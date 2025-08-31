Как отучить кошку лезть туда, куда не нужно: советы ветеринара

Стоит отвернуться — и пушистый любимец сидит на кухонном столе, роется в шкафу или уютно устроился на верхней полке с книгами. Для кошки такие поступки естественны, однако для владельца это оборачивается беспорядком, разбитыми вещами и тревогой за безопасность животного. Поэтому вопрос о том, как отучить кошку лезть куда не попадя, остается актуальным для многих хозяев. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал URA.RU, как решить эту проблему.
Почему кошки любят забираться в неположенные места
Чтобы эффективно скорректировать поведение питомца, важно понять причины. У кошек есть несколько естественных мотивов для того, чтобы забираться на высоту или исследовать запретные зоны.
Инстинкт охотника. В природе кошки — хищники. Им свойственно карабкаться выше, чтобы наблюдать за потенциальной добычей. Подоконники или шкафы становятся для них «точками обзора».
Любопытство. У кошек невероятно развит интерес к новому. Любая закрытая дверца, пакет или стол с предметами автоматически превращается в объект исследования.
«Кошки должны свое, так сказать, царство-то знать. Когда кошка, например, принесла крысу домой, хозяина она не угощает. Она принесла крысу к себе домой, не к нам. Кошка считает нашу квартиру своим домом, поэтому она поймала крысу, чтобы приготовить, пообедать и так далее. По ее мнению, то, что она рядом с нами оказалась, это случайность», — отметил ветеринар Михаил Шеляков.
Желание доминировать. Находясь выше хозяина, кошка чувствует себя в безопасности и может воспринимать себя «главной» в доме.
Потребность в безопасности. Высота для кошки — это убежище. Там она чувствует себя защищенной от возможных угроз, в том числе от других домашних животных или детей.
Поиск еды. Если на столе или кухонной поверхности хотя бы однажды оказывалась вкусная еда, кошка запоминает это и будет пытаться туда забираться снова.
Почему нельзя использовать силу
Некоторые хозяева, устав бороться с настойчивостью питомца, могут пытаться применять крик или физическое воздействие. Но такие методы неэффективны и даже вредны.
Крик и наказания вызывают стресс. Животное не понимает, за что именно его наказывают, а лишь испытывает страх. В результате кошка может стать агрессивной или, наоборот, пугливой.
«У кошек очень короткая память. Например, она запрыгнула на шкаф, вы ее шуганули, она убежала в другую комнату, начали строго с ней разговаривать. Последнее, что запомнит кошка, как она забежала в другую комнату и за это отругали. То есть ассоциативный ряд будет нарушен. Поэтому ругать кошек не надо, а пугать можно», — отметил ветеринар Михаил Шеляков.
Сила разрушает доверие. Кошки — существа гордые. Если вы будете кричать или применять грубые меры, питомец начнет избегать общения с вами.
Проблема не решается. Даже если кошка перестанет лезть на стол при вас, в ваше отсутствие она продолжит делать то же самое.
Ошибки, которых стоит избегать
Непоследовательность. Если сегодня вы запрещаете кошке забираться на стол, а завтра позволяете, у нее возникнет путаница. Воспитание должно быть стабильным.
Наказания. Крик, вода из пульверизатора или хлопки по носу — неэффективные методы. Они не учат кошку правильному поведению, а лишь вызывают стресс.
«Кошки — примерно трехлетние дети по развитию. Хозяева могут им говорить, что приятно, что неприятно. Они не знают нашего языка, но неплохо улавливают интонацию. Поэтому грубым голосом можно хоть „В лесу родилась елочка“ спеть, и она поймет, что мы недовольны. Ну, и на веселой ноте, ту же самую песенку, если мы споем, кошка поймет, что сделала все правильно», — рассказал Шеляков.
Отсутствие альтернативы. Если у кошки нет когтеточки или игровой зоны, она все равно найдет место, куда залезть.
Как отучить кошку лезть в неположенные места
Создайте альтернативные места для лазания
Если кошке нравится высота, полностью отучить ее от этого невозможно. Но можно перенаправить ее интерес. Для этого подойдут когтеточки-«деревья», специальные игровые комплексы, настенные полки или даже самодельные конструкции. Если у кошки есть свое пространство для лазания, вероятность, что она будет забираться на шкаф или кухонный стол, снижается.
Используйте неприятные, но безопасные раздражители
Кошки очень чувствительны к запахам и поверхностям. Можно использовать:
- специальные спреи с запахом цитрусовых или лаванды, которые не нравятся животным;
- пластиковые коврики с небольшими шипами (безопасные для лап, но неприятные)
- в крайнем случае использовать фольгу или скотч (кошке неприятно ходить по липкой или шуршащей поверхности).
«Если кошка боится пылесоса или фена, то, она сразу убегает куда-то, потому что знает, что сейчас он загудит. И она визуально его, в выключенном состоянии, идентифицирует как тот предмет, который ей не нравится. Поэтому, если он будет у вас лежать там, где куда ей не надо заходить, то она, скорее всего, будет бояться туда залезать», — добавил ветеринар.
Исключите доступ к еде
Никогда не оставляйте на столе продукты. Даже если кошка сыта, инстинкт охотника и запах еды заставят ее вновь проверять «добычу». Если кошка хотя бы раз получит награду в виде еды, переучить ее будет гораздо сложнее.
Обеспечьте кошке внимание и активность
Часто животные начинают исследовать все вокруг просто от скуки. Если питомец получает достаточно игр, внимания и развлечений, он не будет так настойчиво лезть в запретные зоны. Используйте игрушки-головоломки, лазерные указки, мячики и уделяйте хотя бы 15–20 минут в день активным играм.
Обучение с помощью поощрений
Кошек можно воспитывать, используя метод положительного подкрепления. Например, если кошка залезла на когтеточку, похвалите ее и дайте лакомство. Постепенно у животного выработается ассоциация: «правильное место = награда».
Переключайте внимание
Если кошка залезла на стол, не нужно кричать. Лучше аккуратно снять ее и сразу перенести в «разрешенное» место — на когтеточку или полку. Когда она останется там, дайте награду.
Особые случаи: кухня, подоконники, шкафы
- Кухня. Это одно из самых опасных мест: горячая плита, ножи, продукты. Здесь особенно важно исключить еду из доступа.
- Подоконники. Кошки любят наблюдать за улицей. Вместо того чтобы запрещать, можно оборудовать один подоконник мягкой лежанкой, а остальные защитить спреями или препятствиями.
- Шкафы. Если кошка любит забираться на шкаф, можно выделить для нее верхнюю полку и поставить там коврик или подушку. Остальное пространство лучше сделать труднодоступным.
Терпение и время — главные союзники
Стоит помнить: кошку нельзя переучить за один день. На закрепление нового поведения уходит недели, а иногда и месяцы. Важно проявлять терпение, не срываться и постоянно показывать питомцу, что именно можно делать, а что нельзя.
Кошка — это не собака. Она не станет беспрекословно выполнять команды, но при правильном подходе животное вырабатывает привычки, которые устраивают и его, и хозяина.
«Барьерную защиту, нужно использовать в последнюю очередь. Есть сомнения в том, чтобы раскладывать фольгу или липкую ленту. Это не всегда гуманно, потому что кошка, действительно, может испугаться, запутаться и получить травму», — подчеркнул Михаил Шеляков.
Самое главное, что рекомендуют специалисты, понять причины такого поведения кошки, исключить соблазны, создать безопасные альтернативные зоны и воспитывать питомца последовательно.
Помните: кошки способны адаптироваться, но только при условии, что хозяин уважает их природу и потребности. Терпение, внимание и любовь — вот три составляющих, которые помогут вам воспитать питомца и сделать совместную жизнь комфортной.
