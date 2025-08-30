30 августа 2025

Как курганские невесты устроили забег на стадионе. Фоторепортаж

В Кургане невесты блистали нарядами в забеге на стадионе «Энергетик»
© Служба новостей «URA.RU»
Женщины соревновались в свадебных платьях в Кургане
Женщины соревновались в свадебных платьях в Кургане Фото:

Участницы «Забега невест» в Кургане нарядились в свои свадебные платья и пробежали дистанцию 400 метров на стадионе «Энергетик». Горожане были поражены необычностью и красотой семейного мероприятия. Подробности в фоторепортаже редакции. 

Участницы «Забега невест» в Кургане нарядились в свои свадебные платья и пробежали дистанцию 400 метров на стадионе «Энергетик». Горожане были поражены необычностью и красотой семейного мероприятия. Подробности в фоторепортаже редакции. 
