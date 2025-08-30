Последний день лета выдался солнечным
Тюмень провожает последний день лета. На улицах уже заметны первые желтые листья, а в воздухе ощущается прохлада. Как город готовится встретить осень, — в кадрах URA.RU.
Судя по прогнозу на сентябрь, первый месяц осени в Тюмени будет дождливым. Максимальная температура воздуха будет составлять +20 градусов тепла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!