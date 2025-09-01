Вертолет совершил жесткую посадку на Курилах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Курилах вертолет совершил жесткую посадку
На Курилах вертолет совершил жесткую посадку Фото:

На острове Итуруп, входящем в южную группу Большой гряды Курильских островов Сахалинской области, вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Произошла жесткая посадка на Итурупе. Погибших и пострадавших нет. На месте работает комиссия по выявлению причины происшествия», — уточнили в МЧС, передает ТАСС.

На данный момент подробности инцидента, включая тип вертолета и обстоятельства происшествия, не сообщаются. Комиссия продолжает работу для установления причин жесткой посадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На острове Итуруп, входящем в южную группу Большой гряды Курильских островов Сахалинской области, вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. «Произошла жесткая посадка на Итурупе. Погибших и пострадавших нет. На месте работает комиссия по выявлению причины происшествия», — уточнили в МЧС, передает ТАСС. На данный момент подробности инцидента, включая тип вертолета и обстоятельства происшествия, не сообщаются. Комиссия продолжает работу для установления причин жесткой посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...