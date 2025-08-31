От «зарплаты на бензин» до миллионных гонораров: уникальному актеру Антону Лапенко — 39

В первый день осени 2025 года исполняется 39 лет одному из самых нестандартных российских актеров последнего десятилетия — Антону Лапенко. Он создал уникальную вселенную персонажей в стиле VHS-эстетики 90-х, превратившись из малозаметного театрального актера в интернет-феномен. Но на пике популярности неожиданно взял паузу, сократил активность в соцсетях и занялся поиском себя в картинге и анимации. Почему девятый ребенок в семье с 16 детьми смог завоевать сердца миллионов и что происходит с ним сейчас — подробнее в материале URA.RU.
Детство Лапенко в «армии» братьев и сестер
Антон Лапенко родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде. Его детство прошло в условиях, которые сегодня кажутся невероятными — в семье воспитывалось 16 детей: 11 мальчиков и 4 девочки. Антон был девятым ребенком. Разница между самым старшим и младшим из детей составляла 24 года.
В многодетной семье царила особая атмосфера защищенности и братства. Лапенко признавался, что ему никогда не приходилось драться в школе — стоило только сказать, что он «Лапенко», и все понимали: за ним стоит целая армия братьев. Однако материальное положение семьи было непростым — единственным кормильцем долгое время оставался отец, работавший на нескольких работах, включая вахты на Крайнем Севере.
Денег постоянно не хватало, семье помогали власти и волонтеры. Некоторые вещи присылали даже из Германии, и братья донашивали одежду друг за другом. Несмотря на материальные трудности, в семье царила доброта, взаимопомощь и творческая атмосфера — дети занимались в бесплатных кружках, увлекались спортом и искусством. Сам Антон с детства любил футбол и актерское мастерство.
От театрального вуза до «зарплаты на бензин»: начало пути Антона Лапенко
В 2011 году Лапенко окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская В. П. Фокина). За роль в дипломном спектакле получил премию «Золотой лист» и денежное вознаграждение 2000 долларов, которые потратил на подержанный автомобиль «Ситроен», ласково названный «малышкой Жози».
После учебы Антон поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — «Электротеатр Станиславский»). Зарплата молодого актера составляла около 6500 рублей в месяц — по его собственному признанию в одном из интервью, «хватало только на бензин». При этом роли доставались весьма экстравагантные — он играл не только людей, но и... бутылку шампанского, муравья и даже мертвое тело.
Параллельно с работой в театре Лапенко пытался пробиться в кино и на телевидение. Но долгое время довольствовался лишь эпизодическими ролями в таких сериалах, как «Закон и порядок», «Погоня за тенью», «Топтуны», «Мент в законе-9». Карьера шла тяжело, и Антон неоднократно задумывался об уходе из профессии.
Рождение феномена «Внутри Лапенко»
Переломным моментом стал 2019 год, когда Лапенко начал публиковать в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) короткие юмористические скетчи в стилистике VHS-записей 80–90-х годов. Он создал целую галерею ярких персонажей: неуверенного в себе инженера НИИ, ведущего программы «Загадка дыры», главу ОПГ «Железные рукава», художника-эзотерика Гвидона Вишневского, вечно нетрезвого водителя катка Игоря Катамаранова и других.
Настоящую популярность Антону принес репост одного из скетчей актрисой Ириной Горбачевой, имевшей на тот момент около 1,5 млн подписчиков. Заметив растущий интерес к персонажам Лапенко, продюсер Вячеслав Дусмухаметов предложил Антону создать полноценный сериал, выделив на производство 3,5 млн рублей.
В декабре 2019 года на YouTube вышел первый эпизод сериала «Внутри Лапенко», снятый в сотрудничестве с режиссером и комиком Алексеем Смирновым. Проект мгновенно стал хитом благодаря особой атмосфере ностальгии по советской эпохе, отсутствию нецензурной лексики и абсурдистскому юмору. Особенностью сериала было то, что Антон играл практически всех персонажей, а его братья выступали дублерами в сценах, где нескольким героям нужно было появиться в кадре одновременно.
К марту 2020 года популярность Лапенко вышла за пределы соцсетей. Интервью с Юрием Дудем (признан Минюстом в РФ иноагентом) набрало более 12 миллионов просмотров за неделю, а участие в «Вечернем Урганте» принесло программе рекордные рейтинги. Всего вышло четыре сезона сериала, последний — в декабре 2023 года.
От скромного театрального актера до кинозвезды: успех Антона Лапенко
С ростом популярности кардинально изменилось и материальное положение Лапенко. Если раньше он едва сводил концы с концами, то после успеха «Внутри Лапенко» его гонорары выросли до 200-250 тысяч рублей за смену. Кроме того, открылись новые возможности в кино.
В 2020 году Антон появился в резонансном сериале «Чики», где сыграл полицейского Юру — роль, за которую он был номинирован на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В том же году снялся в фильмах «Корни», «Глубже!» и других проектах.
Следом последовали роли в картинах «Отпуск», «БУМЕРанг», а в 2022 году Лапенко доверили главную роль в драме «По-мужски», где он блестяще воплотил образ мужчины, не способного защитить себя с помощью грубой силы в патриархальном мире.
К 2024-2025 годам фильмография актера пополнилась такими проектами, как «Тополиный пух», «Волшебный участок-2», «Группировка „Нежить“», «Исчезнувший велосипедист» и «Актерище», где он сыграл блогера Никиту Кисляка.
Неожиданное исчезновение Антона Лапенко на пике славы
Несмотря на растущую популярность и востребованность, после завершения четвертого сезона «Внутри Лапенко» в декабре 2023 года Антон резко сократил активность в социальных сетях и фактически исчез из медийного пространства.
Лишь летом 2025 года в интервью Александру Соколовскому Лапенко объяснил свое решение. По его словам, за время работы над сериалом он отдал весь накопленный творческий ресурс и к финалу проекта чувствовал себя опустошенным. Антон признался, что не сидит «на игле популярности», избегает светских мероприятий и даже в контрактах прописывает пункт о том, что будет посещать премьеры только по собственному желанию.
Новые увлечения Антона Лапенко и поиск себя
Творческую паузу Лапенко заполнил неожиданными хобби. Он серьезно увлекся картингом, тренируясь дважды в неделю и рассматривая возможность участия в соревнованиях. По признанию актера, это увлечение «спасло его в трудный момент», когда он чувствовал внутреннюю пустоту.
Кроме того, Антон попробовал себя в роли диджея, построил собственную студию мультипликации. Там он занимается стоп-моушеном (покадровой съемкой), изучает анатомию кукол и пластику движений.
Еще одним неожиданным ответвлением творчества стала музыкальная группа «Багровый Фантомас». Изначально она появилась как шуточный проект внутри сериала, но постепенно превратилась в настоящий музыкальный коллектив, который дает концерты и ездит в туры. В 2021 году группа даже выпустила полноценный альбом «Электрические Жирафы».
Личная жизнь Антона Лапенко и благотворительность
О личной жизни Антон Лапенко предпочитает не распространяться. Известно, что в 2021-2023 годах у него был роман с певицей Мусей Тотибадзе, который пара подтвердила совместными фотографиями с поцелуями в социальных сетях.
В 38 лет Антон все еще не женат и не имеет детей, хотя, по его словам, в этом возрасте у его отца уже было около 12 детей. Актер признается, что чувствует себя моложе своих лет и пока не готов создавать семью.
Важное место в жизни Лапенко занимает благотворительность. Помня о том, как в детстве его семье помогали другие люди, он регулярно жертвует деньги в благотворительные фонды и участвует в проекте «Помощь», который поддерживает пожилых людей.
Шуточный конфликт с Алексеем Щербаковым
В 2021 году между Антоном Лапенко и комиком Алексеем Щербаковым развернулся «баттл пародий», который некоторые СМИ поспешили назвать конфликтом. Все началось с того, что Щербаков спародировал шоу «Сдохни или умри» из сериала «Внутри Лапенко».
В ответ Лапенко выпустил пародию на программу Щербакова «Перелезаем через заборы в костюме». Затем последовало видео «Реакция Лапенко на видео комика Алексея Щербакова», где Антон с серьезным видом смотрел пародию на себя.
Несмотря на бурную реакцию в СМИ, никакого реального конфликта между артистами не было. Это был скорее дружеский обмен пародиями и взаимный пиар, так как Лапенко и Щербаков хорошо знакомы и даже сотрудничают в рамках одного продюсерского центра MEDIUM QUALITY.
Фильмография Антона Лапенко
За свою карьеру Антон Лапенко прошел путь от эпизодических ролей до главных персонажей в крупных проектах:
- Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 4 (2010) — эпизод
- Погоня за тенью (2010) — разносчик пиццы
- Возвращение домой (2011) — эпизод
- Средство от смерти (2012) — эпизод
- Топтуны (2012) — курьер
- Запах вереска (2013) — Кондратьев
- Мент в законе-9 (2014) — таксист
- Угонщик (короткометражный, 2015) — заражённый
- Напарницы (2016) — Евгений Белов
- Кухня. Последняя битва (2017) — диктор
- Внутри Лапенко (2019-2023) — все главные роли
- ИП Пирогова (2019-2021) — Игнат
- Жара (2019) — блогер Саша
- Корни (2020) — Аркадий
- Чики (2020) — полицейский Юра
- Глубже! (2020) — Хачатрян
- Отпуск (2021) — казак
- БУМЕРанг (2021) — репортёр
- По-мужски (2022) — Глеб
- Семья (2022)
- Тополиный пух (2024) — Саша
- Волшебный участок-2 (2024) — Палыч
- Группировка «Нежить» (2024)
- Исчезнувший велосипедист (2024)
- Актерище (2025) — Никита Кисляк
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.