Школьница из Екатеринбурга, на которую напала вожатая во время поездки на поезде «Анапа — Екатеринбург» и облила ее водой из бутылки, рассказала из-за чего начался конфликт. По словам девушки, таким образом вожатая попыталась разбудить ее.
«Я вытирала телефон и отвернулась к стенке. Она подходит, еще раз заливает меня водой, в ответ я тоже воду плеснула», — рассказала девушка журналистам РЕН ТВ. По ее словам, после этого произошел временный компромисс, однако вскоре вожатая вновь проявила агрессию.
Как утверждает пострадавшая, при попытке взять сухую подушку женщина отобрала у нее все постельное белье и бросила мокрое полотенце со словами: «Можешь оставить себе». Девушка добавила, что это не единственный случай конфликта. Вожатая часто придиралась и грозилась отобрать у детей телефоны.
Министерство образования Свердловской области и сотрудники полиции проводят проверку. Делом также заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.
Видео с тем, как сопровождающая обливает подростка вызвало волну негодования. На кадрах видно, как она силой усаживает ребенка на место, после чего выливает все содержимое бутыки прямо девочке на голову. Тревогу в соцсетях после конфликта подняли родители.
