка 27 июля. По их словам, представители африканских стран видят в РФ надежного партнера, и благодаря этому она имеет все шансы снова прочно закрепиться на континенте. Саммит «Россия — Африка» начался с пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума. Вместе с президентом Путиным в ней участвовали глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Путин отметил, что девиз форума «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека» отражают «главный ориентир — укрепление благосостояния граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем». В саммите Россия — Африка участвуют и священники: развитие духовных связей давно стало одним из главных гуманитарных аспектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU И прежде всего — проблем продовольственных. «Бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности. Поэтому всегда уделяли и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии продовольственной программы ООН», — заверил российский президент. По словам Путина, объем торговли сельхозпродукцией между РФ и африканскими странами растет, как никогда. «В 2022 году Россия экспортировала зерновых в Африку 11,5 миллиона тонн, а только за первые шесть месяцев этого года — почти 10 миллионов тонн. И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей», — сообщил Путин. За несколько минут до начала пленарного заседания участники саммита успевают пообщаться с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он назвал ситуацию парадоксальной. Запад, по словам президента, «лицемерно обвиняет Россию» в кризисе на мировом продовольственном рынке, но при этом сам «чинит препятствия поставкам зерна и удобрений» — даже в случае бесплатной передачи продукции. «Это же безвозмездная передача! Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», — отметил Путин. Лицемерие Запада проявилось при реализации зерновой сделки, когда вместо бедных стран, 70% продовольствия ушло в Евросоюз и в другие обеспеченные государства. А Эфиопия, Судан, Сомали и другие бедные страны получили менее 1 млн тонн, напомнил Путин. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на приостановление зерновой сделки, продолжит свою гуманитарную миссию. «Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25—50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — зал, в котором абсолютное большинство присутствующих представляли африканские страны, встретил эти слова президента России аплодисментами. «Наша страна, — продолжил Путин, — будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы. Мы стремимся активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов, прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса». Путин добавил, что Россия поможет Африке с развитием сельского хозяйства, и в перспективе страны континента смогут «не только накормить себя, но и стать экспортером различных видов продовольствия». Развивать отношения с африканскими странами готовятся российские губернаторы (на фото — Дмитрий Махонин, Прикамье, Наталья Комарова, ХМАО, и Игорь Кобзев, Иркутская область) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помогать странам Африки и налаживать с ними связи уже готовы и российские субъекты, о чем главы некоторых из них поделились с URA.RU. Иркутский губернатор Игорь Кобзев сказал, что до сих пор регион поставлял продукты в основном в Китай и Монголию, но постепенно начинает осваивать новое направление — африканское. Вкусную и экологически чистую северную рыбу африканским странам готовы отправлять из ХМАО, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Пермский губернатор Дмитрий Махонин видит потенциал роста поставок минеральных удобрений в Африку. Продовольственная тема — это то, что позволит России перезагрузить отношения со странами Африки, пояснила URA.RU замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Население континента исторические большое, а продовольствия не хватает. В то время как в России урожаи год от года бьют рекорды. Применительно к африканским странам продовольственная тема должна стать крючком, за который Россия зацепится и, используя ранее созданный фундамент, зерновую и в целом продовольственную тему, сможет перезапустить отношения с Африкой, внимание к которой сильно ослабло после распада СССР», — считает Макеева. Позиция Путина по поддержке африканских стран продовольствием вполне четкая и понятная, считает эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. Он аргументировано объяснил коллегам, что не Россия виновата в возникновении дефицита продовольствия, а Запад, который игнорировал ее интересы в период действия зерновой инициативы. «Здесь даже возможно коллективное давление стран Африки на Запад, чтобы добиться выполнения условий России», — полагает Гасанов. Новость по теме Главные заявления Путина на саммите «Россия — Африка» Россия не допустит гуманитарной катастрофы — в этом заверяет африканцев президент Путин, а в Африке уверены, что так и будет, сказал URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По мнению политолога Александра Зданевича, Путину важно обеспечить России репутацию надежного партнера — это позволит стране вернуться в Африку. «Серьезный задел для этого создан в советское время. И сейчас есть прямой диалог. В Африке видят, что Россия для них является надежным политическим партнером», — резюмировал Зданевич. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выход из зерновой сделки позволит России ускорить перезагрузку отношений с государствами Африки. Продовольственная тема — это как раз то, за что власти могут зацепиться и восстановить утраченные после развала СССР связи, комментируют эксперты выступление президента Владимира Путина на саммите Россия — Африка 27 июля. По их словам, представители африканских стран видят в РФ надежного партнера, и благодаря этому она имеет все шансы снова прочно закрепиться на континенте. Саммит «Россия — Африка» начался с пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума. Вместе с президентом Путиным в ней участвовали глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Путин отметил, что девиз форума «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека» отражают «главный ориентир — укрепление благосостояния граждан, улучшение условий их жизни, решение насущных проблем». И прежде всего — проблем продовольственных. «Бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности. Поэтому всегда уделяли и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии продовольственной программы ООН», — заверил российский президент. По словам Путина, объем торговли сельхозпродукцией между РФ и африканскими странами растет, как никогда. «В 2022 году Россия экспортировала зерновых в Африку 11,5 миллиона тонн, а только за первые шесть месяцев этого года — почти 10 миллионов тонн. И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей», — сообщил Путин. Он назвал ситуацию парадоксальной. Запад, по словам президента, «лицемерно обвиняет Россию» в кризисе на мировом продовольственном рынке, но при этом сам «чинит препятствия поставкам зерна и удобрений» — даже в случае бесплатной передачи продукции. «Это же безвозмездная передача! Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», — отметил Путин. Лицемерие Запада проявилось при реализации зерновой сделки, когда вместо бедных стран, 70% продовольствия ушло в Евросоюз и в другие обеспеченные государства. А Эфиопия, Судан, Сомали и другие бедные страны получили менее 1 млн тонн, напомнил Путин. «Наша страна, — продолжил Путин, — будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы. Мы стремимся активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов, прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса». Путин добавил, что Россия поможет Африке с развитием сельского хозяйства, и в перспективе страны континента смогут «не только накормить себя, но и стать экспортером различных видов продовольствия». Помогать странам Африки и налаживать с ними связи уже готовы и российские субъекты, о чем главы некоторых из них поделились с URA.RU. Иркутский губернатор Игорь Кобзев сказал, что до сих пор регион поставлял продукты в основном в Китай и Монголию, но постепенно начинает осваивать новое направление — африканское. Вкусную и экологически чистую северную рыбу африканским странам готовы отправлять из ХМАО, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Пермский губернатор Дмитрий Махонин видит потенциал роста поставок минеральных удобрений в Африку. Продовольственная тема — это то, что позволит России перезагрузить отношения со странами Африки, пояснила URA.RU замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Население континента исторические большое, а продовольствия не хватает. В то время как в России урожаи год от года бьют рекорды. Позиция Путина по поддержке африканских стран продовольствием вполне четкая и понятная, считает эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. Он аргументировано объяснил коллегам, что не Россия виновата в возникновении дефицита продовольствия, а Запад, который игнорировал ее интересы в период действия зерновой инициативы. «Здесь даже возможно коллективное давление стран Африки на Запад, чтобы добиться выполнения условий России», — полагает Гасанов. Россия не допустит гуманитарной катастрофы — в этом заверяет африканцев президент Путин, а в Африке уверены, что так и будет, сказал URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По мнению политолога Александра Зданевича, Путину важно обеспечить России репутацию надежного партнера — это позволит стране вернуться в Африку. «Серьезный задел для этого создан в советское время. И сейчас есть прямой диалог. В Африке видят, что Россия для них является надежным политическим партнером», — резюмировал Зданевич.