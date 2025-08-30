Губернаторы ХМАО и Тюменской области слетали в ЯНАО ради юбилея Ноябрьска. Фото

Ноябрьск отметил свой 50-летний юбилей
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Югры Руслан Кухарук и губернатор Тюменской области Александр Моор прибыли в Ноябрьск для участия в праздновании 50-летия города. К ним присоединился председатель «Газпром нефти» Александр Дюков, что подчеркивает значение нефтяной столицы Ямала для всего региона. Об этом сообщает Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором, главой Югры Русланом Кухаруком и председателем правления „Газпром нефти“ Александром Дюковым поздравили ветеранов и жителей Ноябрьска с 50-летием города. Рад был услышать, что в самом начале пути первопроходцы представляли свой город именно таким — ярким, динамичным, ухоженным», — пишет губернатор ЯНАО.

В рамках визита состоялось открытие новой стелы и закладка капсулы с посланием к 100-летию Ноябрьска. Сегодня Ноябрьск — один из ключевых промышленных центров Ямала с населением более 100 тысяч человек. В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны-первопроходцы, современные работники нефтегазовой отрасли и жители города.

