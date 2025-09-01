ЯНАО и ХМАО вошли в пятерку лучших регионов России по размеру пенсий

Регионы ХМАО и ЯНАО вошли в пятерку субъектов России с самыми высокими пенсиями. Они уступают только Чукотке и Ненецкому АО. Об этом сообщает Социальный фонд России по итогам первого полугодия 2025 года.

«В топ по самым высоким выплатам также вошли северные и дальневосточные регионы — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа... По последним данным Росстата на июнь 2025-го, самая большая средняя зарплата была зафиксирована на Чукотке (220 тысяч) и в Ямало-Ненецком АО (183 тысяч), а самая низкая — в Ингушетии (47 тысяч) и Чечне (около 52 тысяч)», — пишут на сайте.

Высокие показатели связаны с несколькими факторами. В северных регионах действуют районные коэффициенты, увеличивающие фиксированную часть выплат. Кроме того, здесь высокий уровень зарплат в добывающей отрасли — основном секторе экономики Ямала и Югры.

В данных указывается, что высокая стоимость жизни в северных регионах частично снижает преимущества больших пенсий. В ЯНАО и ХМАО цены на продукты и услуги ЖКХ на 50-70% выше среднероссийских показателей.

На общероссийском фоне разрыв между регионами продолжает увеличиваться. В дальнейшем, по мнению экспертов, ситуация усугубится, поскольку на юге всё больше сотрудников уходит в самозанятость.

