Вертолет совершил жесткую посадку на Курилах

На острове Итуруп, входящем в южную группу Большой гряды Курильских островов Сахалинской области, вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«Произошла жесткая посадка на Итурупе. Погибших и пострадавших нет. На месте работает комиссия по выявлению причины происшествия», — уточнили в МЧС, передает ТАСС.
На данный момент подробности инцидента, включая тип вертолета и обстоятельства происшествия, не сообщаются. Комиссия продолжает работу для установления причин жесткой посадки.
