Слухи ЯНАО: Артюхов недоволен попутчиками

Об уставшем замгубернатора, страхе главы района и профессиональном выдвиженце. Выпуск 1036

18 августа 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

У губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова появились вопросы к свои подчиненным во время путешествия по региону Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Кураторы ямальских дорог Александр Подорога и Денис Напольских в первый же день поездки по региону расстроили губернатора Дмитрия Артюхова. Тем временем главы муниципалитетов усиленно готовятся к приезду главы региона, спешно заканчивая начатое и скрывая недоделки. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете, как почему Наилю Хайруллину приходится заниматься стройками и почему автомобильная новация правительства понравилась чиновникам. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Юбилейный «Честный маршрут» Артюхова стартовал в минувшее воскресенье Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артюхов взял попутчиков на карандаш В политтусовке болтают, что поездка губернатора Дмитрия Артюхова по дорогам ЯНАО уже вызвала недовольство главы в отношении курирующего отрасль зама Александра Подороги и директора окружного дептранса Дениса Напольских. «Если мэры в спешке готовятся и латают дыры в своих хозяйствах, то Напольских с Подорогой, видимо, не нашли времени загодя подготовить трассу к проезду Артюхова. Вряд ли можно говорить о зашатавшихся креслах, но вопросов к этим двум будет по итогам выше крыши», — делятся инсайдеры. Подорога устал от «Честного маршрута»… В политтусовке болтают, что замгубернатора Александр Подорога в поездке с Дмитрием Артюховым по региону выглядит очень замученным. «У Подороги на лице написано, что он не в восторге от таких длительных поездок. Даже на встречах с жителями старается как можно дальше от сцены встать, чтобы Артюхов его поменьше дергал, а лучше вообще не вспомнил», — смеются слухачи. …, а Хайруллину добавили работы стройки Поговаривают, будто перед «Честным маршрутом» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в Новом Уренгое и Ноябрьске резко выросли темпы строительства арт-резиденций. «Ходит слух, что мэрии получили взбучку от департамента молодежной политики и туризма. После этого на объектах сразу появилось много строителей, а работы теперь ведутся беспрерывно. Якобы глава профильного ведомства Наиль Хайруллин пригрозил, что прежде сам все лично проверит. Некоторые даже подшучивают, что Арт-резиденции, как стратегический объект, который без контроля оставлять никогда нельзя», — болтают злые языки. Работы на некоторых объектах в Тарко-Сале ведутся в круглосуточном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Колодин боится губернаторского «неуда» Источники на местах рассказывают, что работы по благоустройству Тарко-Сале с удвоенной силой начались за неделю до старта «Честного маршрута» губернатора Артюхова. «Мэру Антону Колодину любой ценой нужно продемонстрировать губернатору свою эффективность — он очень рассчитывает на дальнейший карьерный рост. А проблем в райцентре хватает — одну только площадку для выгула собак в микрорайоне „Геолог“ начали стоить только пару недель назад — работают круглосуточно, мешают спать жителям, но все равно не успевают. А некоторые межквартальные проезды и вовсе перекрыли — чтобы Артюхов туда не заглянул. Иначе о повышении Колодину придется забыть надолго», — болтают злые языки. В «городе мечты» скрывают дорожные проблемы… Ходят слухи, что будто окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства скрывает проблемы с укладкой дороги. «Трасса через Губкинский считается одним из самых плохих участков. Необходима глубокая реконструкция, однако дорожники решили выполнить работу чуть ли не за день. Такое впечатление, что вовсе технологии не соблюдают. Сам ли подрядчик своевольничает, или департамент попросил поторопиться, чтобы не разочаровать губернатора Дмитрия Артюхова, но не контролирует процесс. Только, кто будет отвечать за качество асфальта, который может в любой момент посыпаться, никто не говорит», — болтают слухачи. …и выдвигают кандидатов для массовки Источники на местах рассказывают, что выборы главы Губкинского происходят формально — оппонентами основному претенденту на пост мэра якобы уговаривают выдвигаться «технических кандидатов», у которых нет собственных политических амбиций. «Последним, третьим претендентом на пост главы стал директор «Городского центра информационных технологий «Цитадель» Сергей Сержук — «профессиональный» оппонент главному кандидату. На прошлых выборах он оппонировал Андрею Гаранину, теперь вот Андрею Бандурко. Понятно, что исход голосования в гордуме предрешен», — делятся сплетники. Генеральная уборка в мэрии стала традиционной накануне визита Дмитрия Артюхова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чиновники мыли кабинеты в ожидании губернатора Источники в курилках мэрии Надыма болтают, будто перед приездом губернатора округа Дмитрия Артюхова чиновники провели все выходные на работе. «Чуть ли не в панике работники администрации провели выходные на рабочих местах, разгребая отложенные задачи. Поговаривают, что дошло даже до того, что чиновники лично отмывали кабинеты и наводили порядок. Каждый год их пугают, дескать глава Ямала приедет и лично познакомиться с рабочим коллективом, пройдет по кабинетам, а у вас тут такое! До сих пор этого не случилось, зато каждый год проводится генеральная уборка», — насмехаются слухачи. ЛДПР создает видимость борьбы… Источники, близкие к ямальской ЛДПР, рассказывают, что либерал-демократы всем своим видом оказывают поддержку Денису Садовникову, баллотирующегося в тюменские губернаторы, однако на деле происходит обратное. «Говорят, координатор реготделения Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Садовникова. Причина якобы в том, что у ямальского ЛДПР конфликт с тюменским отделением партии, а Кузнецов представляет интересы ямальского правительства, которое не заинтересовано в том, чтобы Садовников набрал голоса в регионе», — болтают злые языки. …., а сама «сливает» выборы По словам источников в реготделении ЛДПР, руководство не ввело в новые составы участковых избиркомов активных партийцев, которые могли бы реально отстаивать интересы либерал-демократов в ходе выборов. «В итоге „ушли“ самых зубастых членов избиркомов, которые не боялись высказывать свою позицию. Похоже, лидер ЛДПР в ЯНАО Кузнецов реально настроился стать депутатом окружного заксобрания, поэтому в обмен на будущий мандат готов идти на любые сделки с ямальским внутриполом, контролирующим избирком», — негодуют партийцы. Ивану Левченко не удалось договориться о поддержке с блогером Николаем Бондаренко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидат-коммунист успокоил внутрипол В курилках правительства шепчутся, что сотрудники департамента внутренней политики выдохнули, когда узнали, что кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ Иван Левченко не привезет на Ямал скандального оппозиционного блогера Николая Бондаренко. «Думали, что, если Левченко приедет с Бондаренко, придется круглосуточно дежурить и следить за их передвижениями по региону, чтобы те какую-нибудь гадость не опубликовали. А теперь и смысла волноваться нет», — болтают слухачи. Чиновников мэрии подкупали премиями Инсайдеры в курилках мэрии Нового Уренгоя сплетничают, будто чиновников мотивировали участвовать в «Ямальском марафоне» премиями. «Поговаривают, что управление физической культуры и спорта не было уверено в том, что соберется нужное количество участников из-за сезона отпусков. Да и те, кто были на местах — не особо хотели менять свой выходной на забег ради чьего-то пиара. Таких пришлось уговаривать, обещая премии „за активное участие в жизни муниципалитета“ и двойными премиями — за призовые места», — рассказывают сплетники. Чиновники не знают, где искать учителей В кругах, близких к окружному департаменту образования, ходят слухи, что ведомство в очередной раз не выполнило план по привлечению учителей в регион. «Новый учебный год снова начнется с того, что департамент будет ломать голову как закрыть дыры в школах, в которых катастрофических не хватает учителей. В округе не достает порядка 300 преподавателей, как выполнить программу никто тоже не понимает. Да еще и жители начали в открытую жаловаться, что дети не успевают в школах, а некоторые предметы проходят для галочки», — делятся источники. Служебные пездки чиновников на свободных машинах из гаража объясняют экономией средств Фото: Анна Майорова © URA.RU Автомобильное ноу-хау чиновников оказалось уловкой В курилках администрации окружной столицы поговаривают, что сервис «Служебный транспорт ЯНАО», который недавно стали активно тестировать, может избавить власти от необходимости массово пересаживать всех чиновников на «Весты» и «Приоры». «Будем ездить как на такси, а в автопарке могут быть разные марки. Сегодня на „Lada“, завтра на „Toyota“. И в глаза не бросается, и с нас какой спрос, мы же не знаем, что там в гараже и кто из водителей приедет на вызов», — предполагают чиновники. Коммунальщики и связисты не смогли договориться Источники в коммунальной отрасли отрасли рассказывают, что в Новом Уренгое интернет-провайдер «Сигма» якобы спровоцировал конфликт с местными коммунальщиками, а потом устроил скандал, в который втянул других связистов. «Говорят, что вброс о том, будто управляющая компания якобы не допускает провайдеров в технические помещения для обслуживания оборудования, был сделан связанными с „Сигмой“ местными СМИ и telegram-каналами. Причина проста — коммунальщики попросили денег за аренду, а платить не хочется. Вот и придумали историю о поврежденном оборудовании, которое им якобы чинить не дают», — болтают сплетники. Бизнесвумен дошла до Путина, чтобы наказать МУП В бизнес-тусовке Ноябрьска увлеченно следят за борьбой директора ООО «Вистел» Олеси Куркиной против муниципальных предприятий и их подрядчиков. Несколько обращений от бизнесвумен зарегистрированы в администрации президента. «В начале и толку не было, никто нарушений не находил, но дело сдвинулось с мертвой точки. Подрядчик МУП „Пассажирские перевозки“ Михаил Носач получил предупреждение, а недавно был оштрафован за нарушения правил прохождения предрейсовых медосмотров. Этак она и за более крупных рыб возьмется», — обеспокоено городское бизнес-сообщество. Из-за масштабных работ на главной трассе ЯНАО автомобилисты предпочли летать самолетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефицит билетов спровоцировали дорожники Ямальские отпускники уверяют, что ажиотажный спрос на авиа- и жд билеты в ЯНАО в этом году во многом возник из-за масштабного ремонта дорог. На многих участках организовано реверсивное движение, что затрудняет путь и увеличивает время поездки. «Многие отказались от идеи поехать в отпуск на автомобиле. В итоге раскуплены билеты не только на самолеты, но и на пассажирские поезда. Вроде и ремонт дорог у нас идет для комфортного путешествия, но приходится терпеть», — сетуют застрявшие на российских курортах отдыхающие. Скачок цен на бензин не впечатлил ямальцев Ямальские автолюбители считают, что в Салехарде бензин стоит дешево, несмотря на сообщения жителей окружной столицы на удорожание топлива на АЗС «Роснефти». «Самые реальные цены, подумаешь, на три рубля вырос. В Ноябрьске уже давно за литр бензина по пятьдесят рублей и больше выкладываем», — недоумевают автовладельцы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кураторы ямальских дорог Александр Подорога и Денис Напольских в первый же день поездки по региону расстроили губернатора Дмитрия Артюхова. Тем временем главы муниципалитетов усиленно готовятся к приезду главы региона, спешно заканчивая начатое и скрывая недоделки. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете, как почему Наилю Хайруллину приходится заниматься стройками и почему автомобильная новация правительства понравилась чиновникам. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов взял попутчиков на карандаш В политтусовке болтают, что поездка губернатора Дмитрия Артюхова по дорогам ЯНАО уже вызвала недовольство главы в отношении курирующего отрасль зама Александра Подороги и директора окружного дептранса Дениса Напольских. «Если мэры в спешке готовятся и латают дыры в своих хозяйствах, то Напольских с Подорогой, видимо, не нашли времени загодя подготовить трассу к проезду Артюхова. Вряд ли можно говорить о зашатавшихся креслах, но вопросов к этим двум будет по итогам выше крыши», — делятся инсайдеры. Подорога устал от «Честного маршрута»… В политтусовке болтают, что замгубернатора Александр Подорога в поездке с Дмитрием Артюховым по региону выглядит очень замученным. «У Подороги на лице написано, что он не в восторге от таких длительных поездок. Даже на встречах с жителями старается как можно дальше от сцены встать, чтобы Артюхов его поменьше дергал, а лучше вообще не вспомнил», — смеются слухачи. …, а Хайруллину добавили работы стройки Поговаривают, будто перед «Честным маршрутом» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в Новом Уренгое и Ноябрьске резко выросли темпы строительства арт-резиденций. «Ходит слух, что мэрии получили взбучку от департамента молодежной политики и туризма. После этого на объектах сразу появилось много строителей, а работы теперь ведутся беспрерывно. Якобы глава профильного ведомства Наиль Хайруллин пригрозил, что прежде сам все лично проверит. Некоторые даже подшучивают, что Арт-резиденции, как стратегический объект, который без контроля оставлять никогда нельзя», — болтают злые языки. Колодин боится губернаторского «неуда» Источники на местах рассказывают, что работы по благоустройству Тарко-Сале с удвоенной силой начались за неделю до старта «Честного маршрута» губернатора Артюхова. «Мэру Антону Колодину любой ценой нужно продемонстрировать губернатору свою эффективность — он очень рассчитывает на дальнейший карьерный рост. А проблем в райцентре хватает — одну только площадку для выгула собак в микрорайоне „Геолог“ начали стоить только пару недель назад — работают круглосуточно, мешают спать жителям, но все равно не успевают. А некоторые межквартальные проезды и вовсе перекрыли — чтобы Артюхов туда не заглянул. Иначе о повышении Колодину придется забыть надолго», — болтают злые языки. В «городе мечты» скрывают дорожные проблемы… Ходят слухи, что будто окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства скрывает проблемы с укладкой дороги. «Трасса через Губкинский считается одним из самых плохих участков. Необходима глубокая реконструкция, однако дорожники решили выполнить работу чуть ли не за день. Такое впечатление, что вовсе технологии не соблюдают. Сам ли подрядчик своевольничает, или департамент попросил поторопиться, чтобы не разочаровать губернатора Дмитрия Артюхова, но не контролирует процесс. Только, кто будет отвечать за качество асфальта, который может в любой момент посыпаться, никто не говорит», — болтают слухачи. …и выдвигают кандидатов для массовки Источники на местах рассказывают, что выборы главы Губкинского происходят формально — оппонентами основному претенденту на пост мэра якобы уговаривают выдвигаться «технических кандидатов», у которых нет собственных политических амбиций. «Последним, третьим претендентом на пост главы стал директор «Городского центра информационных технологий «Цитадель» Сергей Сержук — «профессиональный» оппонент главному кандидату. На прошлых выборах он оппонировал Андрею Гаранину, теперь вот Андрею Бандурко. Понятно, что исход голосования в гордуме предрешен», — делятся сплетники. Чиновники мыли кабинеты в ожидании губернатора Источники в курилках мэрии Надыма болтают, будто перед приездом губернатора округа Дмитрия Артюхова чиновники провели все выходные на работе. «Чуть ли не в панике работники администрации провели выходные на рабочих местах, разгребая отложенные задачи. Поговаривают, что дошло даже до того, что чиновники лично отмывали кабинеты и наводили порядок. Каждый год их пугают, дескать глава Ямала приедет и лично познакомиться с рабочим коллективом, пройдет по кабинетам, а у вас тут такое! До сих пор этого не случилось, зато каждый год проводится генеральная уборка», — насмехаются слухачи. ЛДПР создает видимость борьбы… Источники, близкие к ямальской ЛДПР, рассказывают, что либерал-демократы всем своим видом оказывают поддержку Денису Садовникову, баллотирующегося в тюменские губернаторы, однако на деле происходит обратное. «Говорят, координатор реготделения Кузнецов отказывается пропускать на Ямал агитацию Садовникова. Причина якобы в том, что у ямальского ЛДПР конфликт с тюменским отделением партии, а Кузнецов представляет интересы ямальского правительства, которое не заинтересовано в том, чтобы Садовников набрал голоса в регионе», — болтают злые языки. …., а сама «сливает» выборы По словам источников в реготделении ЛДПР, руководство не ввело в новые составы участковых избиркомов активных партийцев, которые могли бы реально отстаивать интересы либерал-демократов в ходе выборов. «В итоге „ушли“ самых зубастых членов избиркомов, которые не боялись высказывать свою позицию. Похоже, лидер ЛДПР в ЯНАО Кузнецов реально настроился стать депутатом окружного заксобрания, поэтому в обмен на будущий мандат готов идти на любые сделки с ямальским внутриполом, контролирующим избирком», — негодуют партийцы. Кандидат-коммунист успокоил внутрипол В курилках правительства шепчутся, что сотрудники департамента внутренней политики выдохнули, когда узнали, что кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ Иван Левченко не привезет на Ямал скандального оппозиционного блогера Николая Бондаренко. «Думали, что, если Левченко приедет с Бондаренко, придется круглосуточно дежурить и следить за их передвижениями по региону, чтобы те какую-нибудь гадость не опубликовали. А теперь и смысла волноваться нет», — болтают слухачи. Чиновников мэрии подкупали премиями Инсайдеры в курилках мэрии Нового Уренгоя сплетничают, будто чиновников мотивировали участвовать в «Ямальском марафоне» премиями. «Поговаривают, что управление физической культуры и спорта не было уверено в том, что соберется нужное количество участников из-за сезона отпусков. Да и те, кто были на местах — не особо хотели менять свой выходной на забег ради чьего-то пиара. Таких пришлось уговаривать, обещая премии „за активное участие в жизни муниципалитета“ и двойными премиями — за призовые места», — рассказывают сплетники. Чиновники не знают, где искать учителей В кругах, близких к окружному департаменту образования, ходят слухи, что ведомство в очередной раз не выполнило план по привлечению учителей в регион. «Новый учебный год снова начнется с того, что департамент будет ломать голову как закрыть дыры в школах, в которых катастрофических не хватает учителей. В округе не достает порядка 300 преподавателей, как выполнить программу никто тоже не понимает. Да еще и жители начали в открытую жаловаться, что дети не успевают в школах, а некоторые предметы проходят для галочки», — делятся источники. Автомобильное ноу-хау чиновников оказалось уловкой В курилках администрации окружной столицы поговаривают, что сервис «Служебный транспорт ЯНАО», который недавно стали активно тестировать, может избавить власти от необходимости массово пересаживать всех чиновников на «Весты» и «Приоры». «Будем ездить как на такси, а в автопарке могут быть разные марки. Сегодня на „Lada“, завтра на „Toyota“. И в глаза не бросается, и с нас какой спрос, мы же не знаем, что там в гараже и кто из водителей приедет на вызов», — предполагают чиновники. Коммунальщики и связисты не смогли договориться Источники в коммунальной отрасли отрасли рассказывают, что в Новом Уренгое интернет-провайдер «Сигма» якобы спровоцировал конфликт с местными коммунальщиками, а потом устроил скандал, в который втянул других связистов. «Говорят, что вброс о том, будто управляющая компания якобы не допускает провайдеров в технические помещения для обслуживания оборудования, был сделан связанными с „Сигмой“ местными СМИ и telegram-каналами. Причина проста — коммунальщики попросили денег за аренду, а платить не хочется. Вот и придумали историю о поврежденном оборудовании, которое им якобы чинить не дают», — болтают сплетники. Бизнесвумен дошла до Путина, чтобы наказать МУП В бизнес-тусовке Ноябрьска увлеченно следят за борьбой директора ООО «Вистел» Олеси Куркиной против муниципальных предприятий и их подрядчиков. Несколько обращений от бизнесвумен зарегистрированы в администрации президента. «В начале и толку не было, никто нарушений не находил, но дело сдвинулось с мертвой точки. Подрядчик МУП „Пассажирские перевозки“ Михаил Носач получил предупреждение, а недавно был оштрафован за нарушения правил прохождения предрейсовых медосмотров. Этак она и за более крупных рыб возьмется», — обеспокоено городское бизнес-сообщество. Дефицит билетов спровоцировали дорожники Ямальские отпускники уверяют, что ажиотажный спрос на авиа- и жд билеты в ЯНАО в этом году во многом возник из-за масштабного ремонта дорог. На многих участках организовано реверсивное движение, что затрудняет путь и увеличивает время поездки. «Многие отказались от идеи поехать в отпуск на автомобиле. В итоге раскуплены билеты не только на самолеты, но и на пассажирские поезда. Вроде и ремонт дорог у нас идет для комфортного путешествия, но приходится терпеть», — сетуют застрявшие на российских курортах отдыхающие. Скачок цен на бензин не впечатлил ямальцев Ямальские автолюбители считают, что в Салехарде бензин стоит дешево, несмотря на сообщения жителей окружной столицы на удорожание топлива на АЗС «Роснефти». «Самые реальные цены, подумаешь, на три рубля вырос. В Ноябрьске уже давно за литр бензина по пятьдесят рублей и больше выкладываем», — недоумевают автовладельцы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.