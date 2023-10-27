Молодежь в ЛНР будет помогать благоустраивать города

Детям в новых регионах дадут возможности как в «большой России»

27 октября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Луганской молодежи не нужно прививать любовь к России — она в крови у всех Фото: Московец Илья © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Работа с молодежью в ЛНР после вхождения в республики в состав России изменилась. Появилось волонтерское движение, молодежь стала участвовать в форумах и выезжать на встречи с детьми из других регионов РФ. А в Свердловске чиновники планируют привлекать молодых людей к проектированию социального городского пространства и создавать бренд города. Как это будут делать, URA.RU рассказала начальник отдела молодежи и спорта администрации Свердловска Елена Аншиц. — Как реализовывалась ранее молодежная политика в Луганской Народной Республике? Молодежная политика всегда была приоритетом в ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Молодежная политика всегда была нашим приоритетом. Мы и до 2014 года воспитывали патриотизм и любовь к родному краю, к любимому городу, к нашей угольной столице, уважение к отцам и детям. У нас были молодежные организации — «Молодежь за мир», «Молодая Гвардия», сеть патриотических клубов — «Барс» и «Школа мужества», в учреждениях дополнительного образования есть кружки «Патриот». — Что изменилось с началом СВО? — С началом СВО, возможно, в чем-то сместились акценты. Если до февраля 2022 года мы старались проводить более массовые мероприятия, то теперь делаем их скорее камерными, так как находимся в зоне поражения украинскими ракетами. Нельзя сказать, что что-то сильно поменялось — просто вектор сменили. Мы всегда упор делали на любовь к Луганщине, а теперь стали большое ориентироваться на Россию. Но нам не нужно прививать любовь к ней — Россию мы всегда любили. После вхождения в состав РФ у луганской молодежи появилась возможность выезжать на форумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Что изменилось с вхождением ЛНР в состав России? — Мы увидели больше возможностей. Молодежь в «большой России» свободна, там много сообществ, и дети открыты. Наши дети всегда действовали с оглядкой на взрослых. Плюс война оставила отпечаток на душах. Сейчас есть возможность участвовать в форумах, выезжать на встречи с российскими детьми, недавно приехали с форума «Бирюса». Увидели, какая красноярская молодежь раскрепощенная, как они любят свой край и хотят в него возвращаться. Нам бы тоже хотелось, чтобы наши дети не уезжали из региона. — Есть понимание, как удержать молодежь в Свердловске? — Думаю, должен быть бренд города. Мы должны показывать, что здесь классно. До сих пор мы не давали такой возможности. Сейчас же планируем привлекать молодых людей к проектированию социального городского пространства. Если дети будут что-то делать для своего города, они останутся здесь. Первые помощники в работе с молодежью — военно-патриотические клубы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Вы сказали, что в ЛНР была «Молодая Гвардия». В чем отличие существовавшей ранее организации от «Юнармии»? — «Молодая гвардия» занималась всем, но в основном волонтерством. «Юнармия» — конкретно военно-патриотическая организация. С вхождением в состав России «Молодая Гвардия» останется при «Единой России» — на данный момент это однозначно наше самое крупное молодежное сообщество. Но хочу сказать, что наши первые помощники — военно-патриотические клубы. — А кадетское движение в ЛНР есть? — В некоторых школах с приходом России мы открыли кадетские классы. В них приезжают учиться со всего района, это считается очень почетным. Статья по теме Молодежь Донбасса восстанавливает города с помощью грантов Путина — Есть ли какие-то структурные изменения? — Большого различия нет — ЛНР изначально брала за основу законы РФ. Было единое министерство культуры, молодежи и спорта. Плюс оно ведало религией и туризмом. Сейчас есть отдельные министерства молодежной политики, спорта и культуры. Нам постоянно присылают новые документы, приходит множество приглашений участвовать в форумах, проектах, приезжают спикеры, которые учат писать проекты. Иногда мы сами не знаем, как сформулировать запрос: чего-то хочется, есть образ, но не знаем, как оформить. — Что уже успели сделать? — В школах и при администрации у нас есть молодежные советы, но не было молодежного центра. Мы очень хотим его открыть. Красноярцы уже отстраивают наш Дворец культуры. Хочется, чтобы туда могла прийти молодежь и просто отдохнуть. — Какие планы на будущее? — Хотим сделать большой форум на нашей базе, в одном из лучших оздоровительных лагерей во всей Республике. Из-за периодических обстрелов дети там не отдыхают, но в целом мы отдалены от боевых действий, поэтому это сейчас лучшее место. Мы ориентируемся на детей, которые получили психологическую травму — очень многие остались без отцов, кто-то ранен или еще служит. Хотелось бы собрать детей и поработать с ними через арт-терапию или что-то похожее, чтобы они не замыкались в себе. Таким детям надо помогать, и это — задача республиканского масштаба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работа с молодежью в ЛНР после вхождения в республики в состав России изменилась. Появилось волонтерское движение, молодежь стала участвовать в форумах и выезжать на встречи с детьми из других регионов РФ. А в Свердловске чиновники планируют привлекать молодых людей к проектированию социального городского пространства и создавать бренд города. Как это будут делать, URA.RU рассказала начальник отдела молодежи и спорта администрации Свердловска Елена Аншиц. — Как реализовывалась ранее молодежная политика в Луганской Народной Республике? — Молодежная политика всегда была нашим приоритетом. Мы и до 2014 года воспитывали патриотизм и любовь к родному краю, к любимому городу, к нашей угольной столице, уважение к отцам и детям. У нас были молодежные организации — «Молодежь за мир», «Молодая Гвардия», сеть патриотических клубов — «Барс» и «Школа мужества», в учреждениях дополнительного образования есть кружки «Патриот». — Что изменилось с началом СВО? — С началом СВО, возможно, в чем-то сместились акценты. Если до февраля 2022 года мы старались проводить более массовые мероприятия, то теперь делаем их скорее камерными, так как находимся в зоне поражения украинскими ракетами. Нельзя сказать, что что-то сильно поменялось — просто вектор сменили. — Что изменилось с вхождением ЛНР в состав России? — Мы увидели больше возможностей. Сейчас есть возможность участвовать в форумах, выезжать на встречи с российскими детьми, недавно приехали с форума «Бирюса». Увидели, какая красноярская молодежь раскрепощенная, как они любят свой край и хотят в него возвращаться. Нам бы тоже хотелось, чтобы наши дети не уезжали из региона. — Есть понимание, как удержать молодежь в Свердловске? — Думаю, должен быть бренд города. Мы должны показывать, что здесь классно. До сих пор мы не давали такой возможности. — Вы сказали, что в ЛНР была «Молодая Гвардия». В чем отличие существовавшей ранее организации от «Юнармии»? — «Молодая гвардия» занималась всем, но в основном волонтерством. «Юнармия» — конкретно военно-патриотическая организация. С вхождением в состав России «Молодая Гвардия» останется при «Единой России» — на данный момент это однозначно наше самое крупное молодежное сообщество. Но хочу сказать, что наши первые помощники — военно-патриотические клубы. — А кадетское движение в ЛНР есть? — В некоторых школах с приходом России мы открыли кадетские классы. В них приезжают учиться со всего района, это считается очень почетным. — Есть ли какие-то структурные изменения? — Большого различия нет — ЛНР изначально брала за основу законы РФ. Было единое министерство культуры, молодежи и спорта. Плюс оно ведало религией и туризмом. Сейчас есть отдельные министерства молодежной политики, спорта и культуры. Нам постоянно присылают новые документы, приходит множество приглашений участвовать в форумах, проектах, приезжают спикеры, которые учат писать проекты. Иногда мы сами не знаем, как сформулировать запрос: чего-то хочется, есть образ, но не знаем, как оформить. — Что уже успели сделать? — В школах и при администрации у нас есть молодежные советы, но не было молодежного центра. Мы очень хотим его открыть. Красноярцы уже отстраивают наш Дворец культуры. Хочется, чтобы туда могла прийти молодежь и просто отдохнуть. — Какие планы на будущее? — Хотим сделать большой форум на нашей базе, в одном из лучших оздоровительных лагерей во всей Республике. Из-за периодических обстрелов дети там не отдыхают, но в целом мы отдалены от боевых действий, поэтому это сейчас лучшее место. Мы ориентируемся на детей, которые получили психологическую травму — очень многие остались без отцов, кто-то ранен или еще служит. Хотелось бы собрать детей и поработать с ними через арт-терапию или что-то похожее, чтобы они не замыкались в себе. Таким детям надо помогать, и это — задача республиканского масштаба.