Россия приняла новый вызов от США, Китая и Японии

Победитель получит возможность закрепиться на Луне

12 апреля 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Россия отправит летательные аппараты на соседние планеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия приняла новый вызов от США, Китая и Японии, которые являются основными конкурентами по реализации «лунных программ». Чтобы долететь до Луны и всерьез заняться ее изучением, важны новейшие технологии. Их 12 апреля премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и представили в НПО им. Лавочкина. Эксперты объяснили URA.RU, что с помощью миссий на другие планеты РФ восстановит свой суверенитет в космосе. На легендарном НПО Лавочкина, которое еще в советские годы занималось разработкой и реализацией «лунного проекта», Мишустину показали летательные аппараты и платформы для их запуска. Одни — в высокой степени готовности, другие — на стадии проектирования, сборки или испытаний. Премьер осмотрел почти завершенный летательный аппарат «Луна-25», который будет запущен в космос уже в июле этого года. Это будет старт долгосрочной лунной программы. Ожидается, что аппарат приземлится на Южный полюс Луны, чтобы исследовать там водный лед и грунт. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в НПО имени Лавочкина ему представили не только почти готовые спутники, но и целый спектр идей и наработок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученые также представили Мишустину новый проект летательного аппарата, который планируют отправить на Венеру в 2031 году. Перед инженерами стоит задача — сконструировать высокотехнологичный аппарат, способный выдержать несколько часов на планете с высокой температурой поверхности, плотной атмосферой, кислотными дождями. Среди разработок сотрудников НПО есть также платформы для запуска аппаратов и спутники для метеорологических исследований в Атлантике, Тихом океане и Арктике. «Трансформация идет быстро — новые материалы, новые технологии, цифровизация предъявляют более высокие требования к аппаратам. Вы продемонстрировали целый спектр замечательных идей, технологических наработок и то, что уже готовы к запуску аппаратов. „Луна-25“ к лету будет запущена. Готовится новый проект — „Венера“. Смотрите, сколько сложнейших технологических новинок», — обратился глава правительства к сотрудникам НПО имени Лавочкина. Запуск миссии на Луну восстановит суверенитет России в Космосе, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия восстанавливает свои позиции в космосе, запуская миссии на Луну, куда советские аппараты последний раз летали еще в советские годы, считает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. «Лунные миссии готовят много стран, в том числе США, Китай, Япония. Нам нужно их догонять и восстанавливать свой суверенитет. У нас достаточно опыта участия в европейских миссиях, которые летали на Марс и возле Луны. Россия отправит на Луну целую серию аппаратов, включая посадочный модуль. Планируется ее облет. Конечной целью станет запуск пилотируемого корабля „Ореон“. Ожидается, что у нас будут уникальные разработки для луноходов — оборудование для добычи грунта и доставки его на Землю», — рассказал эксперт. Расширение присутствия России в Космосе не только даст стране новые технологии, но и отроет новые возможности, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Программы по исследованию соседних планет, межпланетные перелеты необходимо развивать, так как они будут вести Россию вперед, уточняет первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Важно, что спустя сколько лет мы возвращаем лунную программу, что страна находит на это ресурсы и возможности», — добавил депутат. Технологические достижения отражают уровень развития страны, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное, что у страны появилась гораздо большая цель, чем просто сохранить себя в условиях санкций, отмечает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Россия хорошо справляется с достижением долгосрочных целей. Когда мы выстраиваемся к большой цели, в качестве побочного эффекта достигаем много чего другого, интересного с материальной точки зрения. Многие годы мы не могли оторваться от Земли — занимались орбитальными станциями, потому что от них есть хозяйственный эффект. Расширение присутствия России в космосе как минимум даст развитие новых технологий, а как максимум — позволит получить новые возможности, которые пока сложно представить», — уточнил политолог. Статья по теме Путин расширяет возможности для обороны России Космическая отрасль стимулирует развитие целого шлейфа сопутствующих производств, объясняет интерес Мишустина к научно-производственному объединению ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Власти делают упор на поддержку высокотехнологичных производств. НПО имени Лавочкина — системообразующее предприятие, создающее высокие технологии, а это работа непосредственно на технологический суверенитет страны. Показателем высокого технологического уровня страны является способность производить сложную продукцию — автомашины, суда, самолеты», — резюмировал экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия приняла новый вызов от США, Китая и Японии, которые являются основными конкурентами по реализации «лунных программ». Чтобы долететь до Луны и всерьез заняться ее изучением, важны новейшие технологии. Их 12 апреля премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и представили в НПО им. Лавочкина. Эксперты объяснили URA.RU, что с помощью миссий на другие планеты РФ восстановит свой суверенитет в космосе. На легендарном НПО Лавочкина, которое еще в советские годы занималось разработкой и реализацией «лунного проекта», Мишустину показали летательные аппараты и платформы для их запуска. Одни — в высокой степени готовности, другие — на стадии проектирования, сборки или испытаний. Премьер осмотрел почти завершенный летательный аппарат «Луна-25», который будет запущен в космос уже в июле этого года. Это будет старт долгосрочной лунной программы. Ожидается, что аппарат приземлится на Южный полюс Луны, чтобы исследовать там водный лед и грунт. Ученые также представили Мишустину новый проект летательного аппарата, который планируют отправить на Венеру в 2031 году. Перед инженерами стоит задача — сконструировать высокотехнологичный аппарат, способный выдержать несколько часов на планете с высокой температурой поверхности, плотной атмосферой, кислотными дождями. Среди разработок сотрудников НПО есть также платформы для запуска аппаратов и спутники для метеорологических исследований в Атлантике, Тихом океане и Арктике. «Трансформация идет быстро — новые материалы, новые технологии, цифровизация предъявляют более высокие требования к аппаратам. Вы продемонстрировали целый спектр замечательных идей, технологических наработок и то, что уже готовы к запуску аппаратов. „Луна-25“ к лету будет запущена. Готовится новый проект — „Венера“. Смотрите, сколько сложнейших технологических новинок», — обратился глава правительства к сотрудникам НПО имени Лавочкина. Россия восстанавливает свои позиции в космосе, запуская миссии на Луну, куда советские аппараты последний раз летали еще в советские годы, считает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. «Лунные миссии готовят много стран, в том числе США, Китай, Япония. Нам нужно их догонять и восстанавливать свой суверенитет. У нас достаточно опыта участия в европейских миссиях, которые летали на Марс и возле Луны. Россия отправит на Луну целую серию аппаратов, включая посадочный модуль. Планируется ее облет. Конечной целью станет запуск пилотируемого корабля „Ореон“. Ожидается, что у нас будут уникальные разработки для луноходов — оборудование для добычи грунта и доставки его на Землю», — рассказал эксперт. Программы по исследованию соседних планет, межпланетные перелеты необходимо развивать, так как они будут вести Россию вперед, уточняет первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Важно, что спустя сколько лет мы возвращаем лунную программу, что страна находит на это ресурсы и возможности», — добавил депутат. Главное, что у страны появилась гораздо большая цель, чем просто сохранить себя в условиях санкций, отмечает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «Россия хорошо справляется с достижением долгосрочных целей. Когда мы выстраиваемся к большой цели, в качестве побочного эффекта достигаем много чего другого, интересного с материальной точки зрения. Космическая отрасль стимулирует развитие целого шлейфа сопутствующих производств, объясняет интерес Мишустина к научно-производственному объединению ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Власти делают упор на поддержку высокотехнологичных производств. НПО имени Лавочкина — системообразующее предприятие, создающее высокие технологии, а это работа непосредственно на технологический суверенитет страны. Показателем высокого технологического уровня страны является способность производить сложную продукцию — автомашины, суда, самолеты», — резюмировал экономист.