30 августа 2025
29 августа 2025

Осень к нам пришла: как Тюмень прощается с летом. Фоторепортаж

В Тюмени появились первые осенние листья
Последний день лета выдался солнечным
Тюмень провожает последний день лета. На улицах уже заметны первые желтые листья, а в воздухе ощущается прохлада. Как город готовится встретить осень, — в кадрах URA.RU.

Судя по прогнозу на сентябрь, первый месяц осени в Тюмени будет дождливым. Максимальная температура воздуха будет составлять +20 градусов тепла. 

