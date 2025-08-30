30 августа 2025
29 августа 2025

Тюменцев предупредили об опасности на трассе

Плохая видимость на трассах сохранится до 2 сентября
На территории Тюменской области с в ближайшие три дня ожидается плохая видимость на федеральных трассах из-за тумана. Об этом власти региона предупредили в соцсети.

«На территории Тюменской области прогнозируется ухудшение видимости на федеральных трассах. С 31 августа по 2 сентября в ночные и утренние часы местами ожидаются туманы», — сообщается в telegram-канале правительства региона.

Уточняется, что видимость на автодорогах составит 500 метров и менее. На трассах организовано круглосуточное патрулирование.

