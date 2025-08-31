От «зарплаты на бензин» до миллионных гонораров: уникальному актеру Антону Лапенко — 39

Исполнителю ролей всех героев Антону Лапенко 1 сентября 2025 исполняется 39 лет
В первый день осени 2025 года исполняется 39 лет одному из самых нестандартных российских актеров последнего десятилетия — Антону Лапенко. Он создал уникальную вселенную персонажей в стиле VHS-эстетики 90-х, превратившись из малозаметного театрального актера в интернет-феномен. Но на пике популярности неожиданно взял паузу, сократил активность в соцсетях и занялся поиском себя в картинге и анимации. Почему девятый ребенок в семье с 16 детьми смог завоевать сердца миллионов и что происходит с ним сейчас — подробнее в материале URA.RU.

Детство Лапенко в «армии» братьев и сестер

Антон Лапенко родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде. Его детство прошло в условиях, которые сегодня кажутся невероятными — в семье воспитывалось 16 детей: 11 мальчиков и 4 девочки. Антон был девятым ребенком. Разница между самым старшим и младшим из детей составляла 24 года.

В многодетной семье царила особая атмосфера защищенности и братства. Лапенко признавался, что ему никогда не приходилось драться в школе — стоило только сказать, что он «Лапенко», и все понимали: за ним стоит целая армия братьев. Однако материальное положение семьи было непростым — единственным кормильцем долгое время оставался отец, работавший на нескольких работах, включая вахты на Крайнем Севере.

Денег постоянно не хватало, семье помогали власти и волонтеры. Некоторые вещи присылали даже из Германии, и братья донашивали одежду друг за другом. Несмотря на материальные трудности, в семье царила доброта, взаимопомощь и творческая атмосфера — дети занимались в бесплатных кружках, увлекались спортом и искусством. Сам Антон с детства любил футбол и актерское мастерство.

От театрального вуза до «зарплаты на бензин»: начало пути Антона Лапенко

Актер Антон Лапенко перед церемонией закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи в 2020 году
Актер Антон Лапенко перед церемонией закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи в 2020 году
Фото:

В 2011 году Лапенко окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская В. П. Фокина). За роль в дипломном спектакле получил премию «Золотой лист» и денежное вознаграждение 2000 долларов, которые потратил на подержанный автомобиль «Ситроен», ласково названный «малышкой Жози».

После учебы Антон поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — «Электротеатр Станиславский»). Зарплата молодого актера составляла около 6500 рублей в месяц — по его собственному признанию в одном из интервью, «хватало только на бензин». При этом роли доставались весьма экстравагантные — он играл не только людей, но и... бутылку шампанского, муравья и даже мертвое тело.

Параллельно с работой в театре Лапенко пытался пробиться в кино и на телевидение. Но долгое время довольствовался лишь эпизодическими ролями в таких сериалах, как «Закон и порядок», «Погоня за тенью», «Топтуны», «Мент в законе-9». Карьера шла тяжело, и Антон неоднократно задумывался об уходе из профессии.

Рождение феномена «Внутри Лапенко»

Актер Антон Лапенко на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Михаила Сегала «Глубже»
Актер Антон Лапенко на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Михаила Сегала «Глубже»
Фото:

Переломным моментом стал 2019 год, когда Лапенко начал публиковать в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) короткие юмористические скетчи в стилистике VHS-записей 80–90-х годов. Он создал целую галерею ярких персонажей: неуверенного в себе инженера НИИ, ведущего программы «Загадка дыры», главу ОПГ «Железные рукава», художника-эзотерика Гвидона Вишневского, вечно нетрезвого водителя катка Игоря Катамаранова и других.

Настоящую популярность Антону принес репост одного из скетчей актрисой Ириной Горбачевой, имевшей на тот момент около 1,5 млн подписчиков. Заметив растущий интерес к персонажам Лапенко, продюсер Вячеслав Дусмухаметов предложил Антону создать полноценный сериал, выделив на производство 3,5 млн рублей.

В декабре 2019 года на YouTube вышел первый эпизод сериала «Внутри Лапенко», снятый в сотрудничестве с режиссером и комиком Алексеем Смирновым. Проект мгновенно стал хитом благодаря особой атмосфере ностальгии по советской эпохе, отсутствию нецензурной лексики и абсурдистскому юмору. Особенностью сериала было то, что Антон играл практически всех персонажей, а его братья выступали дублерами в сценах, где нескольким героям нужно было появиться в кадре одновременно.

К марту 2020 года популярность Лапенко вышла за пределы соцсетей. Интервью с Юрием Дудем (признан Минюстом в РФ иноагентом) набрало более 12 миллионов просмотров за неделю, а участие в «Вечернем Урганте» принесло программе рекордные рейтинги. Всего вышло четыре сезона сериала, последний — в декабре 2023 года.

От скромного театрального актера до кинозвезды: успех Антона Лапенко

С ростом популярности кардинально изменилось и материальное положение Лапенко. Если раньше он едва сводил концы с концами, то после успеха «Внутри Лапенко» его гонорары выросли до 200-250 тысяч рублей за смену. Кроме того, открылись новые возможности в кино.

В 2020 году Антон появился в резонансном сериале «Чики», где сыграл полицейского Юру — роль, за которую он был номинирован на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В том же году снялся в фильмах «Корни», «Глубже!» и других проектах.

Следом последовали роли в картинах «Отпуск», «БУМЕРанг», а в 2022 году Лапенко доверили главную роль в драме «По-мужски», где он блестяще воплотил образ мужчины, не способного защитить себя с помощью грубой силы в патриархальном мире.

К 2024-2025 годам фильмография актера пополнилась такими проектами, как «Тополиный пух», «Волшебный участок-2», «Группировка „Нежить“», «Исчезнувший велосипедист» и «Актерище», где он сыграл блогера Никиту Кисляка.

Неожиданное исчезновение Антона Лапенко на пике славы

Летом 2022 года вышла настольная игра по мотивам проекта «Внутри Лапенко»
Летом 2022 года вышла настольная игра по мотивам проекта «Внутри Лапенко»
Фото:

Несмотря на растущую популярность и востребованность, после завершения четвертого сезона «Внутри Лапенко» в декабре 2023 года Антон резко сократил активность в социальных сетях и фактически исчез из медийного пространства.

Лишь летом 2025 года в интервью Александру Соколовскому Лапенко объяснил свое решение. По его словам, за время работы над сериалом он отдал весь накопленный творческий ресурс и к финалу проекта чувствовал себя опустошенным. Антон признался, что не сидит «на игле популярности», избегает светских мероприятий и даже в контрактах прописывает пункт о том, что будет посещать премьеры только по собственному желанию.

Новые увлечения Антона Лапенко и поиск себя

Творческую паузу Лапенко заполнил неожиданными хобби. Он серьезно увлекся картингом, тренируясь дважды в неделю и рассматривая возможность участия в соревнованиях. По признанию актера, это увлечение «спасло его в трудный момент», когда он чувствовал внутреннюю пустоту.

Кроме того, Антон попробовал себя в роли диджея, построил собственную студию мультипликации. Там он занимается стоп-моушеном (покадровой съемкой), изучает анатомию кукол и пластику движений.

Еще одним неожиданным ответвлением творчества стала музыкальная группа «Багровый Фантомас». Изначально она появилась как шуточный проект внутри сериала, но постепенно превратилась в настоящий музыкальный коллектив, который дает концерты и ездит в туры. В 2021 году группа даже выпустила полноценный альбом «Электрические Жирафы».

Личная жизнь Антона Лапенко и благотворительность

О личной жизни Антон Лапенко предпочитает не распространяться. Известно, что в 2021-2023 годах у него был роман с певицей Мусей Тотибадзе, который пара подтвердила совместными фотографиями с поцелуями в социальных сетях.

В 38 лет Антон все еще не женат и не имеет детей, хотя, по его словам, в этом возрасте у его отца уже было около 12 детей. Актер признается, что чувствует себя моложе своих лет и пока не готов создавать семью.

Важное место в жизни Лапенко занимает благотворительность. Помня о том, как в детстве его семье помогали другие люди, он регулярно жертвует деньги в благотворительные фонды и участвует в проекте «Помощь», который поддерживает пожилых людей.

Шуточный конфликт с Алексеем Щербаковым

Комик Алексей Щербаков в шоу «Перелезаем через заборы в костюме с Алексеем Щербаковым»
Комик Алексей Щербаков в шоу «Перелезаем через заборы в костюме с Алексеем Щербаковым»
Фото:

В 2021 году между Антоном Лапенко и комиком Алексеем Щербаковым развернулся «баттл пародий», который некоторые СМИ поспешили назвать конфликтом. Все началось с того, что Щербаков спародировал шоу «Сдохни или умри» из сериала «Внутри Лапенко».

В ответ Лапенко выпустил пародию на программу Щербакова «Перелезаем через заборы в костюме». Затем последовало видео «Реакция Лапенко на видео комика Алексея Щербакова», где Антон с серьезным видом смотрел пародию на себя.

Несмотря на бурную реакцию в СМИ, никакого реального конфликта между артистами не было. Это был скорее дружеский обмен пародиями и взаимный пиар, так как Лапенко и Щербаков хорошо знакомы и даже сотрудничают в рамках одного продюсерского центра MEDIUM QUALITY.

Фильмография Антона Лапенко

За свою карьеру Антон Лапенко прошел путь от эпизодических ролей до главных персонажей в крупных проектах:

  • Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 4 (2010) — эпизод
  • Погоня за тенью (2010) — разносчик пиццы
  • Возвращение домой (2011) — эпизод
  • Средство от смерти (2012) — эпизод
  • Топтуны (2012) — курьер
  • Запах вереска (2013) — Кондратьев
  • Мент в законе-9 (2014) — таксист
  • Угонщик (короткометражный, 2015) — заражённый
  • Напарницы (2016) — Евгений Белов
  • Кухня. Последняя битва (2017) — диктор
  • Внутри Лапенко (2019-2023) — все главные роли
  • ИП Пирогова (2019-2021) — Игнат
  • Жара (2019) — блогер Саша
  • Корни (2020) — Аркадий
  • Чики (2020) — полицейский Юра
  • Глубже! (2020) — Хачатрян
  • Отпуск (2021) — казак
  • БУМЕРанг (2021) — репортёр
  • По-мужски (2022) — Глеб
  • Семья (2022)
  • Тополиный пух (2024) — Саша
  • Волшебный участок-2 (2024) — Палыч
  • Группировка «Нежить» (2024)
  • Исчезнувший велосипедист (2024)
  • Актерище (2025) — Никита Кисляк

