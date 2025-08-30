Возле труб в Кургане гуляли дети
Жители Заозерного района в Кургане заметили подростков, которые играли рядом с пластиковыми трубами. Об этом сообщили читатели URA.RU. Позднее трубы загорелись.
«Перед тем, как загорелись трубы в Заозерном, там увидели несколько подростков», — говорится в сообщении жителей. Затем возник пожар и приехали сотрудники МЧС.
Ранее в МЧС России по Кургану рассказали, что пожар в Заозерном удалось локализовать. В тушении огня было задействовано 33 специалиста и 8 единиц техники, отметили в ведомстве.
