Ямал и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ по доле производительности рабочих мест. График

Ямал и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ по доле производительности рабочих мест
На каждую тысячу занятых в регионе ЯНАО приходится 929, а в ХМАО 535 таких мест
На каждую тысячу занятых в регионе ЯНАО приходится 929, а в ХМАО 535 таких мест Фото:

ЯНАО и Югра вошли в пятерку лидеров рейтинга регионов России по доле высокопроизводительных рабочих мест. Согласно исследованию РИА Новости, Ямал стал лидером с показателем 929 мест на тысячу занятых, а ХМАО — четвертое с результатом 535 мест.

«Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. В первую пятерку также вошли Чукотский АО (819 ВПРМ), Ненецкий АО (811 ВПРМ), ХМАО (535 ВПРМ) и Санкт-Петербург (521 ВПРМ)», — написано на сайте.

Оба региона демонстрируют высокие стандарты труда благодаря развитой добывающей промышленности. Это способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщали, что Ямал возглавил рейтинг регионов по доле работников с зарплатами выше среднероссийских. Почти две трети жителей получают повышенную оплату труда.

