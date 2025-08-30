Жители Ямала выступают с инициативой установки в округе памятника погибшим пилотам и жертвам авиационных катастроф. Только за последние 20 лет известно о четырех крупных авариях Ми-8, в которых погибли люди, а жесткие посадки «рабочих лошадок» авиации (как часто называют Ми-8 сами пилоты) случаются едва ли не ежегодно. О трагедиях на Севере — в материале URA.RU.
Гибель десантников под Вынгапуром: 2004 год
Августовским утром в 10:00 Ми-8 вылетел на плановый осмотр территории с целью обнаружения лесных пожаров. На бортах находились десантники, сотрудники лесничества и, конечно, члены экипажа. Предполагался совершенно обычный полет.
В 11.00 экипаж вертолета вышел на связь, сообщив, что вынужден совершить аварийную посадку. Вскоре после этого связь оборвалась. Через полчаса вертолет был обнаружен экипажем вертолета UTair, который инспектировал соседний участок леса. Как позже описывали очевидцы произошедшую катастрофу, из вертолета повалил густой черный дым, после чего он резко ушел в штопор, упал и взорвался. Впоследствии комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стали технические неполадки — заклинивание втулки в редукторе.
ЧП произошло 5 августа. Погибли три члена экипажа и 13 спасателей. Самому молодому из них незадолго до крушения исполнилось 22 года. Теперь на месте установлен памятник — Икар с раскинутыми крыльями.
Сгоревшая комиссия на Воргенском месторождении: 2008 год
Ми-8, с тремя членами экипажа и 13 пассажирами — комиссией для приемки новой буровой скважины, погиб 2 июля при посадке на Воргенском месторождении.
Вертолет вылетел из Ноябрьска около 4:00, в это время года на Ямале сезон белых ночей, так что видимость была хорошей. За 20 километров до точки посадки экипаж начал предпосадочную подготовку и выполнил все необходимые процедуры в соответствии с требованиями инструкции, что зафиксировано на записи внутрикабинных переговоров.
При подходе к площадке и торможении скорости полета, на высоте 30 метров, командир воздушного судна заметил резкое уменьшение оборотов несущего винта до 90% и вертолет начал «просаживаться». Как после пояснял выживший командир, для спасения машины и пассажиров были приняты все возможные меры, но после приземления на посадочную площадку вертолет пробежал еще восемь метров, отделился от земли и, развернувшись в воздухе левым разворотом на 280°, приземлился на основные стойки за площадку, на грунт, расположенный ниже уровня площадки. После чего машина вспыхнула.
Члены экипажа сумели покинуть машину и, несмотря на полученные травмы, совместно с подбежавшими буровыми рабочими приступили к спасению пассажиров, но всех вытащить не удалось. Девять человек погибло.
"На крушение вертолета мог повлиять перевес (он нес дополнительный груз в 200 килограммов), существенным фактором могло стать неожиданное изменение направления ветра. Отсутствие защиты грузопассажирского салона вертолета Ми-8 от нелокализованных разрушений свободных турбин двигателей привело к мгновенному распространению пожара из двигательных отсеков в грузопассажирский салон и гибели пассажиров", — сообщалось в отчете комиссии, расследовавшей катастрофу.
Трагическая смерть сибирских вахтовиков: 2016 год
Вечером 21 октября, в 18:57 по московскому времени, в центр управления кризисными ситуациями поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Скол». На борту воздушного судна находились 22 человека — члены экипажа и вахтовики, летевшие в Новый Уренгой из Красноярска. Местоположение крушения удалось определить благодаря экстренному сигналу, который командир экипажа отправил со своего мобильного телефона. Получив координаты, к месту происшествия были направлены спасательные наземные группы из Нового Уренгоя, поселка Уренгой и Ноябрьска. Применение авиационной техники осложнялось густым туманом.
В 2:20 22 октября пешие спасательные отряды достигли зоны аварии. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, из Уренгоя к месту происшествия прибыл вертолет компании «Скол», с помощью которого был эвакуирован один из трех пострадавших. Двое других были доставлены в ближайшее медицинское учреждение в поселке Новозаполярный. Спасатели обнаружили тела всех 19 погибших. Для извлечения тел из значительно поврежденного корпуса понадобилось использование специализированного оборудования.
«Причиной катастрофы стала потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива» — цитировало позже ТАСС результаты расследования причин катастрофы.
Помимо прочего, существует высокая вероятность того, что взаимодействие между членами экипажа оказалось недостаточно эффективным. Принятое решение о выполнении рейса в пункт назначения при данных метеоусловиях не имело достаточных оснований, особенно учитывая необходимость дозаправки вертолета на месте. Кроме того, к возможным причинам происшествия можно отнести и недостаточную подготовку экипажа к действиям в нештатных и аварийных обстоятельствах.
Гибель пилотов вахтового вертолета в Сабетте: 2020 год
На подлете к аэропорту Сабетта 14 февраля произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол», который шел с Гыданского полуострова. На борту находилось 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых — командир воздушного судна и бортмеханик — погибли.
Они оказались заблокированы в кабине пилотов. Сотрудники аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетта извлекли тела членов экипажа из поврежденного воздушного судна. Второму пилоту удалось самостоятельно покинуть кабину, после чего он организовал эвакуацию пассажиров, сопроводил их на безопасное расстояние, активировал аварийный радиомаяк и по телефону сообщил диспетчеру аэропорта Сабетта о происшествии, передав координаты места аварии.
Следователи выдвинули три версии: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. А в ГУ МЧС решили, что основной является именно последняя. Как писали СМИ, основываясь на информации источников, вертолет сломал лопасти на подлете к Сабетте.
Авиакомпания приобрела воздушное судно в 2019 году — это был новый Ми-8, произведенный на авиазаводе в Улан-Удэ. В полетах он провел менее 100 часов. К вылету борт был полностью обслужен и исправен. А управлял машиной опытный экипаж.
Жесткие посадки вертолетов и транспортных самолетов случаются на Ямале не так уж и редко. К счастью, человеческих жертв в последние годы удается избежать. Ми-8 стал производиться с середины 60-х годов XX века и стал самым массовым вертолетом в СССР и России, и занимает одно из первых мест по использованию в мире.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!