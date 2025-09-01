Цзиньпин оценил влияние ШОС на экономику в мире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Си Цзиньпин. заявил что Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС
Си Цзиньпин. заявил что Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Совокупный объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к трем млрд долларов, что подчеркивает растущее экономическое влияние организации. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС. Китай также выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, продвигая свободную торговлю и высококачественное развитие организации.

«Объем экономики стран ШОС приблизился к трем млрд долларов, что свидетельствует о растущем экономическом влиянии организации <…> Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, поддерживая свободную торговлю для укрепления глобального сотрудничества. По его словам, ШОС играет ключевую роль в формировании нового типа международных отношений и обеспечении мировой стабильности.

В Тяньцзине 31 августа состоялось официальное открытие саммита Шанхайской организации сотрудничества, включавшее в себя церемонию встречи делегаций и культурную программу. Основные переговоры между главами государств — участников ШОС — запланированы на 1 сентября. В ходе саммита стороны намерены обсудить текущее положение дел в рамках организации, рассмотреть направления развития сотрудничества, а также уделить внимание актуальным международным и региональным вызовам. На месте работает команда корреспондентов кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в  специальном сюжете

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совокупный объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к трем млрд долларов, что подчеркивает растущее экономическое влияние организации. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС. Китай также выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, продвигая свободную торговлю и высококачественное развитие организации. «Объем экономики стран ШОС приблизился к трем млрд долларов, что свидетельствует о растущем экономическом влиянии организации <…> Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС», — заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, поддерживая свободную торговлю для укрепления глобального сотрудничества. По его словам, ШОС играет ключевую роль в формировании нового типа международных отношений и обеспечении мировой стабильности. В Тяньцзине 31 августа состоялось официальное открытие саммита Шанхайской организации сотрудничества, включавшее в себя церемонию встречи делегаций и культурную программу. Основные переговоры между главами государств — участников ШОС — запланированы на 1 сентября. В ходе саммита стороны намерены обсудить текущее положение дел в рамках организации, рассмотреть направления развития сотрудничества, а также уделить внимание актуальным международным и региональным вызовам. На месте работает команда корреспондентов кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в  специальном сюжете. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...