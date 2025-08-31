В Тюмени свыше 500 человек поступили в стационары за выходные

В экстренной форме поступило 588 вызовов
Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 160 жителям Тюмени и района за прошедшие выходные. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. В стационары госпитализировали 572 пациента.
«В экстренной форме поступило 588 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 572 пациента», — сообщили в департаменте.
В поликлиники передали 530 вызовов. Кроме того, специалисты проконсультировали 55 человек по работе дежурного стационара, действиям при укусах клещей и оказанию помощи при острой зубной боли ночью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!