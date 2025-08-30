Женщины соревновались в свадебных платьях в Кургане
Участницы «Забега невест» в Кургане нарядились в свои свадебные платья и пробежали дистанцию 400 метров на стадионе «Энергетик». Горожане были поражены необычностью и красотой семейного мероприятия. Подробности в фоторепортаже редакции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!