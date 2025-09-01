Reuters: при землетрясении в Афганистане погибли 600 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасательные работы идут в круглосуточном режиме
Спасательные работы идут в круглосуточном режиме Фото:

Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана достигло 622 человек. Об этом пишет издание Reuters.

«Около 622 человек погибли и более 1500 получили ранения», — пишет Reuters. Спасательные работы идут в круглосуточном режиме. Вертолеты задействованы для эвакуации раненых из-под завалов. Катастрофа усугубила и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране. Афганистан уже несколько лет испытывает острую нехватку ресурсов из-за сокращения международной помощи и массового оттока населения в соседние государства.

В восточных регионах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Ранее государственная телерадиокомпания «Радио и телевидение Афганистана» (RTA) сообщала о 250 погибших и 500 раненых. Позднее число погибших выросло до 270. Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился примерно в 27 километрах к востоко-северо-востоку от города Джелалабад, в провинции Нангархар, неподалеку от пакистанской границы. Сейсмическая активность была зафиксирована около полуночи по местному времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана достигло 622 человек. Об этом пишет издание Reuters. «Около 622 человек погибли и более 1500 получили ранения», — пишет Reuters. Спасательные работы идут в круглосуточном режиме. Вертолеты задействованы для эвакуации раненых из-под завалов. Катастрофа усугубила и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране. Афганистан уже несколько лет испытывает острую нехватку ресурсов из-за сокращения международной помощи и массового оттока населения в соседние государства. В восточных регионах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Ранее государственная телерадиокомпания «Радио и телевидение Афганистана» (RTA) сообщала о 250 погибших и 500 раненых. Позднее число погибших выросло до 270. Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился примерно в 27 километрах к востоко-северо-востоку от города Джелалабад, в провинции Нангархар, неподалеку от пакистанской границы. Сейсмическая активность была зафиксирована около полуночи по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...