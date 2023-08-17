Тюменские слухи: кандидат продал машину ради выборов

О мегапроекте Моора, «резких» коммунистах и «рюмке водки на столе». Выпуск 1036

18 августа 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Кандидат в депутаты гордумы Тюмени готов попрощаться с элитной иномаркой ради избирательной кампании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока Александр Моор превращает олигархов в меценатов, тюменские кандидаты в гордуму сходят с ума каждый по-своему: один продает элитную машину ради агиток, другие нарушают все мыслимые правила, третий оклеивает листовками фруктовые ларьки. Читайте в свежих «Слухах»: строители испугались исчезновения цемента, врачи обиделись на аптеки, а продавцы продуктов снова задумали переписать ценники. А также в новом выпуске: какое хобби выбрала порнозвезда. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор заставит олигархов вложиться в регион Информация о намерении тюменского миллиардера Владимира Шевчика развивать туристическую привлекательность родины Федора Распутина в селе Покровское начала обрастать слухами в тюменской политтусовке. Сплетники поговаривают, что на самом деле задача была продиктована Шевчику губернатором Александром Моором. «Состоялся разговор, в котором Моор якобы намекнул, что нужно бы вложиться и в родной туризм, а не только в преувеличение собственного капитала. Шевчик пошел навстречу, хоть и понимал, что если проект и окупится, то, вероятно, не в ближайшей перспективе. А куда деваться? Против губернатора не пойдешь. И Шевчик первый, но точно не последний», — рассказывают сплетники. Всего пять лет? Посмотрим Фото: Денис Моргунов © URA.RU Моор дал установки подрядчикам по срокам окончания строительства мегапроекта По неподтвержденной информации, губернатор Тюменской области настаивает, чтобы открытие студенческого кампуса международного уровня состоялось летом 2028 года. «По слухам, переговоры с подрядчиком уже проведены — кампус к новому учебному году уже должен принять первых студентов», — сообщают инсайдеры. На кандидата в губернаторы пожаловались в прокуратуру Говорят, что на кандидата в губернаторы Тюменской области от «Справедливой России» Владимира Пискайкина поступила жалоба в прокуратуру. Поводом якобы стала публикация его декларации, в которой эсер отчитывается о наличии недвижимости в Германии. «Кто-то из оппонентов пытается снять Пискайкина с выборов, апеллируя к тому, что он купил квартиру в „недружественной стране“. Но вряд ли из этого что-то выйдет — владеть недвижимостью в Германии законом не запрещено», — пожимают плечами слухмейкеры. Члену «Новых людей» прошлось продавать машину ради выборов В тюменской политтусовке ходят слухи о том, что один из кандидатов в депутаты гордумы Тюмени выставил на продажу свою элитную машину, за которую просит аж 30 млн рублей. Якобы ему не хватает денег на предвыборную кампанию. «Говорят, что с автомобилем решил расстаться член „Новых людей“ Рудик Манукян. Но подтверждения этому пока нет», — делятся информацией слухачи. Возможно, в Облдуме скоро освободится кресло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский депутат Госдумы может не доработать до конца срока Рассказывают, что депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев может досрочно сложить свои полномочия, которые истекают в 2026 году. Якобы парламентарий хочет серьезно заняться своим здоровьем. «Говорят, что Валеев в пандемию очень тяжело переболел коронавирусом. Велика вероятность, что он уйдет на отдых до новых выборов в Госдуму», — передают слухачи. Кандидат в депутаты гордумы задружился с диаспорами Оппоненты кандидата в депутаты гордумы Тюмени от ЕР Антона Терехина заметили, что в округе №12 все фруктовые ларьки заклеены агитацией единоросса. «Но тут ничего удивительного. Просто Терехин наладил отношения с национальным диаспорами, которые решили поддержать его таким образом», — утверждают источники. Тюменские коммунисты проигнорировали правила предвыборной полевой работы В курилках политпартий поговаривают, что агитаторы тюменского отделения КПРФ на выборах в гордуму нарушили все негласные договоренности по распространению агитационной продукции. Тем самым они накаляют градус предвыборной борьбы и провоцируют других кандидатов. «Они устраивают провокации, уничтожают АПМ других партий, вступают в конфликты с активистами конкурентов. К примеру, на днях провокацию устроил кандидат Александр Моргун, который якобы застал агитатора от ЕР за уничтожением его АПМ. Знающие люди сразу поняли, что это вброс. Такая тактика вызывает аллергию у кандидатов от остальных партий. И договариваться коммунисты ни с кем не собираются», — сетуют слухачи. ТПП готовится сделать из чиновников экспертов по инвестициям Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Торговая палата готовит обучающий курс для муниципальных служащих Слухачи из политических кругов поговаривают, что скоро всем муниципальным служащим придется обучаться основам бизнеса и инвестпривлекательности. Новую нагрузку для чиновников готовит Тюменская торгово-промышленная палата. «Будут учить тому, как общаться с бизнесом, как повышать инвестиционную привлекательность района и прочим компетенциям. Видимо, в регионе наконец-то решили занятья поручением Моора по развитию муниципальных брендов. Интересно, много ли часов в неделю это будет занимать?» — гадают инсайдеры. Мероприятия к 100-летию Тюменского района перенесли из-за выборов в гордуму Тюмени В политтусовке поговаривают, что часть мероприятий, посвященных 100-летию Тюменского района, пришлось перенести с декабря на август и начало сентября. Все потому, что потенциальный спикер гордумы и нынешняя глава района Светлана Иванова планирует использовать памятную дату как предвыборную пиар-площадку. «100-летие района позволит Ивановой повысить свой рейтинг за счет праздничных мероприятий. Уже напечатаны поздравительные открытки, запущены видеоролики. Юбилей идет полным ходом. Только вот поздравлять именинников раньше срока — плохая примета!» — ехидничают сплетники. В политтусовке оценили вброс telegram-каналов о «Гачи-агитках» к губернаторским выборам В тюменской политике гадают, кто мог развесить нашумевшие плакаты с вымышленным кандидатом Иваном Темнохолмовым, ярким представителем субкультуры Гачимучи. В политтусовке от этой шутки все открещиваются и полагают, что это был лишь вброс ради хайпа. «Никаких доказательств массовости этих листовок нет. Скорее всего, она была напечатана в единственном экземпляре ради „хайпового“ фото. Теперь это разлетелось по соцсетям и дурит людям голову. А ведь кто-то подумает, что есть такой кандидат на самом деле!» — зубоскалят слухачи. А вдруг тайны следствия утекут «налево»? Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменским силовикам запретили пользоваться мессенджерами Говорят, что сотрудникам правоохранительных структур Тюменской области запретили пользоваться иностранными мессенджерами. По словам инсайдеров, речь идет о служебной переписке. Силовикам, в частности, запретили пересылать через WhatsApp, Viber и Telegram любые документы, которые содержат персональные данные. «Эту систему пока обкатывают, потому что отсутствует единая система контроля. Сотрудников в силовых структурах достаточно много, и как проследить за каждым — непонятно. В руководстве рассчитывают на сознательность подчиненных», — уточняют слухачи. Телефонные террористы снова взялись за Тюменскую область Ходят слухи, что в августе телефонные террористы снова начали атаковать медицинские и развлекательные учреждения Тюмени. Массовые звонки с сообщениями о лжеминированнии уже поступали в начале 2023 года. Тогда хулиганы звонили в основном в школы. Теперь «телефонные террористы переключились на больницы и ТРЦ. «Звонят и пишут анонимные электронные письма, традиционно, из-за границы. Тюменским силовикам известно, из какой именно страны. Но и несиловикам догадаться несложно», — отмечают слухачи. Чиновники загрязняют обмелевшую Туру Слухачи в Желтом доме возмущенно обсуждают поведение «Службы заказчика по благоустройству Ленинского округа», которую природоохранная прокуратура поймала на загрязнение Туры. «Силовики выяснили, что чиновники сбрасывают стоки в реку. Это ладно, бывает. Но они при этом не проводят никаких компенсационных мероприятий! И это в период, когда Тура стремительно мелеет, а в правительстве уже всю голову сломали, как минимизировать ущерб. Прокуратура название организации-нарушителя называть не стала. Но мы молчать не будем. Пусть недавно назначенный глава Службы Илья Махарашвили немножко покраснеет за деятельность вверенного ему учреждения», — заявляют источники. Тюменцы научились зарабатывать на мошенниках Инсайдеры сообщают, что в Тюмени сложилась забавная ситуация с мошенниками: жители придумали, как самим на них заработать. «Мошенники предлагают подработку — просматривать товары на Wildberries или страницы отелей на порталах по бронированию. Мол, продавцы платят за повышение посещаемости. За первые несколько просмотров людям переводят рублей по 400-600 на карту. А затем уговаривают внести депозит за покупку тех самых товаров, обещая, что сумма вернется с кэшбеком. Тем, кто ведется, естественно ничего не возвращают. Но тюменцы просекли фишку и останавливаются еще на первом этапе, „доя“ разводил и ничего не отдавая взамен. Все бы были такими сообразительными, глядишь у подчиненных Леонида Коломийца (глава УМВД региона — прим. URA.RU) в разы бы работы убавилось», — хохочут слухачи. Лепса могут ангажировать на TNF Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Гостей TNF не оставят без рюмки водки на столе Поговаривают, что организаторы «Тюменского нефтегазового форума» вновь пригласили Григория Лепса развлекать гостей TNF. В 2022 году выступление артиста было отменено. «Лепс явно любимчик кого-то из высокопоставленных организаторов, поэтому не состоявшаяся в прошлом году вечеринка с его участием случится в этом сентябре. Ну не могут в Тюмени отказаться от желания поплясать под „Рюмку водки на столе“! А вот под „уеду жить в Лондон“, наверное, не стоит — непатриотично сейчас. Хотя для участников TNF вполне себе доступный сценарий», — шутят источники. Тюменские таксисты уходят в VIP-обслуживание Ходят слухи, что таксисты, которых в таксопарках снимут с линий из-за вступления в силу нового законодательства, придумали способ, как заработать. «Те, кто в сентябре не сможет официально работать из-за отсутствия разрешения или неподходящего класса автомобиля, уже вовсю готовятся к тяжелым временам. Выход нашли нестандартный: таксисты вовсю набирают себе частных клиентов, для которых, по сути, станут личными водителями. На обслуживание берутся до 20 человек, которым ежедневно нужно совершать поездки, время работы распределяется так, чтобы успеть ко всем. Клиенты довольны: цены на такси растут, а водители-одиночки дают нормальную скидку. У таксистов же появляется стабильный дневной заработок, которым ни с кем не нужно делиться», — сообщают инсайдеры. Птицефабрика засекретила отчетность Сплетники обращают внимание, что недавно птицефабрика «Боровская» сменила организационно-правовую форму — из ПАО стало АО. «Можно гадать, для каких целей это было сделано, но наша версия такова: перестав быть Публичным акционерным обществом, „Боровская“ теперь имеет право не выкладывать в открытый доступ свою финансовую отчетность. Интересно, чья это идея — гендиректора Евгения Несвата, председателя Совета директоров, замгубернатора Владимира Чейметова, или общее решение?» — размышляют слухачи. Казалось бы, куда дороже… Фото: Сергей Русанов © URA.RU Крупный ритейлер готовится к повышению цен Поговаривают, что в тюменских магазинах «Пятерочка», которые принадлежат X5 Retail Group, уже через несколько дней поднимутся цены. На это намекает необычная активность работников магазинов вокруг ценников. «Уже несколько дней подряд видим, как товароведы суетятся. В основном в отделах напитков, круп и молочной продукции. В прошлый раз после такой активности выросли цены, а сейчас, когда скачет курс доллара, все возможно», — рассуждают источники URA.RU. Строители останутся без цемента Ходит слух, что из-за всероссийской охоты за «фальсифицированным» цементом тюменским строителям может не хватить этого материала. Якобы борьба с незаконным оборотом основного скрепляющего вещества ставит под угрозу все действующие в области стройки. «Понятно, что государство хочет обезопасить стройки от некачественного продукта, а заодно и получить недополученные налоги. Но это не значит, что нужно устраивать „охоту на ведьм“, массово штрафовать производителей и оставлять нас без возможности вести работы», — вздыхают тюменские строители. Бизнес-омбудсмен заставит надзорные работать по-новому Тюменские предприниматели обсуждают недовольство, которое высказал в адрес контролирующих структур местный бизнес-омбудсмен Павел Меньщиков. Негодование Меньщикова якобы вызвали сроки обжалования предостережений — у всех надзорных органов они разные. «Меньщиков считает, что это вызывает путаницу, и даже обсуждал этот вопрос с Титовым (Борисом, уполномоченным по правам предпринимателей при президенте РФ — прим. ред). Меньщиков хочет все стандартизировать и надеется на внимание Минэкономразвития к своей идее», — рассуждают знающие люди. Ипотека может стать еще дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки готовят тюменцам неприятный сюрприз Тюменские слухачи высказывают тревогу из-за молчания банков о процентах по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ: оно наверняка выльется в неприятный сюрприз. «Заявили о повышении процентов по вкладам, какие-то смехотворные доли процента добавили к первоначальным взносам, а по поводу ипотечных ставок — молчок. Скорее всего, уже в сентябре новые клиенты буду сильно удивлены условиями кредитов на жилье», — высказывают опасения собеседники URA.RU. Нефтегазовый форум вызовет новую волну продаж бизнеса Любители порассуждать об экономике делятся слухом, что осенью в Тюмени начнется очередная волна массовых продаж бизнеса. Слухмейкеры связывают это с тем, что не все желающие смогут найти новых партнеров и заключить контракты на TNF-2023. «Желающих договориться о сотрудничестве много. А нефтегазовая и нефтесервисная сферы требуют огромного, но не бесконечного количества сопутствующего бизнеса и производств. Кто не получит контракты или хотя бы намеки на будущее сотрудничество, наверняка махнет рукой и решит поменять сферу деятельности», — делают прогнозы слухачи. Мошенники заводят фейковые уголовные дела на тюменцев Ходят слухи, что тюменцам стали чаще звонить мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов. «Представляются полицейскими и грозно говорят, мол, на вас завели уголовное дело. Каждый раз сообщают, что дело связано с мошенничеством, совершенном с использованием служебного положения. Далее начинают требовать данные по банковским счетам. Некоторые лжеполицейские сразу предлагают решить вопрос „мирным путем“ и заплатить некоторую сумму за прикрытие дела», — сообщают сплетники. Сколько будет стоить билетик в лето после реконструкции аквапарка? Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы прощаются с аквапарком «ЛетоЛето» Поговаривают, что тюменцы готовятся распрощаться с аквапарком «ЛетоЛето». Дескать, скоро он станет им совсем не по средствам. «Аквапарк закроют с 1 сентября из-за расширения и обновления комплекса. А значит цены там вырастут еще раза в два. И так за семью из пяти человек приходится около 15 тысяч рублей отдавать, что, кстати дороже, чем в аквапарке в Сочи», — шепчутся жители. В тюменских школах запретили дневники с котятами Поговаривают, что в некоторых тюменских школах детям младших классов запретили покупать цветные дневники с рисунками котят и различных мульт-героев. «Учителя просят покупать обычные дневники без ярких рисунков. По их словам, детей такие картинки отвлекают от учебы. Плюс, учителям не нравится момент сравнения „у кого лучше“. Чтобы исключить это, родителей просят покупать дневники без картинок на обложках», — делятся инсайдеры. В Тюменьгортрансе прогнозируют автобусный коллапс В Тюмени распространяется байка, что с наступлением осени в городе ожидается автобусный коллапс. Причина — начало учебного года, наплыв студентов, возвращение из отпусков, завершение дачного сезона. И если раньше к этому люди были готовы, то сейчас появилась новая угроза. «В сентябре подорожает такси. И толпы людей, которые раньше гоняли на „шашечках“, пересядут на автобусы и маршрутки. У перевозчиков нет столько дополнительных машин, чтобы влезли все. Как итог — будут переполненные автобусы, очереди на остановках, все, как лет 10-15 назад», — прогнозируют сплетники. Нехороший опыт «Острова» насторожил бизнесменов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Тюменские ТРЦ в панике проверяют пожарные выходы Сплетники поговаривают, что администрации торгово-развлекательных центров «Матрешка» и «Кристалл» серьезно озаботились состоянием своих пожарных выходов. Мол, постоянные эвакуации и недавняя тревога в соседнем ТРЦ «Остров» подняла градус напряженности до максимума. «Самое интересное, что в таких центрах система крайне хорошо работает и практически никогда сбоев не давала, но администрация все равно стоит на ушах и регулярно осматривает выходы, чтобы в случае эвакуации к ним не было никаких вопросов», — судачат инсайдеры. Тюменцы начали экономить на фастфуде Знающие люди поговаривают, что в Тюмени резко упали доходы ресторанов быстрого питания. По мнению инсайдеров, это связано с тем, что на фоне роста цен, горожане начали экономить теперь уже и на фастфуде. «Ну и хорошо. Питаться дома гораздо дешевле. И, кстати, полезнее для здоровья», — считают слухачи. В Тюмени ищут риелторов, которые знают ХМАО и ЯНАО Источники рассказывают, что в некоторых тюменских агентствах недвижимости к кандидатам на вакансию предъявляют очень необычное требование — знать «тюменскую матрешку» как свои пять пальцев. Причем разбираться надо не только в городах, но и в особенностях поведения и желаний жителей северных округов. «Открыто на собеседовании такое старались не спрашивать, но в итоге все равно спецификой работы стало то, что эти риелторы взаимодействуют именно с жителями ХМАО и ЯНАО. Говорят, что прок есть, так как играют на образе земляка, который может подсказать „своим“, где лучше взять квартиру или дом», — объясняют сплетники. Сотрудники тюменской компании «Этажи» планируют побег В риелторском сообществе прошел слух, что компания «Этажи» в скором времени лишится части сотрудников. А все из-за заявления ее руководителя, Ильдара Хусаинова, который на это недвусмысленно намекнул в своих соцсетях. Но, как болтают сплетники, часть сотрудников не стала дожидаться, когда их попросят: люди решили уйти сами, зубоскалят сплетники. Врачи ждут километровых очередей «за рецептиком» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские врачи обозлились на аптекарей Поговаривают, что в тюменской околоврачебной тусовке начались волнения. Повод — изменения в законодательстве по поводу отпуска лекарств из аптек. Суть в том, что практически все препараты вскоре будут выдаваться только по рецептам. В этот момент напряглись врачи, которые оценили перспективу наплыва «вечно больных», которым ежедневно нужна порция «успокоительных», таблеток от головы, сердца и температуры. «Уже начали обивать пороги главы депздрава Натальи Логиновой и проситься как-то урегулировать этот момент. А то аптекарям — прибыль, врачам — очереди и переработки. Нехорошо», — негодуют сплетники. В тюменских магазинах косметики заставляют продавать просрочку Среди бывших сотрудников магазинов «Л’Этуаль» ходят слухи, что продавцов заставляют продавать просроченную косметику. И делалось это, чтобы получать большие проценты с продаж, чем за другие товары. «Новенькие девочки на побегушках должны делать зарплату админам. Их жестко пугают штрафами и санкциями вплоть до увольнения за профнепригодность. Поэтому девочки вынуждены втюхивать просрочку. Начиная от духов и заканчивая косметикой, лишь бы продавцу упала копейка», — шепчутся сплетники. Тюменские алкаши нашли новый способ опохмелиться Поговаривают, что тюменские забулдыги нашли новый способ опохмелиться. Способ стопроцентный, а главное — бесплатный. Пьяницы приходят в местные поликлиники и первым делом ищут санитайзеры, где как с колонки наливают себе прямо в рот, а иногда и в шкалики, спиртосодержащий раствор. «Охрана их гоняет, но без толку. И ведь нельзя совсем санитайзеры убрать, по СанПиНу они быть должны, но вот что делать с находчивыми алкашами — никто не знает», — разводят руками сплетники. На ком будет зарабатывать дамочка теперь, не понянтно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский блогер переоценила свои силы в Москве Слухачи зубоскалят: известный блогер, психолог Вероника Мухаметзянова (в сети — truemama1), которая месяц назад уехала покорять Москву, начала терять свою тюменскую аудиторию. Якобы после серии продажных столичных постов от нее начали описываться «родные» подписчики, на которых, собственно, она и зарабатывала. «Дамочка с амбициями и успехом в родной Тюмени надеялась провернуть тоже самое и в столице. Но не тут-то было. В Москве таких „понаехавших“ звезд хватает, а в Тюмени на продажную блогершу обиделись. Как теперь будет зарабатывать на столичную жизнь — непонятно, а главное — на ком», — злорадствуют сплетники. Тюменцы разочаровались в новом фестивале Сплетники делятся, что первый фестиваль «Проводник», который прошел в рамках всероссийской акции «Ночь заводов», не смог выстрелить дальше собственной рекламы. Беда в том, что концепцию мероприятия тюменским организаторам выдержать не удалось. «Идея заключалась в том, чтобы объединить индустриальный кластер с творчеством. А в итоге получилось, что просто на территории СВЖД прошел какой-то фестиваль, вообще никак не связанный с пространством. Особо узнать о депо, башнях и архитектуре у большинства гостей так и не вышло — фестиваль пустили на самотек. Люди просто ходили и искали точки интереса, хотя можно было сделать четкую тропу для ознакомления со всей территорией», — переживают слухачи. Концерт «Иванушек International» чуть не сорвался Слухачи шепчутся, что выступление «Иванушек International» в Тюмени могло оборваться посередине мероприятия. Все дело в том, что из-за позднего начала концерта артисты чуть не попали под закон о тишине, который устанавливает в регионе запрет на шумные мероприятия после 22:00. «Они начали выступление с опозданием почти в час, то есть уже ближе к 9 вечера. Если бы еще чуть опоздали, то концерт пришлось бы прерывать в 22.00, но так как там уже к этому моменту все завершалось, то никто вопросов решил не задавать», — передают сплетники свою теорию. Где порно, и где альпинизм! Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменская порнозвезда осваивает новую профессию Говорят, что новый поклонник тюменской порнозвезды Лолы Тейлор начала прививать ей любовь к альпинизму. Об этом актриса кино для взрослых рассказала и в своих социальных сетях. Тейлор призналась, что пока ходить в горы ей страшно. Поклонники порнозвезды шутят, что после этого она сможет заниматься промышленным альпинизмом. Вдруг творческий кризис настанет. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока Александр Моор превращает олигархов в меценатов, тюменские кандидаты в гордуму сходят с ума каждый по-своему: один продает элитную машину ради агиток, другие нарушают все мыслимые правила, третий оклеивает листовками фруктовые ларьки. Читайте в свежих «Слухах»: строители испугались исчезновения цемента, врачи обиделись на аптеки, а продавцы продуктов снова задумали переписать ценники. А также в новом выпуске: какое хобби выбрала порнозвезда. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор заставит олигархов вложиться в регион Информация о намерении тюменского миллиардера Владимира Шевчика развивать туристическую привлекательность родины Федора Распутина в селе Покровское начала обрастать слухами в тюменской политтусовке. Сплетники поговаривают, что на самом деле задача была продиктована Шевчику губернатором Александром Моором. «Состоялся разговор, в котором Моор якобы намекнул, что нужно бы вложиться и в родной туризм, а не только в преувеличение собственного капитала. Шевчик пошел навстречу, хоть и понимал, что если проект и окупится, то, вероятно, не в ближайшей перспективе. А куда деваться? Против губернатора не пойдешь. И Шевчик первый, но точно не последний», — рассказывают сплетники. Моор дал установки подрядчикам по срокам окончания строительства мегапроекта По неподтвержденной информации, губернатор Тюменской области настаивает, чтобы открытие студенческого кампуса международного уровня состоялось летом 2028 года. «По слухам, переговоры с подрядчиком уже проведены — кампус к новому учебному году уже должен принять первых студентов», — сообщают инсайдеры. На кандидата в губернаторы пожаловались в прокуратуру Говорят, что на кандидата в губернаторы Тюменской области от «Справедливой России» Владимира Пискайкина поступила жалоба в прокуратуру. Поводом якобы стала публикация его декларации, в которой эсер отчитывается о наличии недвижимости в Германии. «Кто-то из оппонентов пытается снять Пискайкина с выборов, апеллируя к тому, что он купил квартиру в „недружественной стране“. Но вряд ли из этого что-то выйдет — владеть недвижимостью в Германии законом не запрещено», — пожимают плечами слухмейкеры. Члену «Новых людей» прошлось продавать машину ради выборов В тюменской политтусовке ходят слухи о том, что один из кандидатов в депутаты гордумы Тюмени выставил на продажу свою элитную машину, за которую просит аж 30 млн рублей. Якобы ему не хватает денег на предвыборную кампанию. «Говорят, что с автомобилем решил расстаться член „Новых людей“ Рудик Манукян. Но подтверждения этому пока нет», — делятся информацией слухачи. Тюменский депутат Госдумы может не доработать до конца срока Рассказывают, что депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев может досрочно сложить свои полномочия, которые истекают в 2026 году. Якобы парламентарий хочет серьезно заняться своим здоровьем. «Говорят, что Валеев в пандемию очень тяжело переболел коронавирусом. Велика вероятность, что он уйдет на отдых до новых выборов в Госдуму», — передают слухачи. Кандидат в депутаты гордумы задружился с диаспорами Оппоненты кандидата в депутаты гордумы Тюмени от ЕР Антона Терехина заметили, что в округе №12 все фруктовые ларьки заклеены агитацией единоросса. «Но тут ничего удивительного. Просто Терехин наладил отношения с национальным диаспорами, которые решили поддержать его таким образом», — утверждают источники. Тюменские коммунисты проигнорировали правила предвыборной полевой работы В курилках политпартий поговаривают, что агитаторы тюменского отделения КПРФ на выборах в гордуму нарушили все негласные договоренности по распространению агитационной продукции. Тем самым они накаляют градус предвыборной борьбы и провоцируют других кандидатов. «Они устраивают провокации, уничтожают АПМ других партий, вступают в конфликты с активистами конкурентов. К примеру, на днях провокацию устроил кандидат Александр Моргун, который якобы застал агитатора от ЕР за уничтожением его АПМ. Знающие люди сразу поняли, что это вброс. Такая тактика вызывает аллергию у кандидатов от остальных партий. И договариваться коммунисты ни с кем не собираются», — сетуют слухачи. Торговая палата готовит обучающий курс для муниципальных служащих Слухачи из политических кругов поговаривают, что скоро всем муниципальным служащим придется обучаться основам бизнеса и инвестпривлекательности. Новую нагрузку для чиновников готовит Тюменская торгово-промышленная палата. «Будут учить тому, как общаться с бизнесом, как повышать инвестиционную привлекательность района и прочим компетенциям. Видимо, в регионе наконец-то решили занятья поручением Моора по развитию муниципальных брендов. Интересно, много ли часов в неделю это будет занимать?» — гадают инсайдеры. Мероприятия к 100-летию Тюменского района перенесли из-за выборов в гордуму Тюмени В политтусовке поговаривают, что часть мероприятий, посвященных 100-летию Тюменского района, пришлось перенести с декабря на август и начало сентября. Все потому, что потенциальный спикер гордумы и нынешняя глава района Светлана Иванова планирует использовать памятную дату как предвыборную пиар-площадку. «100-летие района позволит Ивановой повысить свой рейтинг за счет праздничных мероприятий. Уже напечатаны поздравительные открытки, запущены видеоролики. Юбилей идет полным ходом. Только вот поздравлять именинников раньше срока — плохая примета!» — ехидничают сплетники. В политтусовке оценили вброс telegram-каналов о «Гачи-агитках» к губернаторским выборам В тюменской политике гадают, кто мог развесить нашумевшие плакаты с вымышленным кандидатом Иваном Темнохолмовым, ярким представителем субкультуры Гачимучи. В политтусовке от этой шутки все открещиваются и полагают, что это был лишь вброс ради хайпа. «Никаких доказательств массовости этих листовок нет. Скорее всего, она была напечатана в единственном экземпляре ради „хайпового“ фото. Теперь это разлетелось по соцсетям и дурит людям голову. А ведь кто-то подумает, что есть такой кандидат на самом деле!» — зубоскалят слухачи. Тюменским силовикам запретили пользоваться мессенджерами Говорят, что сотрудникам правоохранительных структур Тюменской области запретили пользоваться иностранными мессенджерами. По словам инсайдеров, речь идет о служебной переписке. Силовикам, в частности, запретили пересылать через WhatsApp, Viber и Telegram любые документы, которые содержат персональные данные. «Эту систему пока обкатывают, потому что отсутствует единая система контроля. Сотрудников в силовых структурах достаточно много, и как проследить за каждым — непонятно. В руководстве рассчитывают на сознательность подчиненных», — уточняют слухачи. Телефонные террористы снова взялись за Тюменскую область Ходят слухи, что в августе телефонные террористы снова начали атаковать медицинские и развлекательные учреждения Тюмени. Массовые звонки с сообщениями о лжеминированнии уже поступали в начале 2023 года. Тогда хулиганы звонили в основном в школы. Теперь «телефонные террористы переключились на больницы и ТРЦ. «Звонят и пишут анонимные электронные письма, традиционно, из-за границы. Тюменским силовикам известно, из какой именно страны. Но и несиловикам догадаться несложно», — отмечают слухачи. Чиновники загрязняют обмелевшую Туру Слухачи в Желтом доме возмущенно обсуждают поведение «Службы заказчика по благоустройству Ленинского округа», которую природоохранная прокуратура поймала на загрязнение Туры. «Силовики выяснили, что чиновники сбрасывают стоки в реку. Это ладно, бывает. Но они при этом не проводят никаких компенсационных мероприятий! И это в период, когда Тура стремительно мелеет, а в правительстве уже всю голову сломали, как минимизировать ущерб. Прокуратура название организации-нарушителя называть не стала. Но мы молчать не будем. Пусть недавно назначенный глава Службы Илья Махарашвили немножко покраснеет за деятельность вверенного ему учреждения», — заявляют источники. Тюменцы научились зарабатывать на мошенниках Инсайдеры сообщают, что в Тюмени сложилась забавная ситуация с мошенниками: жители придумали, как самим на них заработать. «Мошенники предлагают подработку — просматривать товары на Wildberries или страницы отелей на порталах по бронированию. Мол, продавцы платят за повышение посещаемости. За первые несколько просмотров людям переводят рублей по 400-600 на карту. А затем уговаривают внести депозит за покупку тех самых товаров, обещая, что сумма вернется с кэшбеком. Тем, кто ведется, естественно ничего не возвращают. Но тюменцы просекли фишку и останавливаются еще на первом этапе, „доя“ разводил и ничего не отдавая взамен. Все бы были такими сообразительными, глядишь у подчиненных Леонида Коломийца (глава УМВД региона — прим. URA.RU) в разы бы работы убавилось», — хохочут слухачи. Гостей TNF не оставят без рюмки водки на столе Поговаривают, что организаторы «Тюменского нефтегазового форума» вновь пригласили Григория Лепса развлекать гостей TNF. В 2022 году выступление артиста было отменено. «Лепс явно любимчик кого-то из высокопоставленных организаторов, поэтому не состоявшаяся в прошлом году вечеринка с его участием случится в этом сентябре. Ну не могут в Тюмени отказаться от желания поплясать под „Рюмку водки на столе“! А вот под „уеду жить в Лондон“, наверное, не стоит — непатриотично сейчас. Хотя для участников TNF вполне себе доступный сценарий», — шутят источники. Тюменские таксисты уходят в VIP-обслуживание Ходят слухи, что таксисты, которых в таксопарках снимут с линий из-за вступления в силу нового законодательства, придумали способ, как заработать. «Те, кто в сентябре не сможет официально работать из-за отсутствия разрешения или неподходящего класса автомобиля, уже вовсю готовятся к тяжелым временам. Выход нашли нестандартный: таксисты вовсю набирают себе частных клиентов, для которых, по сути, станут личными водителями. На обслуживание берутся до 20 человек, которым ежедневно нужно совершать поездки, время работы распределяется так, чтобы успеть ко всем. Клиенты довольны: цены на такси растут, а водители-одиночки дают нормальную скидку. У таксистов же появляется стабильный дневной заработок, которым ни с кем не нужно делиться», — сообщают инсайдеры. Птицефабрика засекретила отчетность Сплетники обращают внимание, что недавно птицефабрика «Боровская» сменила организационно-правовую форму — из ПАО стало АО. «Можно гадать, для каких целей это было сделано, но наша версия такова: перестав быть Публичным акционерным обществом, „Боровская“ теперь имеет право не выкладывать в открытый доступ свою финансовую отчетность. Интересно, чья это идея — гендиректора Евгения Несвата, председателя Совета директоров, замгубернатора Владимира Чейметова, или общее решение?» — размышляют слухачи. Крупный ритейлер готовится к повышению цен Поговаривают, что в тюменских магазинах «Пятерочка», которые принадлежат X5 Retail Group, уже через несколько дней поднимутся цены. На это намекает необычная активность работников магазинов вокруг ценников. «Уже несколько дней подряд видим, как товароведы суетятся. В основном в отделах напитков, круп и молочной продукции. В прошлый раз после такой активности выросли цены, а сейчас, когда скачет курс доллара, все возможно», — рассуждают источники URA.RU. Строители останутся без цемента Ходит слух, что из-за всероссийской охоты за «фальсифицированным» цементом тюменским строителям может не хватить этого материала. Якобы борьба с незаконным оборотом основного скрепляющего вещества ставит под угрозу все действующие в области стройки. «Понятно, что государство хочет обезопасить стройки от некачественного продукта, а заодно и получить недополученные налоги. Но это не значит, что нужно устраивать „охоту на ведьм“, массово штрафовать производителей и оставлять нас без возможности вести работы», — вздыхают тюменские строители. Бизнес-омбудсмен заставит надзорные работать по-новому Тюменские предприниматели обсуждают недовольство, которое высказал в адрес контролирующих структур местный бизнес-омбудсмен Павел Меньщиков. Негодование Меньщикова якобы вызвали сроки обжалования предостережений — у всех надзорных органов они разные. «Меньщиков считает, что это вызывает путаницу, и даже обсуждал этот вопрос с Титовым (Борисом, уполномоченным по правам предпринимателей при президенте РФ — прим. ред). Меньщиков хочет все стандартизировать и надеется на внимание Минэкономразвития к своей идее», — рассуждают знающие люди. Банки готовят тюменцам неприятный сюрприз Тюменские слухачи высказывают тревогу из-за молчания банков о процентах по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ: оно наверняка выльется в неприятный сюрприз. «Заявили о повышении процентов по вкладам, какие-то смехотворные доли процента добавили к первоначальным взносам, а по поводу ипотечных ставок — молчок. Скорее всего, уже в сентябре новые клиенты буду сильно удивлены условиями кредитов на жилье», — высказывают опасения собеседники URA.RU. Нефтегазовый форум вызовет новую волну продаж бизнеса Любители порассуждать об экономике делятся слухом, что осенью в Тюмени начнется очередная волна массовых продаж бизнеса. Слухмейкеры связывают это с тем, что не все желающие смогут найти новых партнеров и заключить контракты на TNF-2023. «Желающих договориться о сотрудничестве много. А нефтегазовая и нефтесервисная сферы требуют огромного, но не бесконечного количества сопутствующего бизнеса и производств. Кто не получит контракты или хотя бы намеки на будущее сотрудничество, наверняка махнет рукой и решит поменять сферу деятельности», — делают прогнозы слухачи. Мошенники заводят фейковые уголовные дела на тюменцев Ходят слухи, что тюменцам стали чаще звонить мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов. «Представляются полицейскими и грозно говорят, мол, на вас завели уголовное дело. Каждый раз сообщают, что дело связано с мошенничеством, совершенном с использованием служебного положения. Далее начинают требовать данные по банковским счетам. Некоторые лжеполицейские сразу предлагают решить вопрос „мирным путем“ и заплатить некоторую сумму за прикрытие дела», — сообщают сплетники. Тюменцы прощаются с аквапарком «ЛетоЛето» Поговаривают, что тюменцы готовятся распрощаться с аквапарком «ЛетоЛето». Дескать, скоро он станет им совсем не по средствам. «Аквапарк закроют с 1 сентября из-за расширения и обновления комплекса. А значит цены там вырастут еще раза в два. И так за семью из пяти человек приходится около 15 тысяч рублей отдавать, что, кстати дороже, чем в аквапарке в Сочи», — шепчутся жители. В тюменских школах запретили дневники с котятами Поговаривают, что в некоторых тюменских школах детям младших классов запретили покупать цветные дневники с рисунками котят и различных мульт-героев. «Учителя просят покупать обычные дневники без ярких рисунков. По их словам, детей такие картинки отвлекают от учебы. Плюс, учителям не нравится момент сравнения „у кого лучше“. Чтобы исключить это, родителей просят покупать дневники без картинок на обложках», — делятся инсайдеры. В Тюменьгортрансе прогнозируют автобусный коллапс В Тюмени распространяется байка, что с наступлением осени в городе ожидается автобусный коллапс. Причина — начало учебного года, наплыв студентов, возвращение из отпусков, завершение дачного сезона. И если раньше к этому люди были готовы, то сейчас появилась новая угроза. «В сентябре подорожает такси. И толпы людей, которые раньше гоняли на „шашечках“, пересядут на автобусы и маршрутки. У перевозчиков нет столько дополнительных машин, чтобы влезли все. Как итог — будут переполненные автобусы, очереди на остановках, все, как лет 10-15 назад», — прогнозируют сплетники. Тюменские ТРЦ в панике проверяют пожарные выходы Сплетники поговаривают, что администрации торгово-развлекательных центров «Матрешка» и «Кристалл» серьезно озаботились состоянием своих пожарных выходов. Мол, постоянные эвакуации и недавняя тревога в соседнем ТРЦ «Остров» подняла градус напряженности до максимума. «Самое интересное, что в таких центрах система крайне хорошо работает и практически никогда сбоев не давала, но администрация все равно стоит на ушах и регулярно осматривает выходы, чтобы в случае эвакуации к ним не было никаких вопросов», — судачат инсайдеры. Тюменцы начали экономить на фастфуде Знающие люди поговаривают, что в Тюмени резко упали доходы ресторанов быстрого питания. По мнению инсайдеров, это связано с тем, что на фоне роста цен, горожане начали экономить теперь уже и на фастфуде. «Ну и хорошо. Питаться дома гораздо дешевле. И, кстати, полезнее для здоровья», — считают слухачи. В Тюмени ищут риелторов, которые знают ХМАО и ЯНАО Источники рассказывают, что в некоторых тюменских агентствах недвижимости к кандидатам на вакансию предъявляют очень необычное требование — знать «тюменскую матрешку» как свои пять пальцев. Причем разбираться надо не только в городах, но и в особенностях поведения и желаний жителей северных округов. «Открыто на собеседовании такое старались не спрашивать, но в итоге все равно спецификой работы стало то, что эти риелторы взаимодействуют именно с жителями ХМАО и ЯНАО. Говорят, что прок есть, так как играют на образе земляка, который может подсказать „своим“, где лучше взять квартиру или дом», — объясняют сплетники. Сотрудники тюменской компании «Этажи» планируют побег В риелторском сообществе прошел слух, что компания «Этажи» в скором времени лишится части сотрудников. А все из-за заявления ее руководителя, Ильдара Хусаинова, который на это недвусмысленно намекнул в своих соцсетях. Но, как болтают сплетники, часть сотрудников не стала дожидаться, когда их попросят: люди решили уйти сами, зубоскалят сплетники. Тюменские врачи обозлились на аптекарей Поговаривают, что в тюменской околоврачебной тусовке начались волнения. Повод — изменения в законодательстве по поводу отпуска лекарств из аптек. Суть в том, что практически все препараты вскоре будут выдаваться только по рецептам. В этот момент напряглись врачи, которые оценили перспективу наплыва «вечно больных», которым ежедневно нужна порция «успокоительных», таблеток от головы, сердца и температуры. «Уже начали обивать пороги главы депздрава Натальи Логиновой и проситься как-то урегулировать этот момент. А то аптекарям — прибыль, врачам — очереди и переработки. Нехорошо», — негодуют сплетники. В тюменских магазинах косметики заставляют продавать просрочку Среди бывших сотрудников магазинов «Л’Этуаль» ходят слухи, что продавцов заставляют продавать просроченную косметику. И делалось это, чтобы получать большие проценты с продаж, чем за другие товары. «Новенькие девочки на побегушках должны делать зарплату админам. Их жестко пугают штрафами и санкциями вплоть до увольнения за профнепригодность. Поэтому девочки вынуждены втюхивать просрочку. Начиная от духов и заканчивая косметикой, лишь бы продавцу упала копейка», — шепчутся сплетники. Тюменские алкаши нашли новый способ опохмелиться Поговаривают, что тюменские забулдыги нашли новый способ опохмелиться. Способ стопроцентный, а главное — бесплатный. Пьяницы приходят в местные поликлиники и первым делом ищут санитайзеры, где как с колонки наливают себе прямо в рот, а иногда и в шкалики, спиртосодержащий раствор. «Охрана их гоняет, но без толку. И ведь нельзя совсем санитайзеры убрать, по СанПиНу они быть должны, но вот что делать с находчивыми алкашами — никто не знает», — разводят руками сплетники. Тюменский блогер переоценила свои силы в Москве Слухачи зубоскалят: известный блогер, психолог Вероника Мухаметзянова (в сети — truemama1), которая месяц назад уехала покорять Москву, начала терять свою тюменскую аудиторию. Якобы после серии продажных столичных постов от нее начали описываться «родные» подписчики, на которых, собственно, она и зарабатывала. «Дамочка с амбициями и успехом в родной Тюмени надеялась провернуть тоже самое и в столице. Но не тут-то было. В Москве таких „понаехавших“ звезд хватает, а в Тюмени на продажную блогершу обиделись. Как теперь будет зарабатывать на столичную жизнь — непонятно, а главное — на ком», — злорадствуют сплетники. Тюменцы разочаровались в новом фестивале Сплетники делятся, что первый фестиваль «Проводник», который прошел в рамках всероссийской акции «Ночь заводов», не смог выстрелить дальше собственной рекламы. Беда в том, что концепцию мероприятия тюменским организаторам выдержать не удалось. «Идея заключалась в том, чтобы объединить индустриальный кластер с творчеством. А в итоге получилось, что просто на территории СВЖД прошел какой-то фестиваль, вообще никак не связанный с пространством. Особо узнать о депо, башнях и архитектуре у большинства гостей так и не вышло — фестиваль пустили на самотек. Люди просто ходили и искали точки интереса, хотя можно было сделать четкую тропу для ознакомления со всей территорией», — переживают слухачи. Концерт «Иванушек International» чуть не сорвался Слухачи шепчутся, что выступление «Иванушек International» в Тюмени могло оборваться посередине мероприятия. Все дело в том, что из-за позднего начала концерта артисты чуть не попали под закон о тишине, который устанавливает в регионе запрет на шумные мероприятия после 22:00. «Они начали выступление с опозданием почти в час, то есть уже ближе к 9 вечера. Если бы еще чуть опоздали, то концерт пришлось бы прерывать в 22.00, но так как там уже к этому моменту все завершалось, то никто вопросов решил не задавать», — передают сплетники свою теорию. Тюменская порнозвезда осваивает новую профессию Говорят, что новый поклонник тюменской порнозвезды Лолы Тейлор начала прививать ей любовь к альпинизму. Об этом актриса кино для взрослых рассказала и в своих социальных сетях. Тейлор призналась, что пока ходить в горы ей страшно. Поклонники порнозвезды шутят, что после этого она сможет заниматься промышленным альпинизмом. Вдруг творческий кризис настанет. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.