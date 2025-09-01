Ямал и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ по доле производительности рабочих мест

ЯНАО и Югра вошли в пятерку лидеров рейтинга регионов России по доле высокопроизводительных рабочих мест. Согласно исследованию РИА Новости, Ямал стал лидером с показателем 929 мест на тысячу занятых, а ХМАО — четвертое с результатом 535 мест.
«Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. В первую пятерку также вошли Чукотский АО (819 ВПРМ), Ненецкий АО (811 ВПРМ), ХМАО (535 ВПРМ) и Санкт-Петербург (521 ВПРМ)», — написано на сайте.
Оба региона демонстрируют высокие стандарты труда благодаря развитой добывающей промышленности. Это способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.
Ранее URA.RU сообщали, что Ямал возглавил рейтинг регионов по доле работников с зарплатами выше среднероссийских. Почти две трети жителей получают повышенную оплату труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.