Лидеры ШОС приняли главный документ саммита

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. Встреча на высшем уровне проходит 31 августа — 1 сентября.
Как передает корреспондент ТАСС, в работе саммита приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители десяти международных организаций. Тяньцзиньская декларация стала центральным документом саммита. Декларация не содержит упоминания украинского кризиса. Это подтверждается текстом документа на английском языке, опубликованным МИД Индии.
Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. Основанная в 2001 году, она изначально объединяла шесть стран: Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году — Иран, а в 2024 году — Белоруссия.
