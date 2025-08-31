31 августа 2025

В Тюмени свыше 500 человек поступили в стационары за выходные

В Тюмени врачи скорой помогли 1 160 жителям за выходные
В экстренной форме поступило 588 вызовов
В экстренной форме поступило 588 вызовов

Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 160 жителям Тюмени и района за прошедшие выходные. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. В стационары госпитализировали 572 пациента.

«В экстренной форме поступило 588 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 572 пациента», — сообщили в департаменте.

В поликлиники передали 530 вызовов. Кроме того, специалисты проконсультировали 55 человек по работе дежурного стационара, действиям при укусах клещей и оказанию помощи при острой зубной боли ночью.

