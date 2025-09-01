Цзиньпин оценил влияние ШОС на экономику в мире

Совокупный объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к трем млрд долларов, что подчеркивает растущее экономическое влияние организации. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС. Китай также выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, продвигая свободную торговлю и высококачественное развитие организации.
«Объем экономики стран ШОС приблизился к трем млрд долларов, что свидетельствует о растущем экономическом влиянии организации <…> Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС», — заявил Си Цзиньпин.
Он добавил, что Китай выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, поддерживая свободную торговлю для укрепления глобального сотрудничества. По его словам, ШОС играет ключевую роль в формировании нового типа международных отношений и обеспечении мировой стабильности.
В Тяньцзине 31 августа состоялось официальное открытие саммита Шанхайской организации сотрудничества, включавшее в себя церемонию встречи делегаций и культурную программу. Основные переговоры между главами государств — участников ШОС — запланированы на 1 сентября. В ходе саммита стороны намерены обсудить текущее положение дел в рамках организации, рассмотреть направления развития сотрудничества, а также уделить внимание актуальным международным и региональным вызовам. На месте работает команда корреспондентов кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в специальном сюжете.
