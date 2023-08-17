Мишустин представил новый драйвер российской экономики

Перспективная отрасль обеспечит инженерам рабочие места

17 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил крупнейшие ракетно-космические предприятия в Самаре Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Космонавтика станет новым драйвером экономики России, который поможет преодолеть очередной этап противостояния западным санкциям. Власти будут развивать космические предприятия, что в свою очередь приведет к росту производств в смежных отраслях. Так эксперты объяснили URA.RU визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Самару 17 августа, где глава правительства осмотрел ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ракетостроение России одним из ведущих в мире Фото: Георгий Бергал © URA.RU Визит Мишустина в Самару начался с посещения завода «ОДК-Кузнецов», который входит в состав Госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается разработкой газотурбинных и ракетных двигателей. Как раз двигателем самарского производства был оснащен и ракетоноситель «Союз-2.1б», который стартовал 11 августа 2023 с космодрома Восточный с лунной миссией. Также продукция «ОДК-Кузнецов» позволяет поддерживать боеготовность дальней авиации ВКС России. На предприятии были сконструированы, произведены и обслуживаются двигатели для дальних бомбардировщиков, дальних противолодочных самолетов и военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей». Мишустин назвал газотурбинное двигателестроение одной из самых сложных высокотехнологичный отраслей, наряду с космической и атомной. «Россия — страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере. И это большое завоевание. Пять стран в мире можно насчитать, которые обладают компетенциями и могут производить сами такие установки. Нужно продолжать не только вкладываться в новые разработки, но и повышать спрос, на 100% стимулировать использование отечественных высокотехнологичных решений», — подчеркнул премьер-министр. Статья по теме Россия приняла новый вызов от США, Китая и Японии Глава правительства указал на необходимость думать о квотах. «Возможно даже до 50% стимулировать, чтобы применяли именно наши двигатели. Минпромторг и Минэнерго уже получили от меня задания», — отметил премьер. Отдельно Мишустин похвалил предприятие за большое количество молодых сотрудников. «Мы сейчас смотрели цеха и я обратил внимание, что столько молодежи. Больше 10 тысяч у вас работает людей? Это не может не радовать. Здорово, что молодежь к вам пошла. Причем 70% всех, кто пришли, — молодежь», — указал глава правительства, дав напутствие, что «в стране есть, чем заниматься» и «все получится». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что среди рабочих заводов много молодежи Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вторым Мишустин посетил Ракетно-космический центр «Прогресс», где к премьеру обратились рабочие завода с просьбой включить центр в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, сотрудники которых обеспечиваются льготными квартирами. «Со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти», — ответил глава правительства. Мишустин осмотрел цех сборки и испытаний ракеты-носителя «Союз-5» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер осмотрел цех сборки и испытаний ракеты-носителя «Союз-5». По словам гендиректора РКЦ «Прогресс», работа над ней завершится 25 ноября 2025 года, а 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК «Союз-5». «Мы осмотрели цеха легендарного предприятия. Сергей Павлович Королев здесь был. Все ветераны, в том числе в Самаре, помнят моменты нашей славной истории, связанные с предприятием. Юрий Алексеевич Гагарина тоже здесь был и отсюда полетел докладывать. Это вехи нашей истории. Ракетостроение сегодня в России — одно из ведущих в мире. Тот же самый «Союз-2» заменил легендарную «семерку», которую знает весь мир. Я желаю, чтобы все научно-исследовательские и конструкторские разработки, которые ведет предприятие, увенчались успехом, чтобы ракета была, как говорят ракетчики, красивой, тогда полетит. И чтобы все задуманное было сделано в срок», — резюмировал Мишустин. Космонавтика является стратегическим приоритетом России и тянет за собой развитие других отраслей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Космонавтика станет новым драйвером экономики России, который поможет преодолеть очередной этап противостояния западным санкциям, считают аналитики. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, руководитель экспертного совета по законодательному обеспечению космической отрасли Денис Кравченко объяснил визит премьер-министра на предприятия тем, что космонавтика — стратегический приоритет для России и одно из наиболее перспективных технологических направлений. «Одно рабочее место в космонавтике тянет за собой 8-9 дополнительных рабочих мест в параллельных индустриях. Кроме того, Россия является одним из трех мировых центров (наряду с США и Китаем) развития космической деятельности, которые обладают всем спектром технологий и компетенций, необходимых для самостоятельного освоения космического пространства. Мы располагаем собственными космодромами и средствами выведения, глобальными спутниковыми группировками, реализуем пилотируемую и научные космические программы, а самое главное, у нас в стране есть своя инженерная школа и ракетно-космическая промышленность, необходимая для создания новой техники и космических систем», — пояснил Кравченко. Визит Мишустина ускорит решение накопившихся на предприятиях вопросов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Руководитель Института космической политики Иван Моисеев убежден, что визит премьера придаст импульс решению накопившихся на предприятиях вопросов. «Мы потеряли мировой рынок, который давал нам прибыль и окупал половину усилий в отрасли. Это и запуск чужих спутников для других стран, и продажа двигателей, и запуск космонавтов. При этом наши собственные потребности Мишустин как раз считает недостаточно удовлетворенными. Речь идет о производстве новых спутников, о серийном производстве спутников. Если ничего не менять, то к 2035 году финансирование космонавтики будет нулевым, и она закончится в России. Власти это понимают», — сказал Моисеев. От развития ракетно-космической отрасли зависит авторитет России в мире, считает экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Власти понимают, что мир находится на пороге обновления поколения спутников связи, космических спутников, и стране нельзя отставать от мировой гонки. «У России есть свои программы, свои приоритеты, предложения на этот счет, свои потребности. Поэтому Мишустин отправился посмотреть, как это „на земле“ происходит, какие проблемы есть и на чем должно сосредоточиться правительство. К тому же от развития ракетно-космической отрасли всегда есть эффект поддержки других предприятий в смежных отраслях. Это широкая промышленная кооперация», — отметил Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Космонавтика станет новым драйвером экономики России, который поможет преодолеть очередной этап противостояния западным санкциям. Власти будут развивать космические предприятия, что в свою очередь приведет к росту производств в смежных отраслях. Так эксперты объяснили URA.RU визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Самару 17 августа, где глава правительства осмотрел ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. Визит Мишустина в Самару начался с посещения завода «ОДК-Кузнецов», который входит в состав Госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается разработкой газотурбинных и ракетных двигателей. Как раз двигателем самарского производства был оснащен и ракетоноситель «Союз-2.1б», который стартовал 11 августа 2023 с космодрома Восточный с лунной миссией. Также продукция «ОДК-Кузнецов» позволяет поддерживать боеготовность дальней авиации ВКС России. На предприятии были сконструированы, произведены и обслуживаются двигатели для дальних бомбардировщиков, дальних противолодочных самолетов и военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей». Мишустин назвал газотурбинное двигателестроение одной из самых сложных высокотехнологичный отраслей, наряду с космической и атомной. «Россия — страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере. И это большое завоевание. Глава правительства указал на необходимость думать о квотах. «Возможно даже до 50% стимулировать, чтобы применяли именно наши двигатели. Минпромторг и Минэнерго уже получили от меня задания», — отметил премьер. Отдельно Мишустин похвалил предприятие за большое количество молодых сотрудников. «Мы сейчас смотрели цеха и я обратил внимание, что столько молодежи. Больше 10 тысяч у вас работает людей? Это не может не радовать. Здорово, что молодежь к вам пошла. Причем 70% всех, кто пришли, — молодежь», — указал глава правительства, дав напутствие, что «в стране есть, чем заниматься» и «все получится». Вторым Мишустин посетил Ракетно-космический центр «Прогресс», где к премьеру обратились рабочие завода с просьбой включить центр в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, сотрудники которых обеспечиваются льготными квартирами. «Со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти», — ответил глава правительства. Премьер осмотрел цех сборки и испытаний ракеты-носителя «Союз-5». По словам гендиректора РКЦ «Прогресс», работа над ней завершится 25 ноября 2025 года, а 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК «Союз-5». «Мы осмотрели цеха легендарного предприятия. Сергей Павлович Королев здесь был. Все ветераны, в том числе в Самаре, помнят моменты нашей славной истории, связанные с предприятием. Юрий Алексеевич Гагарина тоже здесь был и отсюда полетел докладывать. Это вехи нашей истории. Космонавтика станет новым драйвером экономики России, который поможет преодолеть очередной этап противостояния западным санкциям, считают аналитики. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, руководитель экспертного совета по законодательному обеспечению космической отрасли Денис Кравченко объяснил визит премьер-министра на предприятия тем, что космонавтика — стратегический приоритет для России и одно из наиболее перспективных технологических направлений. Мы располагаем собственными космодромами и средствами выведения, глобальными спутниковыми группировками, реализуем пилотируемую и научные космические программы, а самое главное, у нас в стране есть своя инженерная школа и ракетно-космическая промышленность, необходимая для создания новой техники и космических систем», — пояснил Кравченко. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев убежден, что визит премьера придаст импульс решению накопившихся на предприятиях вопросов. «Мы потеряли мировой рынок, который давал нам прибыль и окупал половину усилий в отрасли. Это и запуск чужих спутников для других стран, и продажа двигателей, и запуск космонавтов. При этом наши собственные потребности Мишустин как раз считает недостаточно удовлетворенными. Речь идет о производстве новых спутников, о серийном производстве спутников. Если ничего не менять, то к 2035 году финансирование космонавтики будет нулевым, и она закончится в России. Власти это понимают», — сказал Моисеев. От развития ракетно-космической отрасли зависит авторитет России в мире, считает экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Власти понимают, что мир находится на пороге обновления поколения спутников связи, космических спутников, и стране нельзя отставать от мировой гонки. «У России есть свои программы, свои приоритеты, предложения на этот счет, свои потребности. Поэтому Мишустин отправился посмотреть, как это „на земле“ происходит, какие проблемы есть и на чем должно сосредоточиться правительство. К тому же от развития ракетно-космической отрасли всегда есть эффект поддержки других предприятий в смежных отраслях. Это широкая промышленная кооперация», — отметил Масленников.